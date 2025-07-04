Điện tử tiêu dùng
Redmi Pad 2 Series chính thức ra mắt, giá chỉ từ 4,99 triệu đồng

Thái Tuấn

Thái Tuấn

12:46 | 04/07/2025
Theo Xiaomi Việt Nam thì bộ đôi máy tính bảng phổ thông Redmi Pad 2 và Redmi Pad 2 4G được bán ra lần này đều sở hữ thiết kế trẻ trung, màn hình 2,5k kích thước lớn 11inch đi cùng viên pin lớn 9000mAh và hiệu năng tối ưu cũng như khả năng kết nối thông minh trong hệ sinh thái Xiaomi.
Redmi Pad 2 Series chính thức ra mắt, giá chỉ từ 4,99 triệu đồng
Redmi Pad 2 Series chính thức ra mắt, giá chỉ từ 4,99 triệu đồng

Đây sẽ là sản phẩm lý tưởng cho học sinh, sinh viên và người trẻ đang tìm kiếm thiết bị học tập – giải trí – làm việc với mức giá dễ tiếp cận.

Chia sẻ về bộ đôi Redmi Pad mới, ông Patrick Chou, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam cho biết: “Không chỉ tập trung vào việc cải tiến công nghệ ở các dòng sản phẩm cao cấp, chúng tôi còn đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ trong phân khúc phổ thông – nơi có hàng triệu người dùng trẻ đang bắt đầu hành trình số của mình. Với Redmi Pad 2 Series, chúng tôi mong muốn mang lại một thiết bị dễ sử dụng nhờ khả năng kết nối thông minh liền mạch. Đây là một bước tiến để phổ cập trải nghiệm công nghệ cao đến nhiều người dùng hơn.”

Cụ thể, bộ đôi Redmi Pad mới sẽ được thiết kế như một trung tâm giải trí di động với màn hình lớn 11inch, độ phân giải 2,5, độ sáng lên đến 600 nit và tần số quét 90Hz.

Redmi Pad 2 Series chính thức ra mắt, giá chỉ từ 4,99 triệu đồng
Redmi Pad 2-Gray với độ phân giải 90HZ

Sản phẩm còn đạt chứng nhận TÜV Rheinland về khả năng giảm ánh sáng xanh và tích hợp công nghệ DC Dimming, giúp hạn chế nhấp nháy và bảo vệ thị lực khi sử dụng trong thời gian dài.

Redmi Pad 2 còn chinh phục người dùng bằng âm thanh chất lượng cao với hệ thống 4 loa đạt chuẩn Dolby Atmos và Hi-Res Audio, tái hiện âm thanh chân thực, rõ ràng ở mọi dải tần, giúp bộ đôi tablet mới đáp ứng dễ dàng mọi nhu cầu cơ bản của người dùng, từ học tập, nghe nhạc, xem phim đến thưởng thức podcast trending.

Để có thể ‘đảm nhiệm’ các tác vụ kể trên, Xiaomi còn trang bị vi xử lý MediaTek Helio G100-Ultra, cùng RAM lên đến 8GB giúp xử lý mượt mà các tác vụ thường ngày. Đi cùng viên pin lớn 9.000mAh và sạc nhanh 18W, cho phép người dùng sử dụng cả ngày mà không lo gián đoạn.

Đặc biệt, phiên bản Redmi Pad 2 4G hỗ trợ 2 SIM 2 sóng, giúp duy trì kết nối internet mọi lúc mọi nơi, phù hợp với những bạn trẻ có lối sống năng động, học và làm việc linh hoạt.

Được vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS 2 nên bộ đôi Redmi Pad 2 mang đến trải nghiệm kết nối thông minh, tối ưu giữa các thiết bị Xiaomi. Theo đó, tính năng Call sync cho phép nhận cuộc gọi trực tiếp trên máy tính bảng, còn Network sync giúp chia sẻ mạng di động chỉ với một chạm. Và Shared Clipboard cho phép sao chép và dán nội dung giữa các thiết bị một cách nhanh chóng…

Redmi Pad 2 Series chính thức ra mắt, giá chỉ từ 4,99 triệu đồng
Redmi Pad 2 Series còn đi kèm phụ kiện là Redmi Smart Pen và bao da Redmi Pad 2 Cover

Redmi Pad 2 Series còn đi kèm phụ kiện là Redmi Smart Pen cho phép ghi chú, phác thảo và vẽ minh họa với độ trễ thấp và độ nhạy cao, và bao da Redmi Pad 2 Cover hỗ trợ gập linh hoạt nhiều góc, giúp người dùng học tập, làm việc và giải trí rảnh tay ở mọi tư thế – đồng thời bảo vệ thiết bị một cách toàn diện.

Redmi Pad 2 Series chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ ngày 04/07/2025, trong thời gian từ nay đến hết ngày 05/09/2025 khách hàng khi mua Redmi Pad 2 Series sẽ nhận ngay ưu đãi lên đến 500.000 đồng, trả trước 0 đồng, và chương trình bảo hàng chính hãng 18 tháng.

Redmi Pad 2
Redmi Pad 2 có 3 lựa chọn màu sắc

Redmi Pad 2 có 3 lựa chọn màu sắc là Xám Graphite, Xanh Bạc Hà, Tím Lavender và 3 phiên bản bộ nhớ 4+128GB, 6+128GB và 8+256GB cùng giá bán lần lượt là: 5.290.000 đồng, 5.790.000 đồng và 6.490.000 đồng. (Hai phiên bản 4+128GB và 8+ 256GB được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động.)

Redmi Pad 2 4G có 2 lựa chọn màu sắc là Xám Graphite, Xanh Bạc Hà cùng bộ nhớ 4+128GB có giá bán chính thức 5.990.000 đồng. Sản phẩm này sẽ được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động.

Chi tiết về sản phẩm xem thêm tại đây.

