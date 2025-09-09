Garmin đánh dấu chuẩn mực hiển thị mới trên thị trường smartwatch

Garmin fēnix 8 MicroLED thuộc dòng đồng hồ thông minh cao cấp

Là dòng đồng hồ thông minh GPS đa môn thể thao chủ lực của Garmin, fēnix luôn là nơi khởi nguồn của những đổi mới mang tính tiên phong. Cụ thể fēnix 6 (ra đời năm 2020) là chiếc smartwatch năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới, đến fēnix 7 (ra đời năm 2022) với công nghệ GNSS đa băng tần và đèn pin LED tích hợp. Và nay, Garmin tiếp tục hành trình đó với fēnix 8 MicroLED, chiếc smartwatch đầu tiên trên thế giới sở hữu màn hình MicroLED cao cấp, đồng thời hãng cũng mở rộng tính năng với công nghệ inReach trên dòng fēnix 8 Pro Series. Theo đó, fēnix 8 Pro Series sẽ bao gồm 2 phiên bản: fēnix 8 Pro AMOLED và fēnix 8 Pro MicroLED, tuy nhiên 2 phiên bản này hiện chưa phân phối tại Việt Nam).

Sản phẩm sẽ được mở bán giới hạn tại thị trường Việt Nam vào ngày 13/10.

Chia sẻ về sản phẩm mới, bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Tiếp thị Toàn cầu của Garmin cho biết: “fēnix series luôn là dòng sản phẩm mũi nhọn, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và công nghệ đột phá của Garmin. Với fēnix 8 MicroLED, chúng tôi muốn đặt ra chuẩn mực mới cho thị trường smartwatch - mang đến màn hình siêu sáng và rõ nét chưa từng có cùng những cải tiến bậc nhất giúp người dùng theo dõi bản đồ, dữ liệu tập luyện, chỉ số sức khỏe và thông báo thông minh ở độ nét chưa từng có.”

fēnix 8 MicroLED đạt độ sáng lên tới 4.500 nits, trở thành chiếc đồng hồ thông minh có màn hình rực rỡ và sắc nét nhất từ trước đến nay

Với hơn 400.000 đèn LED riêng lẻ (kích thước chỉ từ 1–10 micron), fēnix 8 MicroLED đạt độ sáng lên tới 4.500 nits, trở thành chiếc đồng hồ thông minh có màn hình rực rỡ và sắc nét nhất từ trước đến nay. Màn hình còn sở hữu dải màu mở rộng thêm 15%, độ tương phản cao gấp 6 lần, cùng góc nhìn siêu rộng cho hình ảnh luôn rõ nét dù nhìn nghiêng. Độ bền của màn hình cũng được nâng cấp đến ba lần với khả năng chống lưu ảnh và tuổi thọ màn hình được cải thiện đáng kể. Tất cả tạo nên một chuẩn mực màn hình mới: màu sắc sống động, mật độ điểm ảnh cao, khả năng hiển thị xuất sắc dưới nắng gắt cũng như trong mọi điều kiện ánh sáng khác.

fēnix 8 MicroLED lần đầu tiên tích hợp công nghệ inReach kết nối vệ tinh và di động (chưa áp dụng tại Việt Nam)

Song song với fēnix 8 MicroLED, Garmin còn giới thiệu dòng fēnix 8 Pro Series (AMOLED và MicroLED) thế hệ đồng hồ đa môn thể thao GPS đầu tiên sở hữu công nghệ inReach. Nhờ đó, người dùng có thể nhắn tin, gọi điện, chia sẻ vị trí hay gửi SOS toàn cầu thông qua vệ tinh hoặc LTE, ngay cả khi không mang theo điện thoại.

Kết nối vệ tinh giúp thiết bị nhận và gửi tin nhắn, gọi điện, chia sẻ LiveTrack và cập nhật thời tiết theo thời gian thực. Trong tình huống khẩn cấp, người dùng có thể kích hoạt SOS để kết nối trực tiếp với trung tâm Garmin Response, trung tâm hỗ trợ toàn cầu 24/7. Với hơn 20 năm kinh nghiệm và đã điều phối hơn 17.000 ca cứu hộ trên toàn thế giới, đội ngũ này có khả năng hỗ trợ bằng hơn 200 ngôn ngữ, sẵn sàng ứng phó nhanh chóng và hiệu quả trong mọi tình huống.

fēnix 8 Series được thiết kế đạt chuẩn chống nước khi lặn, trang bị nút bấm kim loại chống rò rỉ, lớp bảo vệ cảm biến bền bỉ, màn hình cảm ứng MicroLED

Sinh ra để đồng hành cùng người dùng, fēnix 8 Series được thiết kế đạt chuẩn chống nước khi lặn, trang bị nút bấm kim loại chống rò rỉ, lớp bảo vệ cảm biến bền bỉ, màn hình cảm ứng MicroLED cùng viền titanium cao cấp, đi kèm đèn pin LED hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng.

Đáng chú ý, fēnix 8 Series được tích hợp trọn bộ tính năng tiên tiến nhất của Garmin, từ theo dõi luyện tập và hiệu suất nâng cao (Endurance Score, Hill Score), gợi ý bài tập hằng ngày, bản đồ TopoActive cài sẵn, định tuyến linh hoạt, đến ứng dụng ECG, huấn luyện viên giấc ngủ, thanh toán một chạm Garmin Pay, cùng loạt tính năng theo dõi sức khỏe và các kết nối khác. Viên pin bền bỉ lên đến 10 ngày.

fēnix 8 Pro Series (AMOLED và MicroLED) hiện chưa được phân phối ở Việt Nam. Mọi thông tin về sản phẩm và kế hoạch ra mắt sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất

fēnix 8 MicroLED phiên bản 51mm chính thức mở bán vào ngày 13/10 tới với giá bán lẻ đề xuất 54,890,000 đồng.

Sản phẩm được phân phối trên website https://www.garmin.com/vi-VN/ và hệ thống cửa hàng Thương hiệu Garmin với số lượng giới hạn.