Lenovo Tab One mới, giá chỉ hơn 2 triệu đồng

Vậy cụ thể, chiếc máy tính bảng (tablet) Android lý tưởng cho học tập, giải trí và các nhu cầu cá nhân hàng ngày này đã được Lenovo trang bị những gì?

Lenovo Tab One sở hữu đường nét bo tròn mềm mại cùng lớp phủ hoa văn terrazzo

Theo Lenovo, hướng tới việc mang lại sự thoải mái pha lẫn phong cách, Lenovo Tab One sở hữu đường nét bo tròn mềm mại cùng lớp phủ hoa văn terrazzo, tạo nên một dấu ấn thẩm mỹ riêng biệt đầy cuốn hút. Nhờ đó mà dù đang phát trực tuyến, đang chơi game đến đọc sách hay lướt web thì Lenovo Tab One luôn hòa nhịp hoàn hảo với nhịp sống năng động của bạn.

“Lenovo luôn tiên phong trong việc mang đến công nghệ thông minh và dễ tiếp cận, giúp nâng cao trải nghiệm hàng ngày của người dùng. Tại Việt Nam, nơi phong cách sống số hóa và sự linh hoạt đang ngày càng được đề cao, danh mục máy tính bảng của chúng tôi - nay có thêm Lenovo Tab One - mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách, hiệu suất và khả năng di động. Với thiết kế gọn nhẹ và thanh lịch, Lenovo Tab One là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên, người trẻ đang đi làm, cũng như người dùng gia đình, dễ dàng hòa nhịp vào cuộc sống hằng ngày của họ, từ học tập, giải trí đến luôn kết nối mọi lúc, mọi nơi.” Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng giám đốc Lenovo Việt Nam, đã chia sẻ về mẫu tablet mới nhất của hãng.

Lenovo Tab One là chiếc máy tính bảng nhỏ gọn, thời trang, rất lý tưởng để sử dụng hàng ngày.

Cũng theo đại diện Lenovo thì Lenovo Tab One là chiếc máy tính bảng nhỏ gọn, thời trang và được trang bị các tính năng thông minh, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu giải trí, học tập nên rất lý tưởng để sử dụng hàng ngày.

Màn hình HD+ 480 nit đảm bảo hình ảnh rõ ràng, rực rỡ ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh, giúp người dùng thỏa sức đắm chìm vào thế giới sống động của các show giải trí, trò chơi hay bản nhạc yêu thích.

Hệ thống loa kép được tinh chỉnh bởi Dolby Atmos®, cũng sẽ mang đến cho Lenovo Tab One âm thanh chân thực

Bên cạnh đó, hệ thống loa kép được tinh chỉnh bởi Dolby Atmos®, cũng sẽ mang đến cho Lenovo Tab One âm thanh chân thực và có chiều sâu, mang đến trải nghiệm xem phim, chơi game hay nghe nhạc tràn đầy cảm xúc.

Với thiết kế nhỏ gọn cùng màn hình 8.7inch và trọng lượng chỉ 320g nên việc mang Lenovo Tab One theo cũng rất tiện lợi trong mọi hành trình của bạn.

Lenovo Tab One chip xử lý tám nhân MediaTek Helio G85, tần số quét 60Hz cùng kết nối LTE siêu nhanh

Lenovo cũng trang bị cho Lenovo Tab One chip xử lý tám nhân MediaTek Helio G85, tần số quét 60Hz cùng kết nối LTE siêu nhanh, giúp người dùng dù là lướt web, khám phá mạng xã hội, chơi game di động hay xem các show yêu thích đều rất mượt mà.

Bộ nhớ 128GB cũng đủ sức để bạn có thể thỏa sức lưu trữ các ứng dụng, trò chơi và nội dung yêu thích ngay trên máy. Đồng thời viên pin dung lượng 5.100mAh cho phép bạn thưởng thức Youtube liên tục suốt 12.5 giờ. Thậm chí máy có thể kéo dài đến một tháng nếu ở chế độ chờ và vẫn có thể tiếp tục hoạt động thêm 5.5 giờ nữa mới cần tái nạp năng lượng.

