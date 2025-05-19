Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH FIT 4

Thiết kế thời trang, mỏng nhẹ

HUAWEI WATCH FIT 4 với thiết kế thời trang quen thuộc

Đây là chiếc HUAWEI WATCH FIT 4 thuộc dòng HUAWEI WATCH FIT 4 Series, và là một trong hai mẫu smartwatch mới nhất của nhà Huawei vừa được ra mắt tại Berlin vào ngày 15/5 vừa qua.

WATCH FIT 4 được trang bị màn hình AMOLED 1,82 inch với độ phân giải 480×408 pixel, 347 PPI, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét. Độ sáng màn hình tối đa 2.000 nit giúp người dùng dễ dàng quan sát trong mọi điều kiện ánh sáng, ngay cả ngoài trời với ánh nắng gắt.

Vẫn giữ triết lý thiết kế thời trang và thanh lịch như thế hệ trước, HUAWEI WATCH FIT 4 sở hữu mặt đồng hồ hình vuông với các đường cắt, vát cong tạo điểm nhấn hài hoà.

Thiết kế 3D Wing ở cụm phím chức năng bên cạnh phải mang lại sự thuận tiện khi thao tác.

Là một chiếc smartwatch hướng tới phong cách thể thao nhưng HUAWEI WATCH FIT 4 vẫn ưu tiên độ mỏng và nhẹ, với độ dày chỉ 9.5 mm và nặng chỉ 27 gram (không bao gồm dây đeo).

Người dùng có thể dễ dàng thay đổi phong cách phù hợp thông qua các tùy chọn mặt đồng hồ mới như thú cưng theo chủ đề cảm xúc, Arctic Rays, Dusk Silhouette hoặc DIY Gallery…

...cùng với 4 màu sắc Đen, Tím, Trắng (dây cao su) và Xám (dây nylon).

HUAWEI WATCH FIT 4 cũng cung cấp tính năng Always on Display, cho phép mặt đồng hồ luôn hiển thị thời gian.

Đa dạng chế độ luyện tập thể dục, thể thao và quản lý sức khỏe chuyên nghiệp

Với hơn 100 chế độ luyện tập đa dạng từ trong nhà đến ngoài trời, cùng kế hoạch tập luyện tùy chỉnh, HUAWEI WATCH FIT 4 còn có tính năng huấn luyện nâng cao cùng AI và phân tích dữ liệu chuyên sâu.

Trên HUAWEI WATCH FIT 4, Huawei cũng lần đầu tiên hỗ trợ tính năng Theo dõi lộ trình tập luyện dưới nước dành cho những ai đam mê các bộ môn như đua thuyền buồn, rafting, đua moto nước, rowing,… Cùng với đó là bổ sung Cảm biến áp kế, giúp theo dõi độ cao và áp suất không khí cho các bài tập như đi bộ đường dài và leo cầu thang.

Kết hợp cùng hệ thống định vị HUAWEI Sunflower, mang đến khả năng định vị chính xác và thậm chí thiết bị có thể nhận diện được môn thể thao nào đang được thực hiện.

Bên cạnh đó, HUAWEI WATCH FIT 4 còn là trợ lý chăm sóc sức khỏe đắc lực cho người dùng với khả năng đo nhịp tim theo thời gian thực, theo dõi nồng độ oxy trong máu (SpO2), phát hiện căng thẳng, phân tích giấc ngủ chuyên sâu.

Cùng nhiều tính năng thông minh cho trải nghiệm hàng ngày

HUAWEI WATCH FIT 4 còn được trang bị tính năng gọi điện Bluetooth

Ngoài những tính năng trên, HUAWEI WATCH FIT 4 còn được trang bị tính năng gọi điện Bluetooth. Tính năng này giúp người dùng có thể trực tiếp trả lời các cuộc gọi từ smartphone được liên kết.

Bên cạnh đó, các tính năng tiện lợi như ghi chú bằng giọng nói, trả lời nhanh tin nhắn nhanh thông qua voice, điều khiển chụp ảnh từ xa,... cũng được tích hợp để mang trải nghiệm thú vị cho người dùng.

Thời lượng pin lên đến 1 tuần

HUAWEI WATCH FIT 4 cho thời gian sử dụng lên đến một tuần ở chế độ thông minh

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng, HUAWEI WATCH FIT 4 cũng đã trang bị viên pin tốt hơn. Cho phép người dùng sử dụng thường xuyên ở chế độ thông minh lên đến 1 tuần và nếu bật tính năng Always on Display thì đồng hồ có thể hoạt động liên tiếp 4 ngày liên tục.

HUAWEI WATCH FIT 4 kết nối dễ dàng với cả hai hệ điều hành Android và iOS

Với những tính năng nổi bật kể trên, HUAWEI WATCH FIT 4 được nhiều chuyên gia đánh giá là một chiếc smartwatch đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ theo dõi sức khoẻ, hỗ trợ thể dục thể thao có thiết kế đẹp, nhẹ nhàng cùng các tính năng bổ trợ hữu ích.

Sản phẩm sẽ chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam vào ngày 29 tháng 5 tới.