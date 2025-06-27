Điện tử tiêu dùng
Mobile

HUAWEI WATCH 5 mở ra kỷ nguyên mới với công nghệ đa cảm biến X-TAP

06:30 | 27/06/2025
Kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 2015, dòng HUAWEI WATCH Series đã liên tục thiết lập những chuẩn mực trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh bằng việc kết hợp công nghệ tiên tiến và thiết kế mang xu hướng tương lai.
Kế thừa những nét đặc trưng đó, năm nay, HUAWEI WATCH 5 còn mang đến công nghệ đa cảm biến X-TAP, khả năng đo lường sức khỏe tiên tiến, và tính năng điều khiển bằng cử chỉ thông minh.

HUAWEI WATCH 5 mở ra kỷ nguyên mới với công nghệ đa cảm biến X-TAP
HUAWEI WATCH 5 mở ra kỷ nguyên mới với công nghệ đa cảm biến X-TAP

Được lấy cảm hứng từ đường Kármán – ranh giới giữa tầng khí quyển Trái Đất và không gian vũ trụ - HUAWEI WATCH 5 được thiết kế với khung đồng hồ nguyên khối liền mạch với mặt kính sapphire cong chống trầy xước, nổi bật với độ cứng cao và độ trong suốt ấn tượng.

HUAWEI WATCH 5 được bán ra với hai phiên bản 42 mm và 46 mm, cùng vẻ ngoài tinh xảo và núm xoay được chế tác tỉ mỉ, mang đến sự hài hòa hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và công năng.

HUAWEI WATCH 5 mở ra kỷ nguyên mới với công nghệ đa cảm biến X-TAP
HUAWEI WATCH 5 mở ra kỷ nguyên mới với công nghệ đa cảm biến X-TAP

Cùng với đó là những chất liệu bền bỉ, cao cấp và những sắc màu độc đáo như màu Be trên phiên bản 42 mm, và màu Tím trên phiên bản 46 mm. Ở phiên bản 46 mm màu Tím được chế tác từ hợp kim titan chuẩn hàng không vũ trụ, gia tăng độ bền gấp 1,5 lần trong khi trọng lượng nhẹ hơn 45%. Trong khi ở phiên bản 42 mm màu Be được làm từ thép không gỉ 904L, đặt ra tiêu chuẩn mới cho thiết kế đồng hồ thông minh. Hai phiên bản màu khác là phiên bản Trắng 42mm và Đen 46mm cũng được trang bị chất liệu thép không gỉ 316L, mang đến đa dạng lựa chọn cho người dùng.

HUAWEI WATCH 5 sở hữu hai phiên bản dây đeo với chất liệu khác nhau, bao gồm dây cao su tổng hợp và dây composite. Ngoài ra, dây đeo còn có hai kiểu bề mặt: denim (màu Be) và lụa (màu Tím), phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

HUAWEI WATCH 5 mở ra kỷ nguyên mới với công nghệ đa cảm biến X-TAP
HUAWEI WATCH 5 được bán ra với 4 phiên bản màu cùng 2 chất liệu dây đeo khác nhau

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dòng HUAWEI WATCH 5 là công nghệ Đa cảm biến X-TAP. Sự cải tiến này tích hợp cảm biến Xúc giác, cảm biến ECG và cảm biến PPG vào một giao diện thống nhất, mở rộng khả năng theo dõi sức khỏe vượt trội hơn so với phương thức đo truyền thống trên cổ tay, cho phép người dùng đo chính xác hơn ngay trên đầu ngón tay. Sự ra đời của công nghệ đa cảm biến X-TAP, HUAWEI WATCH 5 giúp nâng cao tiêu chuẩn đo lường, thu thập chỉ số sức khỏe của thiết bị đeo thông minh: nhanh hơn, chính xác và chuyên sâu hơn.

