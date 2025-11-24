Doanh nghiệp số
Kết nối sáng tạo

Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025

Phạm Anh

Phạm Anh

14:17 | 24/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Việc chính thức trở thành nhà tài trợ Vàng của Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025, diễn ra từ ngày 21-23/11/2025 tại tỉnh Quảng Ninh, Samsung tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để trao quyền cho người dùng xây dựng lối sống khoẻ mạnh hơn với các thiết bị đeo Galaxy.
Samsung Galaxy Watch4: từ công nghệ BIA đến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe Samsung mở rộng tính năng phát hiện chứng ngưng thở trên Galaxy Watch4 tại 36 quốc gia Samsung Galaxy Watch8 Series năm nay có gì?
Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025
Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025

Với danh mục thiết bị đeo đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau như Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8 series hay Galaxy Ring, Samsung kết hợp công nghệ cảm biến tiên tiến cùng nền tảng Health AI để mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện, cá nhân hóa hỗ trợ người dùng trong việc quản lý giấc ngủ, sức khỏe tim mạch, và quá trình lão hóa lành mạnh.

Bên cạnh đó là các cải tiến về công nghệ, Samsung cũng liên tục nâng cấp thiết kế sản phẩm để tối ưu hóa trải nghiệm đeo bền bỉ và thoải mái cho người dùng ngay cả trong giấc ngủ.

Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025
Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025

Chia sẻ về hành trình này, ông Simon Sim, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Trải nghiệm Di động, Samsung Electronics Việt Nam cho biết: “Samsung cam kết thúc đẩy lối sống khỏe mạnh và chủ động hơn tại Việt Nam. Thông qua những đột phá công nghệ và hệ sinh thái thiết bị đeo liền mạch tích hợp Health AI chuyên sâu mang tính cá nhân hóa cao, các thiết bị đeo của chúng tôi trở thành Huấn luyện viên Sức khỏe Cá nhân đáng tin cậy, thúc đẩy nhận thức chủ động và xây dựng thói quen sống khỏe bền vững. Đồng hành với Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long khẳng định cam kết chiến lược này. Samsung tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của người Việt Nam, cùng nhau xây dựng một quốc gia khỏe mạnh, kiên cường và bền vững.”

Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025
Theo nghiên cứu mới đây từ Samsung thì giấc ngủ đang trở thành yếu tố sức khỏe quan trọng nhưng thường hay bị bỏ qua

Theo Nghiên cứu Sức khỏe Hệ sinh thái Đông Nam Á và Châu Đại Dương do Samsung thực hiện thì giấc ngủ đang trở thành yếu tố sức khỏe quan trọng nhưng thường hay bị bỏ qua để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại bận rộn. Người trưởng thành trong khu vực chỉ dành 6 giờ 51 phút cho giấc ngủ mỗi đêm, thấp hơn thời gian khuyến nghị là 7–9 giờ, dẫn đến việc có thể bỏ lỡ nhiều lợi ích như tăng cường hệ miễn dịch, duy trì thể trạng khỏe mạnh và giữ tinh thần minh mẫn.

Ví dụ như tính năng Tư vấn giờ ngủ (Bedtime Guidance) hoàn toàn mới của Galaxy Watch8 series sẽ hỗ trợ đưa ra lời khuyên về giờ đi ngủ phù hợp với nhịp sinh học và nhu cầu nghỉ ngơi của người dùng.

Bên cạnh đó, sức khỏe tim mạch cũng là lĩnh vực trọng tâm trong cải tiến chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Được trang bị hệ thống cảm biến BioActive thế hệ mới, Galaxy Watch8 series cung cấp khả năng đo lường các chỉ số tim mạch tiên tiến, hỗ trợ quá trình chăm sóc sức khỏe phòng ngừa.

Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025
Samsung ra mắt loạt tính năng mới

Lần đầu tiên xuất hiện trên đồng hồ thông minh, tính năng Tải trọng mạch máu (Vascular Load) sẽ giúp người dùng theo dõi nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn và nhận được khuyến nghị điều chỉnh thói quen sinh hoạt phù hợp nhằm cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Hay tính năng Cảnh báo mức độ căng thẳng (High Stress Alert), thiết bị sẽ tự động đưa ra cảnh báo và hỗ trợ truy cập nhanh các bài tập hít thở thư giãn, giúp người dùng lấy lại trạng thái cân bằng và bảo vệ sức khỏe một cách chủ động.

