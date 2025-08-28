Mercedes EQB 250+ phiên bản nâng cấp ra mắt Việt Nam, giá 2 tỷ 309 triệu đồng

Mercedes-Benz Việt Nam chính thức ra mắt SUV thuần điện EQB 250+ phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (bản Facelift) tại thị trường Việt Nam với mức giá bán lẻ 2 tỷ 309 triệu đồng. Hãng xe Đức phân phối số lượng rất hạn chế cho mẫu xe này.

Sự cải tiến của EQB 250+ FL cũng giúp MBV nâng cấp hơn danh mục sản phẩm xe thuần điện (BEV) với 7 mẫu xe, bao gồm:

Thương hiệu Mercedes-Benz: EQS 450+, EQS 580 4MATIC, EQB 250+ FL, EQE 500 4MATIC, EQS 500 4MATIC, và G 580 EQ.

Thương hiệu Mercedes-Maybach: EQS 680 SUV.

Ngoại thất bề thế và cuốn hút

EQB 250+ phiên bản mới nổi bật với thiết kế ngoại thất được tinh chỉnh theo ngôn ngữ "Sensual Purity". Mặt ca-lăng Black Panel trang trí họa tiết ngôi sao biểu tượng tạo sự đồng nhất với các mẫu xe điện cao cấp EQS và EQE. Dải đèn LED nối liền đèn chiếu sáng ban ngày ở cụm đèn trước tăng chiều sâu thị giác và nhấn mạnh vẻ hiện đại.

Kích thước tổng thể 4.685 x 1.834 x 1.693 mm giúp xe cân bằng giữa tính linh hoạt đô thị và khả năng chinh phục đa dạng cung đường. Trọng lượng không tải 2.105 kg kết hợp hệ số cản gió thấp giúp xe di chuyển mượt mà, tiết kiệm năng lượng. Mâm xe thể thao AMG 10 chấu kích thước 20 inch được tối ưu hóa khí động học.

Đèn pha LED High Performance với tính năng chiếu sáng thích ứng, kết hợp đèn hậu LED toàn phần, tạo nên ánh sáng rõ nét, an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. Đặc biệt, EQB 250+ FL còn được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện với chức năng chống chói tự động, cùng camera lùi hỗ trợ đỗ xe, mang đến tầm nhìn toàn diện và sự tự tin khi vận hành.

Nội thất tràn ngập công nghệ

Bước vào khoang lái của EQB 250+ FL, khách hàng sẽ cảm nhận ngay sự sang trọng, hiện đại và tràn ngập công nghệ. Nâng cấp đáng chú ý nhất là ốp trang trí nội thất với hoạ tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng tích hợp đèn LED ẩn tiên tiến mang đến vẻ đẹp cấp tiến của mẫu xe thuần điện hạng sang.

Bên cạnh đó, phiên bản nâng cấp có thêm cổng kết nối truyền thông đa phương tiện (USB Type-C) cho cả hàng ghế trước & sau.

Tối ưu hóa hiệu suất

Về hiệu suất vận hành, EQB 250+ được tối ưu hóa hiệu suất và quãng đường di chuyển. Nhờ những tinh chỉnh về khí động học và việc sử dụng lốp xe có lực cản lăn cực thấp, quãng đường di chuyển của xe có thể đạt tới 468 - 537 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Trải nghiệm lái xe EQB 250+ FL trở nên mượt mà và an toàn hơn bao giờ hết nhờ các hệ thống hỗ trợ lái được cập nhật. Những bổ sung đáng chú ý có thể kể đến như hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm (Active Brake Assist) và Hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù. Những nâng cấp này giúp xe vận hành an toàn và tối ưu hơn phiên bản cũ.

Mercedes-Benz cam kết sản xuất bền vững với quy trình sản xuất trung hòa carbon tại tất cả nhà máy từ năm 2022. Các đối tác sản xuất pin tuân thủ yêu cầu trung hòa carbon, giảm 30% lượng khí thải trong quá trình sản xuất mỗi cell pin.