Công nghệ sạc nhanh 15W giúp bạn nhanh chóng quay lại với những trải nghiệm yêu thích, không lo gián đoạn.

Tương tự như các thế hệ tiền nhiệm khác, Lenovo Tab One có tích hợp Google Kids Space, nền tảng này sẽ đề xuất ứng dụng, sách và video phù hợp theo độ tuổi và sở thích, giúp trẻ khám phá, học hỏi và giải trí trong một không gian số an toàn. Nhờ đó mà cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm với công cụ quản lý trẻ em này, có thể đặt giới hạn sử dụng, thiết lập mức thời gian sử dụng và nội dung phù hợp, giúp họ yên tâm khi con trẻ tham gia các trải nghiệm học tập sáng tạo.

Máy cũng được trang bị hệ điều hành Android™ 14 với giao diện ZUI 16 và có thể được nâng cấp lên Android™ 15 cùng với 2 năm cập nhật bảo mật miễn phí, đảm bảo thiết bị an toàn, tối ưu hóa và ổn định theo thời gian.

Lenovo Tab One cũng được trang bị Lenovo Folio Case, một phụ kiện thời trang và bảo vệ thiết bị toàn diện ở cả mặt trước và mặt sau

Để nâng tầm trải nghiệm, Lenovo Tab One cũng được trang bị Lenovo Folio Case, một phụ kiện thời trang và bảo vệ thiết bị toàn diện ở cả mặt trước và mặt sau, mang đến sự thuận tiện cho cả gia đình và trẻ nhỏ, tiện lợi trong những chuyến đi xa, giúp thiết bị luôn an toàn, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu giải trí mọi lúc, mọi nơi.

Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, Lenovo đã ra mắt Lenovo Tab Plus, mẫu máy tính bảng giải trí đích thực, mang đến trải nghiệm âm thanh đắm chìm với tám loa JBL. Và đầu năm nay, Lenovo tiếp tục giới thiệu hai thiết bị đầy sáng tạo, Lenovo Idea Tab Pro và Lenovo Tab, được thiết kế nhằm khơi dậy cảm hứng khám phá thế giới và nâng cao trải nghiệm học tập cho người dùng.

Lenovo Idea Tab Pro với màn hình lớn 12.7inch, độ phân giải 3K, tần số quét 144Hz, hệ thống bốn loa JBL với Dolby Atmos và pin dung lượng lớn 10.200mAh cho cả ngày sử dụng. Đặc biệt để tăng thêm sức mạnh học tập cho học sinh, sinh viên, Lenovo còn trang bị thêm các tính năng thông minh như Circle to Search và Gemini AI, cùng vi xử lý MediaTek Dimensity 8300, mang lại hiệu năng cao hơn tới 60% so với thế hệ trước, đồng thời hỗ trợ bàn phím 2-in-1 cùng bút cảm ứng Lenovo Tab Pen Plus.

Nếu bạn là tín đồ âm nhạc, Lenovo Tab Plus còn mang đến âm thanh stereo trong trẻo với công suất 26W, thông qua tám loa JBL Hi-Fi, được tinh chỉnh bởi Dolby Atmos, và có hỗ trợ âm thanh độ phân giải cao. Với MediaTek Helio G99 và màn hình 11.5” 2K, tần số quét 90Hz, Lenovo Tab Plus nâng tầm trải nghiệm khi hình ảnh rực rỡ được kết hợp hoàn hảo với âm bass sâu lắng và âm treble trong trẻo.

Lenovo Tab One được bán ra vào giữa tháng 5 năm 2025, với giá bán lẻ dự kiến từ 2.990.000 đồng.

Lenovo Idea Tab Pro, Lenovo Tab và Lenovo Tab Plus đã có mặt trên thị trường, với giá bán lẻ lần lượt là 11.990.000 đồng, 3.490.000 đồng và 7.490.000 đồng.

* Tất cả máy tính bảng Lenovo đều kèm hai (02) năm bảo hành carry-in giúp người dùng an tâm sử dụng.