Đặc biệt, khi mà tuổi thọ trung bình ngày càng tăng, mối quan tâm của xã hội cũng dần chuyển từ việc chỉ kéo dài tuổi thọ sang nâng cao chất lượng sống. Nhận thức được vai trò của chất chống oxy hóa trong việc làm chậm quá trình lão hóa và giảm tích tụ gốc tự do nhằm phòng ngừa các bệnh mãn tính, các kỹ sư và nhà khoa học đã tập trung phát triển công nghệ đo carotenoid, một chất chống oxy hóa quan trọng phản ánh mức tiêu thụ rau củ quả và tình trạng sức khỏe tổng thể.

Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025
Tính năng Đo lường chỉ số chống oxy hóa (Antioxidant Index) trên Galaxy Watch8 series là một chỉ số dinh dưỡng có thể đo được đầu tiên trong ngành

Thông qua tính năng Đo lường chỉ số chống oxy hóa (Antioxidant Index) trên Galaxy Watch8 series, người dùng chỉ cần quét ngón tay cái trong vòng 5 giây để đo lường nồng độ carotenoid, một chỉ số dinh dưỡng có thể đo được đầu tiên trong ngành. Tính năng này giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể tổng thể, và khi kết hợp với các tính năng như huấn luyện giấc ngủ, quản lý vận động, theo dõi tải trọng mạch máu và chỉ số AGEs - các sản phẩm glycat hóa bền vững (AGEs) chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chế độ ăn uống và lối sống, đồng thời thể hiện quá trình lão hóa sinh học và sức khỏe trao đổi chất tổng thể của người dùng.

Thiết bị đeo Galaxy cũng có thể hỗ trợ gia đình theo dõi sức khỏe một cách chủ động cho người cao tuổi với các chỉ số tim mạch được đo lường liên tục và cảnh báo kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn, phát hiện té ngã và nhanh chóng gửi thông báo SOS đến gia đình hoặc dịch vụ khẩn cấp.

Thông qua một loạt những tính năng cải tiến kể trên, các thiết bị đeo của Samsung sẽ đồng hành cùng người dùng Việt, mang đến những thông tin bổ ích và kịp thời để nâng cao sức khỏe. Bằng việc tạo nên xu hướng và lan tỏa tinh thần sống khỏe, Samsung chính thức trở thành Nhà tài trợ Vàng chocác hoạt động thể thao như Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 hay Fancy Pickleball #withGalaxy 2025.

Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025
Samsung đã khởi xướng hoạt động Galaxy Running Club

Nhằm tạo ra sân chơi cho những người yêu thể thao và công nghệ, Samsung đã khởi xướng hoạt động Galaxy Running Club, diễn ra vào mỗi cuối tuần tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Tại đây, các runner ở mọi cấp độ có thể gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm luyện tập hàng tuần giữa những người có chung đam mê chạy bộ. Ngoài ra, người dùng còn có thể trực tiếp trải nghiệm đồng hồ thông minh Galaxy trong quá trình tập luyện. Đội ngũ huấn luyện viên của Galaxy Running Club cũng sẽ hướng dẫn cách hít thở, điều chỉnh tư thế, và tập luyện đúng cách cho mỗi runner ở từng cấp độ chạy.

Thông qua hoạt động này, Samsung tiếp tục kiến tạo động lực giúp người dùng Việt Nam chủ động nâng cao sức khoẻ trong kỷ nguyên mới. Bằng cách giúp người dùng nhận diện sớm nguy cơ và chủ động cải thiện sức khỏe, Samsung đang từng bước mở rộng chiến lược tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe thông minh và chủ động hơn, cũng như tái định hình vai trò của thiết bị đeo trong khả năng chăm sóc sức khỏe dự phòng của tương lai. Đây là cơ sở quan trọng góp phần thúc đẩy hành trình nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng các công nghệ tiên tiến.

Samsung Galaxy Watch Galaxy Watch Ultra Galaxy Watch 8 series thiết bị đeo đồng hồ đeo tay đồng hồ thông minh

Bài liên quan

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Huawei giới thiệu loạt sản phẩm thiết bị đeo mới

Huawei giới thiệu loạt sản phẩm thiết bị đeo mới

Có thể bạn quan tâm

Foxconn hợp tác OpenAI, Nvidia để thoát khỏi vai trò lắp ráp iPhone

Foxconn hợp tác OpenAI, Nvidia để thoát khỏi vai trò lắp ráp iPhone

Kết nối sáng tạo
Tập đoàn Foxconn công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các gã khổng lồ công nghệ như OpenAI và Nvidia tại sự kiện thường niên ở Đài Loan ngày 21/11. Động thái này thể hiện quyết tâm thoát khỏi hình ảnh nhà thầu lắp ráp cho Apple, hướng tới vị thế nhà sản xuất phần cứng AI hàng đầu.
Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt cho doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt cho doanh nghiệp nhà nước

