Mercedes-Benz Việt Nam nâng cao trải nghiệm sở hữu xe với gói bảo hiểm và bảo hành 5 năm

Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC.

Theo đó, trong tháng 5-6/2024, các quà tặng, ưu đãi bảo hành & bảo hiểm hiện hành dành cho các dòng xe Mercedes-Benz tại Việt Nam bao gồm:

Từ ngày 03/05/2024 đến hết ngày 30/06/2024, khách hàng mua các mẫu xe Mercedes-Benz lắp ráp trong nước bao gồm Mercedes-AMG C 43 4MATIC, Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC, GLC 300 4MATIC , khách hàng sẽ được tặng kèm 1 năm bảo hiểm thiệt hại vật chất cơ giới & 2 năm bảo hành mở rộng. Như vậy, những khách hàng mua mới 3 mẫu xe này trong thời gian ưu đãi, sẽ được hưởng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm từ Mercedes-Benz Việt Nam.

Từ ngày 03/05/2024 đến hết ngày 30/06/2024, khách hàng mua các mẫu xe Mercedes-Benz C 200 Avantgarde (sản xuất năm 2023) hoặc E 200 Exclusive (sản xuất năm 2023) sẽ được tặng kèm 1 năm Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới.

Ngoài ra, hãng vẫn tiếp tục thực hiện chương trình tặng kèm Mercedes-Benz Wallbox cho các dòng xe thuần điện đến hết tháng 6/2024.

Bên cạnh đó, MBV cũng đã triển khai 1 sản phẩm mới - gói Gia hạn Bảo hành Ô tô - để tăng thêm sự an tâm khi khách hàng sử dụng xe Mercedes-Benz sau thời hạn bảo hành.

Cụ thể, kể từ ngày 22/4/2024, MBV cùng các đối tác đã ký kết cho ra mắt chương trình Gia hạn Bảo hành Ô tô gia hạn thêm 1 năm hoặc 2 năm bảo hành sau chương trình bảo hành chính hãng tiêu chuẩn (3 năm) được công bố theo quy định pháp luật, áp dụng cho toàn bộ danh mục sản phẩm chính hãng của Mercedes-Benz. Khách hàng có thể mua sản phẩm này để gia tăng thêm sự an tâm khi sử dụng xe.

Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC.

5 năm bảo hành* - Lời cam kết vững chắc cùng dòng xe danh tiếng

Được xem như đại diện kế nhiệm dòng xe huyền thoại GLK, những chiếc Mercedes-Benz GLC là bảo chứng đích thực cho sự thành công về công nghệ và giá trị thương mại từ người tiền nhiệm. Tại thị trường Việt Nam, GLC thế hệ mới X254 đã được ra mắt vào nửa cuối năm 2023, tiếp tục mở ra những thành công mới trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung.

Mercedes-Benz GLC tập trung cải tiến trải nghiệm để nhấn mạnh tính tận hưởng và cân bằng tính thực tiễn, sở hữu tiện nghi xứng tầm của một sản phẩm off-road hạng sang. Đa dụng, sang trọng và thoải mái trên đường trường luôn là giá trị được khách hàng thông thái tìm kiếm trong một chiếc SUV cao cấp. Chiếc GLC thế hệ mới (X254) của Mercedes-Benz gồm hai phiên bản GLC 200 4MATIC và GLC 300 4MATIC nổi bật với ưu thế bất thành văn này.

Mẫu xe được tăng chiều dài nhằm tối ưu hoá không gian bên trong, đồng thời nhấn mạnh sự bề thế, chắc chắn đặc trưng của một chiếc SUV kinh điển. Ngoài ra, thế hệ GLC này sở hữu tất cả giá trị mà một người dùng SUV thông thái tìm kiếm: Công năng mạnh mẽ, tính năng an toàn, và sự tận hưởng cao cấp. Chiếc xe cũng biểu trưng cho hình ảnh đẳng cấp đã được xây dựng suốt nhiều năm của thương hiệu xe sang Ngôi sao ba cánh.