HUAWEI WATCH 5 mở ra kỷ nguyên mới với công nghệ đa cảm biến X-TAP
Công nghệ đa cảm biến X-TAP cũng có khả năng phân biệt các mức độ áp lực khi chạm khác nhau

Đồng thời, công nghệ đa cảm biến X-TAP cũng có khả năng phân biệt các mức độ áp lực khi chạm khác nhau, cho phép người dùng tương tác độc đáo với nhiều chức năng trên đồng hồ thông minh. Theo đó, chỉ với 3 giây chạm và giữ cảm biến X-TAP, người dùng sẽ kích hoạt tính năng Chăm sóc sức khỏe toàn diện, cung cấp thông tin về 11 chỉ số sức khỏe quan trọng như biến thiên nhịp tim (HRV), sức khỏe cảm xúc và nồng độ oxy trong máu (SpO2), tất cả chỉ trong vòng 60 giây.

Công nghệ đa cảm biến X-TAP cũng cho phép người dùng có thể theo dõi nồng độ SpO2 chỉ bằng sau 10 giây chạm nhẹ đầu ngón tay vào cảm biến. Dựa trên cấu trúc cơ thể con người với hệ thống mao mạch và lớp da mỏng tại đầu ngón tay, cảm biến X-TAP nâng cấp khả năng phát hiện những biến đổi nhịp tim, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt những biến đổi về sức khỏe tim mạch dù chỉ là nhỏ nhất.

Để đơn giản hóa các thao tác hàng ngày, HUAWEI WATCH 5 còn mang đến tính năng điều khiển bằng các cử chỉ tay thông minh. Bằng cách trượt hai lần (Double Slide) và chạm hai lần (Double Tap), người dùng có thể dễ dàng xử lý cuộc gọi, điều khiển phát nhạc và thậm chí điều khiển camera trên điện thoại từ xa. Những cử chỉ này đặc biệt hữu ích trong các tình huống mà việc chạm trực tiếp vào màn hình gặp khó khăn hoặc bị hạn chế, từ đó nâng cao đáng kể sự tiện lợi và trải nghiệm người dùng.

HUAWEI WATCH 5 mở ra kỷ nguyên mới với công nghệ đa cảm biến X-TAP
HUAWEI WATCH 5 còn mang đến tính năng điều khiển bằng các cử chỉ tay thông minh

HUAWEI WATCH 5 cũng hỗ trợ eSIM để giữ kết nối liên tục, qua đó người dùng có thể nhận cuộc gọi hay trả lời tin nhắn một cách độc lập kể cả khi ở cách xa điện thoại.

HUAWEI WATCH 5 cũng đồng thời cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa chế độ tiêu chuẩn và chế độ tiết kiệm Ở chế độ tiêu chuẩn, người dùng có thể sử dụng lên đến 4,5 ngày trên phiên bản 46 mm, và lên đến 3 ngày trên phiên bản 42 mm. Và ở chế độ tiết kiệm thời lượng sử dụng lên đến 11 ngày và 7 ngày, tương ứng trên 2 phiên bản.

HUAWEI WATCH 5 chính thức mở bán từ 25/6 tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Thế Giới Di Động, Viettel Store và gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, và TikTok Shop.

Người dùng có thể lựa chọn HUAWEI WATCH 5 phiên bản 42 mm màu trắng và 46 mm màu đen với giá bán 9.990.000 đồng. Trong khi đó, phiên bản 46 mm màu tím có giá 10.990.000 đồng. Và phiên bản 42 mm màu be có giá 11.990.000 đồng.

* Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 năm 2025, khi mua HUAWEI WATCH 5, khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng gồm tai nghe HUAWEI FreeBuds 5 và 3 tháng sử dụng gói hội viên trên ứng dụng HUAWEI Health.

** Tìm hiểu thêm tại: https://consumer.huawei.com/vn/wearables/watch-5/
Huawei Watch HUAWEI WATCH 5 smartwatch công nghệ đa cảm biến X-TAP

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Rapid Lofi vô địch DFIW 2025, đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thế giới

Rapid Lofi vô địch DFIW 2025, đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thế giới

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025