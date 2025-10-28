Huawei ra mắt tablet lý tưởng dưới 10 triệu đồng

Đáng chú ý, với kho ứng dụng phong phú cho trải nghiệm học tập và làm việc toàn diện, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới cùng bàn phím thông minh và ốp lưng với thiết kế Clip On giúp bám chắc ở các góc thiết bị, tối ưu trọng lượng và độ mỏng khi sử dụng. Chính nhờ vào thiết kế đặc biệt này mà HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới sẽ giải quyết được vấn đề lưu trữ bút cảm ứng bằng cách hít nam châm ở cạnh máy tính bảng.

Không chỉ có hiệu suất như PC, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới còn có bàn phím với hành trình phím 1.5mm và kích thước phím 15mm mang đến trải nghiệm gõ mượt mà cho người dùng. Ngoài ra, bàn phím cũng được tích hợp sạc trực tiếp từ thân máy giúp người dùng thoải mái sử dụng trong một khoảng thời gian dài.

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới còn được trang bị bộ ứng dụng WPS Office PC, hoàn toàn miễn phí với giao diện tương tự như trên laptop, cho phép xử lý bảng tính, bản trình chiếu hay các tệp tài liệu một cách dễ dàng. Nhờ đó mà việc sử dụng cùng bàn phím thông minh đi kèm giúp người dùng dễ dàng thao tác tương tự như trên máy tính để có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh đó, các tính năng thông minh như đa cửa sổ động hay siêu thiết bị giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các tác vụ chỉ trong tích tắc. Ứng dụng HUAWEI Notes được bổ sung thêm tính năng AI Handwriting Enhancement với đa dạng loại bút viết và các công cụ hỗ trợ ghi chú, giúp người dùng thỏa sức lưu trữ những ghi chú quan trọng một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể tải và sử dụng nhiều ứng dụng khác thông qua AppGallery kho ứng dụng chính thức của Huawei để đồng bộ trên mọi thiết bị Huawei, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, học tập và giải trí trong hệ sinh thái thông minh toàn diện.

Hướng đến người dùng phổ thông nên HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được trang bị màn hình PaperMatte cải tiến, với công nghệ khắc vi mô cấp độ nano và lớp phủ quang học nano magnetron, mang đến khả năng chống chói, chống lóa vượt trội, cùng khả năng hiển thị sống động ngay cả dưới nắng gắt.

Trong khi, công nghệ khắc vi mô tinh xảo tạo nên bề mặt đặc biệt cho màn hình, giúp tái hiện cảm giác viết chân thực như trên giấy, kết hợp cùng bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil thế hệ thứ 3 cho phép người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm viết tay mượt mà và tự nhiên hơn bao giờ hết.

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới còn được trang bị hàng loạt tính năng bảo vệ mắt như ánh sáng phân cực tròn (circular polarization) và giảm nhấp nháy (DC dimming), giúp người dùng hạn chế tình trạng mỏi mắt và luôn thoải mái khi làm việc, học tập và sáng tạo trong thời gian dài. Với các chứng nhận đạt chuẩn quốc tế cả về công nghệ hiển thị và bảo vệ mắt.

Thời lượng pin của HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới cũng được chú trọng khi cho phép phát video liên tục lên đến 14 giờ chỉ với một lần sạc. HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 40W HUAWEI SuperCharge, cho phép người dùng luôn sẵn sàng cho ngày dài năng động với viên pin lớn 10.100mAh.

Huawei cũng cho biết, hệ thống tản nhiệt trên HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được cải tiến, mang lại hiệu quả làm mát cao hơn 25% so với thế hệ trước, giúp thiết bị luôn vận hành ổn định ngay cả khi phải xử lý tác vụ nặng hoặc mở nhiều cửa sổ cùng một lúc. Trong khi đó, hệ thống 4 loa kết hợp với thuật toán âm thanh Histen 9.0 độc quyền của Huawei mang đến trải nghiệm âm thanh sống động và chân thực cho người dùng.

Sản phẩm sẽ lên kệ từ ngày 6 tháng 11 tới với giá dưới 10.000.000 đồng tại hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store, cùng các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Đặc biệt, từ ngày 6/11 đến ngày 6/12, khi mua HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới, khách hàng sẽ nhận ngay bộ quà tặng với tổng giá trị lên đến 3.189.000 đồng, bao gồm bàn phím, bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil thế hệ 3, và chuột không dây.

Trong thời gian này, (từ nay đến hết ngày 6/11) khi truy cập gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử, khách hàng có thể thu thập voucher Early Bird để nhận ưu đãi giảm thêm 300.000 đồng khi mua sản phẩm trong thời gian mở bán.