Cùng được áp dụng chương trình đặc biệt này còn có dòng xe Mercedes-AMG C 43 4MATIC (W206) - mẫu xe hiệu năng cao mạnh mẽ của thương hiệu AMG. Sở hữu mức giá cực kỳ hấp dẫn (2,96 tỷ VND) nhờ được lắp ráp và sản xuất tại Việt Nam, AMG C 43 4MATIC mang đến trải nghiệm thể thao chưa từng có cho cộng đồng yêu tốc độ. Tại thị trường quốc tế, mẫu xe này nổi tiếng với sự linh hoạt trên cả đường đua lẫn đường phố.

“Trái tim” của Mercedes-AMG C 43 4MATIC chính là khối động cơ 2.0L với công nghệ 48V mild-hybrid được thiết kế theo triết lý "One man, one engine" (tạm dịch “Mỗi kỹ sư, một động cơ") và được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy của Mercedes-Benz ở Affalterbach, Đức. Sinh ra từ đường đua, đây là mẫu xe AMG sở hữu động cơ thương mại đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ tăng áp điện thừa hưởng từ xe đua F1.

Bằng việc mang đến chương trình khuyến mãi tặng kèm 1 năm bảo hiểm thiệt hại vật chất cơ giới (**) & 2 năm bảo hành mở rộng cho khách hàng trong tháng 5 & 6/2024, Mercedes-Benz đã nâng tổng số thời hạn bảo hành chính hãng cho 3 mẫu xe trên lên 5 năm gồm 3 năm bảo hành tiêu chuẩn công bố theo quy định pháp luật và 2 năm bảo hành mở rộng thực hiện bởi Nhà Phân Phối (NPP) chính hãng Mercedes-Benz.

Theo đó, 2 năm mở rộng này có phạm vi bảo hành hoàn toàn tương đồng với 3 năm bảo hành tiêu chuẩn. Thông qua chương trình này, hãng xe càng thể hiện rõ nét lời cam kết vững chắc cho chất lượng, đi cùng trải nghiệm sang trọng hoàn hảo mà các dòng xe danh tiếng này mang lại.

Ngoài ra, trong 2 tháng 5-6/2024, đối với Mercedes-Benz C 200 Avantgarde (sản xuất năm 2023) hoặc E 200 Exclusive (sản xuất năm 2023), khách hàng mua mới sẽ được tặng kèm 1 năm Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới. (**)

(*) gồm 3 năm bảo hành tiêu chuẩn công bố theo quy định pháp luật và 2 năm bảo hành mở rộng

(**) Quà tặng 1 năm bảo hiểm thiệt hại vật chất do Công ty Bảo hiểm Liberty cung cấp.

Mercedes-AMG C 43 4MATIC

Chương trình tặng kèm MERCEDES-BENZ WALLBOX đến hết tháng 6/2024

Song hành cùng những ưu đãi cho các dòng xe động cơ đốt trong, hãng xe Đức vẫn đang thực hiện hoạt động ưu đãi dành cho khách hàng xe thuần điện. Cụ thể, từ tháng 11/2023 cho đến hết Quý 2/2024 (kết thúc vào ngày 30/06/2024), khi mua xe thuần điện EQ của Mercedes-Benz, khách hàng sẽ được tặng kèm bộ Mercedes-Benz Wallbox trị giá 46,950,000VNĐ. Các dòng xe thuần điện EQ chính hãng được áp dụng bao gồm: EQS 450+, EQS 580 4MATIC, EQB 250, EQE 500 4MATIC (SUV) và EQS 500 4MATIC (SUV).

Ra mắt sản phẩm dịch vụ mới - Gói ra hạn bảo hành ô tô

MBV đã triển khai 1 sản phẩm mới - gói Gia hạn Bảo hành Ô tô - để tăng thêm sự an tâm khi khách hàng sử dụng xe Mercedes-Benz sau thời hạn bảo hành. Khách hàng có thể mua sản phẩm này để gia tăng thêm sự an tâm khi sử dụng xe.