Kết nối sáng tạo
Kinh tế Nhà nước dù còn nhiều dư địa phát triển nhưng nếu không có sự cải thiện mạnh mẽ, nâng cao năng lực và tăng vai trò đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế thì sẽ khó tạo được những cú huých chủ lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
BIC lần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm

BIC lần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm

Kết nối sáng tạo
Ngày 19/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp tục được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 dành cho khối doanh nghiệp lớn.
VNPT khởi động cuộc thi

VNPT khởi động cuộc thi 'Age of Ainicorns'

Kết nối sáng tạo
Cuộc thi hackathon “Age of Ainicorns” được chia làm hai đường đua song hành gồm The Dreamer - Phát triển sản phẩm ứng dụng AI và The Builder - thiết kế chuỗi tác vụ AI Agent vận hành trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
30 năm TV Samsung, một hành trình đáng tự hào

30 năm TV Samsung, một hành trình đáng tự hào

Kết nối sáng tạo
Có thể nói, trong hành trình ấy, Samsung đã liên tục đổi mới và dẫn dắt ngành công nghệ nghe nhìn, điều đó được thể hiện rất rõ ràng qua việc Samsung giữ vững vị thế TV số 1 thị trường Việt Nam suốt 11 năm liên tiếp.
Xem thêm

Đọc nhiều

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 28/11/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 28/11/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 28/11/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 28/11/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

34°C

Cảm giác: 41°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 28/11/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 28/11/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 28/11/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 28/11/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
28°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 28/11/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 28/11/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
21°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 22°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
14°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
14°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
13°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
12°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
11°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
12°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
14°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
13°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
11°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
12°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
12°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
11°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
9°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
8°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
9°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 28/11/2025 09:00
19°C
Thứ sáu, 28/11/2025 12:00
12°C
Thứ sáu, 28/11/2025 15:00
10°C
Thứ sáu, 28/11/2025 18:00
9°C
Thứ sáu, 28/11/2025 21:00
8°C
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
8°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
20°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 28/11/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 28/11/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 28/11/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 28/11/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
27°C
Quảng Bình

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
14°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
14°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
14°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
15°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
15°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
19°C
Thứ sáu, 28/11/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 28/11/2025 12:00
12°C
Thứ sáu, 28/11/2025 15:00
11°C
Thứ sáu, 28/11/2025 18:00
11°C
Thứ sáu, 28/11/2025 21:00
11°C
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
12°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
19°C
Thừa Thiên Huế

