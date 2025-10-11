Chuyển động số
Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Khơi dậy khát vọng, tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam

Gia Hân

Gia Hân

19:19 | 11/10/2025
Sáng 11/10 tại Hà Nội, Trung ương rung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2025), trao Giải thưởng “15 tháng 10” và Khai mạc Youth Fest - Tự hào Thanh niên Việt Nam.
Tham dự chương ông Hoàng Bình Quân, Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khoá IV; anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo Trung ương Hội qua các thời kỳ.

Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Khơi dậy khát vọng, tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam
Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ôn lại truyền thống chặng đường 69 năm, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khẳng định, tổ chức Hội là nơi quy tụ, kết nối khát vọng, lý tưởng và tinh thần cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam. “Trong hành trình 69 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam luôn là mái nhà chung, nơi thắp sáng ngọn lửa yêu nước, tinh thần xung phong tình nguyện và khát vọng dựng xây đất nước”, anh Lâm nhấn mạnh.

Trong giai đoạn vươn mình mạnh mẽ của đất nước hôm nay, rất nhiều nhiệm vụ mới đặt ra đối với thanh niên Việt Nam yêu cầu hoạt động của Hội phải có những chuyển mình mạnh mẽ. Trước yêu cầu đó, tổ chứ Hội đã nỗ lực không ngừng đổi mới tư duy và hành động, đổi mới cách tổ chức, kết nối và đồng hành cùng thanh niên hướng tới mục tiêu thiết kế phong trào, hoạt động của Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên: từ học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp đến phát triển kỹ năng, tri thức và đời sống tinh thần.

Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Khơi dậy khát vọng, tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam
Ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội.

Anh Lâm chia sẻ, kể từ Đại hội VII năm 2014, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành phong trào chủ đạo, xuyên suốt trong công tác Hội, là ngọn cờ hiệu triệu khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong mỗi thanh niên Việt Nam thời đại mới.

Từ phong trào ấy, hàng loạt chương trình mang đậm dấu ấn nhân văn được triển khai như “Những bước chân vì cộng đồng”, “Tháng Ba biên giới”, “Chia sẻ cùng thầy cô”, “Ngày hội Thanh niên công nhân”, hay Giải thưởng Thanh niên sống đẹp”, “15 tháng 10”, “Gia đình trẻ tiêu biểu”, “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”… Tất cả tạo nên môi trường để thanh niên rèn luyện bản lĩnh, phát huy trí tuệ và trưởng thành trong hành trình khẳng định mình, đóng góp cho gia đình, quê hương, đất nước.

Đồng thời khẳng định: tổ chức Hội luôn quan tâm, đồng hành và trao cơ hội cho các nhóm thanh niên đặc thù, thanh niên yếu thế, những người gặp khó khăn trong cuộc sống: từ thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên công nhân xa quê đến thanh niên dân tộc, tôn giáo. Sức mạnh của Hội không nằm ở quy mô tổ chức, mà ở khả năng tiếp cận từng người trẻ, lắng nghe, thấu hiểu và mở ra cơ hội để mỗi thanh niên được phát huy năng lực, khẳng định giá trị và đóng góp cho cộng đồng.

Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Khơi dậy khát vọng, tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam
Anh Nguyễn Tường Lâm trao giải thưởng cho các cán bộ Hội tiêu biểu.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam còn trở thành nhịp cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam với bạn bè quốc tế, khẳng định vai trò, vị thế của thanh niên Việt Nam trong các diễn đàn khu vực và toàn cầu. Hiện nay, Hội đã phát triển mạnh mẽ với gần 9 triệu hội viên, 34 tổ chức Hội cấp tỉnh, 4 tổ chức Hội trong các tập đoàn, tổng công ty lớn và 6 tổ chức Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. “Đó không chỉ là những con số, mà là minh chứng cho niềm tin, sự gắn bó và tinh thần cống hiến của hàng triệu trái tim thanh niên Việt Nam, những người đang từng ngày viết tiếp hành trình yêu nước, sáng tạo và dựng xây Tổ quốc,” anh Lâm nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, 69 cán bộ Hội tiêu biểu toàn quốc được trao Giải thưởng 15 tháng 10, phần thưởng cao quý ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo và cống hiến của đội ngũ cán bộ Hội trên khắp mọi miền đất nước.

Tại chương trình cũng diễn ra chuỗi hoạt động Youth Fest - Tự hào thanh niên Việt Nam năm 2025. “Mỗi hoạt động là một gam màu tươi sáng trong bức tranh ngày hội rực rỡ của tuổi trẻ Việt Nam, tiếp nối hành trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần trách nhiệm và khẳng định vai trò dẫn dắt, sáng tạo của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới”, anh Lâm khẳng định.

Chủ tịch Nguyễn Tường Lâm kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên hãy không ngừng rèn luyện, phấn đấu để viết tiếp truyền thống vẻ vang 69 năm của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới.

“Tự hào về lịch sử vẻ vang của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chúng ta càng phải nỗ lực hơn trong học tập, lao động sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu,” anh Lâm nhấn mạnh.

Năm 2025, chuỗi hoạt động cấp Trung ương kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam với chủ đề: Youth Fest – Tự hào thanh niên Việt Nam được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 10 đến 12 tháng 10 tại Thủ đô Hà Nội với nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, đậm dấu ấn thanh niên trẻ trung, sáng tạo, hội nhập. Các đoàn đại biểu thanh niên đã tham dự Lễ báo công dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; giao lưu giữa các cá nhân đạt giải thưởng 15/10, gương Thanh niên sống đẹp với cán bộ Hội Thủ đô. Trong ngày hôm nay sẽ tham dự lễ trao giải thưởng 15/10 cho cán bộ Hội tiêu biểu toàn quốc; chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”; Liên hoan ban nhạc, nhóm nhảy với chủ đề “Khát vọng vươn mình”; lễ trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025. Ngày mai sẽ diễn ra khai mạc Ngày hội, tuyên dương “Gia đình trẻ hạnh phúc”; Liên hoan nghệ thuật của thiếu nhi Thủ đô với chủ đề “Thành phố vì hòa bình”; Đêm nhạc “Lời yêu thương muốn nói”.

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

