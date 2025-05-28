Sôi nổi Ngày hội 'Thanh niên công nhân - Lan toả năng lượng tích cực' năm 2025 tại Nghệ An

Phát biểu khai mạc Ngày hội, anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, đội ngũ công nhân là lực lượng sản xuất trực tiếp, ngày càng phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng, đa dạng về cơ cấu và đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ tại chương trình.

Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho công nhân nói chung và thanh niên công nhân nói riêng, nhằm giúp đội ngũ công nhân ổn định cuộc sống, nâng cao tay nghề, trở thành mắt xích quan trọng trong bộ máy kinh tế của Việt Nam.

Cũng theo anh Quy, nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo thanh niên công nhân, khen thưởng động viên kịp thời, tổ chức tuyên dương "Người thợ trẻ giỏi", tổ chức các tọa đàm, diễn đàn trang bị kiến thức, kỹ năng cho thanh niên công nhân trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trực tiếp tổ chức và chỉ đạo tổ chức Hội các địa phương, đơn vị triển khai nhiều nội dung nâng cao kỹ năng, chuyên môn, tay nghề, trang bị bản lĩnh cho các bạn thanh niên công nhân nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động bên cạnh các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện thể chất cho thanh niên, qua đó giúp mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Các đại biểu bấm nút khai mạc ngày hội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Quy, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 9 đã xác định “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ giai đoạn 2024-2029” là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội, trong đó tiến tới tổ chức Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh và triển khai nhiều nội dung mới để chăm lo, đồng hành cùng các bạn thanh niên công nhân và lao động trẻ hiệu quả, mạnh mẽ hơn cả về chất và lượng với Ngày hội “Thanh niên công nhân” là hoạt động mũi nhọn.

“Chương trình được tổ chức từ năm 2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam với sự đồng hành của Công ty TCP Việt Nam và Nhãn hàng Redbull đã tổ chức thành công chuỗi Ngày hội Thanh niên công nhân tại nhiều khu vực trên cả nước, thu hút được sự tham gia hưởng ứng của 60 nghìn thanh niên công nhân với nhiều hoạt động thiết thực, chăm sóc đời sống cho thanh niên công nhân, khám bệnh, trao quà tặng hơn 30 nghìn người, mở hơn 200 gian hàng giảm giá, gian hàng miễn phí phục vụ công nhân…”, anh Quy cho biết thêm.

Năm 2025, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân với chủ đề “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” tại 03 khu vực: Bắc Giang (ngày 11/5), Đồng Nai (18/5) và Nghệ An (25/5).

Chuỗi Ngày hội đã diễn ra sôi nổi thu hút hơn 6.000 thanh niên công nhân với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tham quan các di tích lịch sử, cách mạng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động teambuilding; triển khai gian hàng giảm giá, trợ giá; tổ chức các hoạt động thể thao, giải cầu lông, pickleball…

Ngày hội tại các khu vực còn diễn ra Đêm nhạc hội với sự tham gia của các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng và phần bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng giá trị lớn được trao cho các bạn thanh niên công nhân.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và ông Nguyễn Quang Hiền Huy - Tổng Giám đốc TCP Việt Nam trao quà tới thanh niên công nhân.

Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” tại Nghệ An được tổ chức là chương trình khép lại chuỗi hoạt động trong tháng 5 năm nay dành cho các bạn thanh niên công nhân.

Đặc biệt, cùng với Ngày hội tại Nghệ An diễn ra nội dung lớn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôn vinh "Người thợ trẻ giỏi toàn quốc" với "Hành trình đưa thợ trẻ giỏi đến với nơi khởi nguồn Xô Viết Nghệ Tĩnh", dâng hương di tích lịch sử Truông Bồn, Đền thờ Bác Hồ, Nhà tưởng niệm Liệt sỹ Xô Viết và khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; đại biểu có dịp trao đổi, thảo luận, lắng nghe trình bày từ các chuyên gia tại Tọa đàm "Phát huy vai trò của thanh niên công nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam". “Hội LHTN Việt Nam kỳ vọng mô hình này sẽ được nhân rộng tất cả các cấp hội trên cả nước, tạo nên một hệ thống chương trình đồng hành, điểm hẹn hấp dẫn, mái nhà chung của lực lượng thanh niên công nhân”, anh Quy nhấn mạnh.

Các vị đại biểu tham quan các gian hàng tại ngày hội.

“Chúng tôi mong rằng các ngày hội sôi nổi ý nghĩa như ngày hôm nay sẽ được nhân rộng trên nhiều tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các địa phương, đơn vị trên cả nước để chúng ta có thể thực hiện hiệu quả vai trò đồng hành, chăm lo cho các bạn thanh niên công nhân; và để khẳng định vai trò của tổ chức Hội - thực sự là mái nhà chung của các bạn thanh niên, hội viên cả nước”, anh Quy nói.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 40 phần quà cho 40 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà có trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 suất quà.

Ngày sau lễ khai mạc Ngày hội là các trò chơi dân gian cho thanh niên với nhiều trò chơi đặc sắc, như: nhảy dây tập thể, nhảy bao bố tập thể, phi ngựa, luồn vòng qua người, đôi dép tập thể tại khuôn viên công viên thanh thiếu niên huyện Hưng Nguyên.

Bên cạnh đó là khu vực gian hàng giảm giá, miễn phí trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tại khuôn viên Công viên Thanh thiếu niên. Tham dự chương trình, các thanh niên còn được tặng nhiều phần quà ý nghĩa và có giá trị.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn Nghệ An, Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025. Năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh, tập trung vào 5 mũi chiến dịch trọng điểm: Tiếp sức mùa thi - Mùa hè xanh - Hoa phượng đỏ - Kỳ nghỉ hồng - Hành quân xanh, với nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhu cầu của nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, đặc thù.