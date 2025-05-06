Garmin vívoactive 6 thế hệ mới chính thức ra mắt

Đây sẽ là dòng sản phẩm giúp người dùng hiểu bản thân mình hơn mỗi ngày nhờ vào các tính năng toàn diện từ thể thao, sức khỏe đến kết nối thông minh, tất cả sẽ được hiển thị trực quan trên màn hình AMOLED sắc nét.

Garmin vívoactive 6 sở hữu bộ tính năng theo dõi sức khỏe và thể thao mới nhẩt cùng màn hình AMOLED rực rỡ có thời lượng pin lên 11 ngày,

Đáng chú ý, mẫu đồng hồ thông minh GPS sở hữu bộ tính năng theo dõi sức khỏe và thể thao mới nhẩt cùng màn hình AMOLED rực rỡ có thời lượng pin lên 11 ngày, giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày lẫn đêm mà không bị gián đoạn bởi những lần sạc, từ đó khai thác tối đa các tính năng nổi bật như theo dõi năng lượng cơ thể, huấn luyện giấc ngủ chuyên sâu, hàng loạt bài tập vận động và bộ môn thể thao mới cùng nhiều tính năng mới.

Chia sẻ về sản phẩm mới, bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Tiếp thị Toàn cầu của Garmin, nói:

“Với vívoactive 6, Garmin không chỉ giới thiệu một thiết bị đeo thông minh mà chúng tôi còn mang đến một người đồng hành đáng tin cậy cho hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động. Dù mục tiêu thể chất của người dùng là gì, Garmin luôn sẵn sàng lắng nghe cơ thể, duy trì và cải thiện phong độ mỗi ngày.”

Cùng đồng hồ Garmin vívoactive 6 thế hệ mới bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng

Đại diện Garmin cũng chia sẻ một ngày tràn đầy năng lượng với đồng hồ thông minh GPS Garmin vívoactive 6 thế hệ mới thông qua các tính năng như báo thức thông minh, tính năng mới sử dụng cảm biến giấc ngủ để xác định thời điểm ngủ nông trong khoảng thời gian đã cài đặt trước, sau đó nhẹ nhàng đánh thức bằng chế độ rung nhẹ.

Tính năng này sẽ giúp mang đến một báo cáo tổng quan về các chỉ số về chất lượng giấc ngủ đêm qua, thời gian phục hồi, năng lượng cơ thể, lịch trình trong ngày và nhiều thông tin hữu ích khác. Tính năng này bao gồm chỉ số biến thiên nhịp tim (HRV) - thước đo quan trọng phản ánh sức khỏe tổng thể và mức độ sẵn sàng của cơ thể cho ngày mới. Và người dùng có thể tùy chỉnh báo cáo này với nhiều giao diện, dữ liệu hay thông điệp truyền cảm hứng theo phong cách cá nhân.

Tính nănng theo dõi năng lượng cơ thể giúp người dùng xác định thời điểm tối ưu cho hoạt động và nghỉ ngơi

Tính năng thứ 2 là theo dõi năng lượng cơ thể, tính năng này cho giúp người dùng xác định thời điểm tối ưu cho hoạt động và nghỉ ngơi. Thậm chí có thể phân tích chuyên sâu hơn về ảnh hưởng giấc ngủ, chợp mắt, và tình trạng căng thẳng ảnh hưởng đến năng lượng tổng quan. Ví dụ như bạn đã ngủ đủ giấc chưa, bạn đạt điểm số bao nhiêu cho giấc ngủ, có cần cải thiện hay thay đổi gì không?

Tình trạng HRV sẽ giúp ghi nhận biến thiên nhịp tim khi ngủ để hiểu rõ sức khỏe tổng thể và khả năng cơ thể thích ứng trước tác động của cuộc sống, môi trường xung quanh hay căng thẳng. Tính năng theo dõi căng thẳng giúp bạn nhận biết thời điểm cơ thể đang thư giãn, câng bằng hay chịu áp lực. Hay làm cách nào để thiền định và thở chánh niệm để giảm căng thẳng, lo âu.

Trong khi đó, cảm biến độ bao hòa oxy trong máu hay theo dõi sức khỏe phụ nữ sẽ là những tính năng cộng thêm đáng giá cho chị em phụ nữ, giúp chị em quản lý chu kỳ kinh nguyệt hoặc thai kỳ; nhận lời khuyên về tập luyện và chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Cảm biến độ bão hòa oxy trong máu hay theo dõi sức khỏe phụ nữ sẽ là những tính năng cộng thêm đáng giá cho chị em phụ nữ

Đặc biệt, với hơn 80 bộ môn thể thao được tích hợp sẵn từ đi bộ, chạy bộ, đạp xe đến bơi lội - vívoactive 6 giúp các tín đồ sống khỏe duy trì thói quen vận động mỗi ngày. Ngoài ra, người dùng có thể tải thêm nhiều bài tập chi tiết từ Garmin Connect để tăng cường sức khỏe. Hay tận dụng các giáo trình huấn luyện từ Garmin Coach cho bộ môn chạy bộ và rèn luyện thể lực cũng như tinh chỉnh linh hoạt dựa trên hiệu suất, mức độ phục hồi và sức khỏe của từng cá nhân.

Đáng chú ý, chỉ cần kết nối với iPhone hoặc điện thoại Android tương thích, vívoactive 6 sẽ giúp bạn theo dõi tin nhắn văn bản, email và thông báo ngay trên cổ tay. Ngoài ra, vívoactive 6 cũng có tính năng thanh toán một chạm hay tải các bài hát, playlist từ Spotify để thưởng thức âm nhạc mà không cần điện thoại.

vívoactive 6 cũng có tính năng thanh toán một chạm đầy tiện ích

Người dùng cũng có thể theo dõi thông tin sức khỏe và thể thao trên ứng dụng Garmin Connect; tải ứng dụng và giao diện đồng hồ từ cửa hàng Connect IQ trực tiếp trên đồng hồ hoặc qua ứng dụng trên smartphone.