Là một chương trình đặc biệt được Mercedes-Benz Việt Nam hợp tác cùng Allianz và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt dành riêng cho khách hàng của Mercedes-Benz (áp dụng cho tất cả dòng xe), chương trình Gia hạn Bảo hành được thiết kế nhằm giảm bớt áp lực tài chính đối với khách hàng khi phải chi trả các chi phí sửa chữa và bảo dưỡng xe sau khi hết thời gian bảo hành tiêu chuẩn (3 năm) được công bố theo quy định pháp luật, từ đó nâng tổng thời gian bảo hành lên đến 5 năm. Khách hàng có thể lựa chọn mua sản phẩm dịch vụ này để giải tỏa mọi lo lắng khi sử dụng xe.

Cụ thể, chương trình sẽ gia hạn thêm 1 năm hoặc 2 năm sau chương trình tiêu chuẩn, bắt đầu tham gia đối với xe dưới 3 tháng tuổi – xe đi ít hơn 10.000km và xe dưới 36 tháng tuổi – xe đi ít hơn 100.000km, kết thúc bảo hành không vượt quá 150.000km. Các chi phí được chi trả trong Gia hạn Bảo hành bao gồm:

Chi phí phụ tùng theo giá niêm yết tại các xưởng dịch vụ ủy quyền vào thời điểm sửa chữa.

Chi phí cho việc chẩn đoán, đo kiểm, cập nhật phần mềm, châm đầy hoặc bổ sung dung dịch và hiệu chỉnh liên quan trực tiếp tới việc sửa chữa bộ phận bị lỗi theo phạm vi bảo hành sẽ được chi trả.

Chi phí nhân công theo giá niêm yết tại các xưởng dịch vụ ủy quyền vào thời điểm sửa chữa.

Thuế giá trị gia tăng nếu thuế suất có thay đổi trong tương lai.

Ngoài ra, khi tham gia Gia hạn Bảo hành Ô tô, chủ xe sẽ được cam kết bảo đảm chất lượng: sử dụng phụ tùng, phụ kiện chính hãng, chất lượng cao; sửa chữa, bảo hành bảo dưỡng bởi đội ngũ kỹ thuật viên có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản từ Mercedes-Benz. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm và nhận thêm các tiện ích của Mercedes-Benz, tiếp cận các sản phẩm độc quyền như cứu hộ Mercedes-Benz Star Assist (RSA & SARA).

Gói gia hạn bảo hành này không chỉ giúp khách hàng an tâm sử dụng xe, duy trì giá trị vượt trội hay giá trị bán lại sau thời gian sử dụng, tiết kiệm chi phí trong các tình huống, còn giúp khách hàng lập ngân sách cho chi phí sửa chữa trong tương lai thông qua gói báo giá cố định. Chức năng này của chương trình bảo hành sẽ đảm bảo nguồn tài chính cho các chi phí sửa chữa lớn bất ngờ xuất hiện trong quá trình sử dụng xe, thay vì phải đối mặt với các khoản sửa chữa không lường trước được sau khi Bảo hành tiêu chuẩn (3 năm) đến hạn. Chi tiết về chương trình tại link.

Tất cả mẫu xe thuộc Mercedes-Benz Việt Nam đều đang có sẵn trên Cửa hàng trực tuyến Mercedes-Benz Online Store. Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn mẫu xe và NPP mong muốn, cũng như kiểm tra xem mẫu xe mình yêu thích đang có sẵn ở những NPP nào. Trong vòng chưa đầy 2 giờ sau khi khách hàng để lại thông tin, NPP được lựa chọn sẽ chủ động liên hệ để tư vấn và mời khách hàng trải nghiệm chiếc xe thực tế.