Điểm đáng chú ý của dòng đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH GT 6 Series đó chính là thừa hưởng những tính năng ưu việt của các thế hệ tiền nhiệm như hỗ trợ nhiều chế độ tập luyện, chăm sóc và theo dõi sức khỏe, thời trang, bên cạnh thời lượng pin ấn tượng lên đến 21 ngày.

Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

Huawei cho biết, chủ đề Ride The Wind (Đón Gió Dẫn Lối) của sự kiện lần này phần nào nói lên được những cải tiến toàn diện cả về thiết kế và tính năng của dòng đồng hồ thông minh thế hệ mới, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đẳng cấp, đồng hành cùng người dùng chinh phục những giới hạn mới.

Huawei thiết kế viền bezel được vát nổi khối 3D, mang đến diện mạo mới, góc cạnh và khỏe khoắn hơn

Cụ thể, ở phiên bản Pro và phiên bản Tiêu chuẩn 46mm, Huawei thiết kế viền bezel được vát nổi khối 3D, mang đến diện mạo mới, góc cạnh và khỏe khoắn hơn. Trong khi ở phiên bản Tiêu chuẩn 41mm, Huawei đã cải tiến ngàm đeo xoay linh hoạt, giúp ôm trọn cổ tay và đem lại sự thoải mái cho người dùng có cổ tay nhỏ.

Trong lần ra mắt này, HUAWEI WATCH GT 6 Series có rất nhiều tùy chọn về chất liệu và màu sắc nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Nếu như ở HUAWEI WATCH GT 6 Pro chúng ta có 3 phiên bản dây đeo là dây Titan, dây dệt tổng hợp màu Nâu, và dây cao su tổng hợp màu Đen. Thì ở phiên bản HUAWEI WATCH GT 6 46mm chúng ta cũng có 3 phiên bản đeo bao gồm dây vải dệt màu Xanh Lá, dây cao su tổng hợp màu Đen và dây da tổng hợp màu Xám. Ở phiên bản 41mm, Huawei cũng mang đến 3 tùy chọn dây đeo bao gồm dây cao su tổng hợp màu Tím, dây da màu Trắng và dây da màu Nâu.

HUAWEI WATCH GT 6 Series bao gồm 3 phiên bản GT 6 Pro, GT 6 46mm tiêu chuẩn và GT 6 41mm tiêu chuẩn

Đặc biệt hơn, ở phiên bản HUAWEI WATCH GT 6 Pro Huawei còn mang đến lựa chọn dây đeo mới, cao cấp hơn, mặt kính sapphire chống trầy, khung titan tiêu chuẩn hàng không vũ trụ và mặt lưng gốm, cùng lớp phủ nano chống ăn mòn, mang lại độ bền tối ưu trong quá trình sử dụng.

Huawei cũng trang bị màn hình AMOLED với độ sáng 3.000 nit, đảm bảo khả năng hiển thị ngay cả dưới điều kiện trời nắng gắt. Ngoài ra, ở phiên bản HUAWEI WATCH GT 6 46mm với kích thước màn hình 1.47 inch, lớn hơn 5.5% so với thế hệ tiền nhiệm, mang đến trải nghiệm xem rõ ràng hơn.

Một trong những ưu thế vượt trội của đồng hồ thông minh Huawei đó chính là thời lượng pin cực tốt

Một trong những ưu thế vượt trội của đồng hồ thông minh Huawei đó chính là thời lượng pin cực tốt, và ở HUAWEI WATCH GT 6 Series năm nay, thời lượng pin đã được nâng thêm 1 tuần so với thế hệ tiền nhiệm. Đó là nhờ Huawei đã tiên phong ứng dụng công nghệ viên pin high-silicon, cho mật độ năng lượng cao hơn và thời lượng sử dụng vượt trội. Cụ thể, phiên bản GT 6 Pro và GT 6 Tiêu chuẩn 46mm cho thời gian sử dụng lên đến 21 ngày, nếu sử dụng thường xuyên, thời lượng pin có thể rút ngắn còn 12 ngày. Thậm chí, ở chế độ chạy địa hình, người dùng có thể sử dụng liên tục trong vòng 40 giờ, đủ để tham gia một giải chạy 100km mà không lo hết pin. Ở phiên bản Tiêu chuẩn 41mm, người dùng có thể sử dụng liên tục trong vòng 14 ngày ở chế độ cơ bản, và 8 ngày với tần suất sử dụng thường xuyên. Đây có thể nói là một trong những thông số vô cùng lý tưởng so với hầu hết các mẫu smartwatch đang có bán trên thị trường, nếu có cùng tầm giá.

