Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Gia Hân

Gia Hân

08:31 | 10/10/2025
Ngày 9/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình Gặp gỡ báo chí giới thiệu các hoạt động cấp Trung ương chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025).
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết: các hoạt động chào mừng 69 năm Ngày truyền thống Hội được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Hội và phong trào thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Trung ương Hội mong muốn biểu dương, tôn vinh những tấm gương cán bộ Hội, hội viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác Hội và phong trào thanh niên. Cùng với đó, Hội cũng ghi nhận, tôn vinh các gia đình trẻ tiêu biểu, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; những thanh niên có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng lớp thanh niên sống đẹp – sống có ích.

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ diễn ra trong 3 ngày (10 – 12/10) tại Hà Nội với 10 chương trình, sự kiện chính.

Mở đầu là chương trình Giao lưu giữa các cá nhân đạt Giải thưởng “15 tháng 10”, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” với cán bộ Hội Thủ đô (tối 10/10 tại Cung Thanh niên Hà Nội), nơi các gương mặt tiêu biểu chia sẻ hành trình rèn luyện, phấn đấu và lan tỏa giá trị sống đẹp trong cộng đồng.

Sáng 11/10, các đại biểu tham dự Lễ báo công, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình – hoạt động tri ân, khẳng định tinh thần “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và trao Giải thưởng “15 tháng 10”, diễn ra sáng 11/10 tại khu vực Bờ hồ Hoàn Kiếm.

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Dịp này, Trung ương Hội sẽ trao Giải thưởng “15 tháng 10” cho 69 cán bộ Hội tiêu biểu trên toàn quốc – những gương sáng trong công tác Hội, phong trào thanh niên và cống hiến cho cộng đồng.

Ngay sau lễ kỷ niệm, chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” được phát động nhằm khuyến khích văn hóa đọc, nâng cao tri thức và thúc đẩy ứng dụng AI trong việc lan tỏa tinh thần học tập suốt đời.

Tối cùng ngày, Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 tôn vinh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu có hành động nhân văn, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng. Các cá nhân được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội và phần thưởng do Công ty TCP Việt Nam trao tặng.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Trung ương Hội còn tổ chức Liên hoan dân vũ quốc tế và nhảy cổ động 2025, Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi “Thành phố vì hòa bình”, cùng Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 với chủ đề “Bên nhau, mình là Nhà”.

Tại đây, 10 Gia đình trẻ tiêu biểu được tuyên dương vì nỗ lực xây dựng tổ ấm hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai như Ngày hội hiến máu tình nguyện, khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân khó khăn, và Ngày hội thu gom sách trao tặng học sinh vùng biên giới, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ.

Hội LHTN Việt Nam 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