Một điểm cải tiến rất đáng chú ý khác trên dòng sản phẩm HUAWEI WATCH GT 6 Series lần này đó chíh là hệ thống định vị HUAWEI Sunflower 2.0. Nhờ sử dụng thuật toán cải tiến, cấu trúc ăng ten mới tích hợp liền mạch vào mặt lưng đồng hồ và 6 vệ tinh băng tần kép. Qua đó HUAWEI WATCH GT 6 Series có thể xác định vị trí người dùng chính xác hơn 20% thế hệ tiền nhiệm.

Huawei cũng cải thiện độ chính xác nhịp tim khi đạp xe lên đến 98% và lên 95% khi chạy bộ

Huawei cũng cải thiện độ chính xác nhịp tim khi đạp xe lên đến 98% và lên 95% khi chạy bộ. Cụ thể ở chế độ đạp xe, lần đầu tiên chỉ số Công suất Ảo khi đạp xe (Virtual Power) được trang bị trên đồng hồ thông minh. Điều này giúp người dùng, dù mới bắt đầu hay đã chuyên nghiệp, cũng có cơ hội được tiếp cận với những chỉ số cần thiết để cải thiện hiệu quả tập luyện. Bên cạnh đó, HUAWEI WATCH GT 6 Series còn lần đầu tiên cung cấp độ dốc tối đa/ trung bình khi đạp xe và tự động phát hiện/ tạm dừng khi đạp xe.

Ở chế độ chạy việt dã, Huawei cũng tối ưu và bổ sung thêm những tính năng mới để đồng hành với người dùng xuyên suốt hành trình. Ngoài ra, trong quá trình chạy, người dùng có thể quan sát rõ hơn hiệu quả tập luyện của mình nhờ các bổ sung hoàn toàn mới như biểu đồ độ cao, ước lượng khoảng cách đến điểm dừng chân, đo độ dốc và tốc độ theo thời gian thực.

HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản tiêu chuẩn dành cho nam và nữ

Bên cạnh đó, HUAWEI WATCH GT 6 Series cũng được trang bị các tính năng thông minh toàn diện. Ví dụ hệ điều hành HarmonyOS 6.0 với giao diện trực quan, mượt mà, cùng đa dạng mặt đồng hồ tùy biến linh hoạt, cho phép người dùng sắp xếp và thiết kế hiển thị phù hợp với phong cách và nhu cầu sử dụng cá nhân. Bên cạnh đó, HUAWEI WATCH GT 6 Series cũng lần đầu tiên được trang bị thêm tính năng thanh toán bằng QR với ứng dụng MoMo, giúp người dùng dễ dàng thanh toán một cách tiện lợi ngay trên cổ tay. Huawei cũng dự kiến sẽ sớm cho ra mắt các tính năng khác như XanhSM và Zalo trên đồng hồ thông minh của mình.

HUAWEI WATCH GT 6 Series chính thức mở bán từ hôm nay, 2/10/2025

HUAWEI WATCH GT 6 Series chính thức mở bán từ hôm nay, 2/10/2025 tại gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, TikTok Shop, và tại các cửa hàng thuộc hệ thống CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Thế Giới Di Động và Viettel Store với giá niêm yết từ 7.690.000 đồng cho phiên bản HUAWEI WATCH GT 6 Pro và từ 4.990.000 đồng cho phiên bản HUAWEI WATCH GT 6.

Đặc biệt, khi mua HUAWEI WATCH GT 6 Series trong thời gian mở bán (từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11), người dùng sẽ được tặng kèm bộ quà tặng trị giá hơn 2.000.000 đồng, bao gồm, tai nghe HUAWEI FreeBuds 6i và 3 tháng trải nghiệm gói hội viên trên ứng dụng HUAWEI Health.

Ngoài ra, người dùng sẽ được giảm thêm 800.000 đồng khi mua HUAWEI WATCH GT 6 Pro và 500.000 đồng khi mua HUAWEI WATCH GT 6.