21°C

Cảm giác: 21°C
sương mờ
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 28/11/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 28/11/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 28/11/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 28/11/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
20°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mây thưa
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
12°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
14°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
12°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
11°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
11°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
11°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
14°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
13°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
13°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
11°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
10°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
9°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
10°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 28/11/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 12:00
13°C
Thứ sáu, 28/11/2025 15:00
11°C
Thứ sáu, 28/11/2025 18:00
10°C
Thứ sáu, 28/11/2025 21:00
9°C
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
10°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
21°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 27°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
14°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 28/11/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 28/11/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 28/11/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 28/11/2025 18:00
15°C
Thứ sáu, 28/11/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
23°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 28/11/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 28/11/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 28/11/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
26°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16509 16778 17359
CAD 18175 18451 19066
CHF 31970 32352 33003
CNY 0 3470 3830
EUR 29779 30051 31076
GBP 33755 34144 35070
HKD 0 3258 3460
JPY 161 165 171
KRW 0 16 18
NZD 0 14486 15069
SGD 19672 19953 20480
THB 727 790 844
USD (1,2) 26107 0 0
USD (5,10,20) 26149 0 0
USD (50,100) 26177 26197 26401
Cập nhật: 24/11/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,181 26,181 26,401
USD(1-2-5) 25,134 - -
USD(10-20) 25,134 - -
EUR 29,945 29,969 31,106
JPY 165.17 165.47 172.4
GBP 34,125 34,217 35,012
AUD 16,773 16,834 17,268
CAD 18,398 18,457 18,980
CHF 32,301 32,401 33,063
SGD 19,785 19,847 20,461
CNY - 3,661 3,758
HKD 3,336 3,346 3,428
KRW 16.57 17.28 18.55
THB 775.66 785.24 835.28
NZD 14,496 14,631 14,977
SEK - 2,722 2,801
DKK - 4,005 4,121
NOK - 2,534 2,608
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,962.44 - 6,687.75
TWD 759.69 - 914.07
SAR - 6,929.24 7,253.41
KWD - 83,686 88,492
Cập nhật: 24/11/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,180 26,181 26,401
EUR 29,755 29,874 31,004
GBP 33,885 34,021 34,988
HKD 3,319 3,332 3,440
CHF 32,009 32,138 33,025
JPY 164.34 165 171.90
AUD 16,674 16,741 17,277
SGD 19,803 19,883 20,420
THB 790 793 828
CAD 18,358 18,432 18,965
NZD 14,525 15,032
KRW 17.18 18.76
Cập nhật: 24/11/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26155 26155 26401
AUD 16657 16757 17680
CAD 18336 18436 19451
CHF 32173 32203 33789
CNY 0 3673 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 29871 29901 31629
GBP 33993 34043 35804
HKD 0 3390 0
JPY 164.69 165.19 175.7
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14569 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19764 19894 20622
THB 0 756.4 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 14840000 14840000 15040000
SBJ 13000000 13000000 15040000
Cập nhật: 24/11/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,190 26,240 26,401
USD20 26,190 26,240 26,401
USD1 26,190 26,240 26,401
AUD 16,726 16,826 17,942
EUR 30,059 30,059 31,171
CAD 18,299 18,399 19,706
SGD 19,861 20,011 20,574
JPY 165.28 166.78 172
GBP 34,116 34,266 35,047
XAU 14,838,000 0 15,042,000
CNY 0 3,559 0
THB 0 791 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 24/11/2025 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,100 149,100
Hà Nội - PNJ 146,100 149,100
Đà Nẵng - PNJ 146,100 149,100
Miền Tây - PNJ 146,100 149,100
Tây Nguyên - PNJ 146,100 149,100
Đông Nam Bộ - PNJ 146,100 149,100
Cập nhật: 24/11/2025 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,040
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,040
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,040
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,700 ▼40K 15,000 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,700 ▼40K 15,000 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,700 ▼40K 15,000 ▼40K
NL 99.99 14,060 ▲20K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,060 ▲20K
Trang sức 99.9 14,260 ▼40K 14,890 ▼40K
Trang sức 99.99 14,270 ▼40K 14,900 ▼40K
Cập nhật: 24/11/2025 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,504
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,042
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,043
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 146 1,485
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 146 1,486
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,445 1,475
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,154 14,604
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,286 110,786
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,296 10,046
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,634 90,134
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,651 86,151
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,164 61,664
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,504
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,504
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,504
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,504
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,504
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,504
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,504
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,504
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,504
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,504
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,504
Cập nhật: 24/11/2025 16:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Meta bị cáo buộc dừng nghiên cứu cho thấy Facebook tổn hại sức khỏe tâm thần

Meta bị cáo buộc dừng nghiên cứu cho thấy Facebook tổn hại sức khỏe tâm thần

Hướng dẫn cài đặt MacBook mới và reset thành máy xuất xưởng

Hướng dẫn cài đặt MacBook mới và reset thành máy xuất xưởng

Giọng ca nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương gây ấn tượng mạnh trong MV

Giọng ca nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương gây ấn tượng mạnh trong MV 'Oẳn Tù Tì'

Hỗ trợ khẩn cấp 4 tỉnh khắc phục thiệt hại mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 4 tỉnh khắc phục thiệt hại mưa lũ

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Di Động Việt triển khai

Di Động Việt triển khai 'Black Tech Day' lớn nhất năm 2025

Fujifilm X-T30 III nhẹ 378 gram, chip xử lý nhanh gấp đôi, quay video 6.2K

Fujifilm X-T30 III nhẹ 378 gram, chip xử lý nhanh gấp đôi, quay video 6.2K

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Cisco thiết lập chuẩn mực mới với hệ thống định tuyến 51,2T

Cisco thiết lập chuẩn mực mới với hệ thống định tuyến 51,2T

Ứng dụng công nghệ chiến lược kiến tạo tương lai số

Ứng dụng công nghệ chiến lược kiến tạo tương lai số

Giao dịch QR tăng hơn 150%, ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi sang QR thanh toán

Giao dịch QR tăng hơn 150%, ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi sang QR thanh toán

Google Search tích hợp Gemini 3: Khởi đầu kỷ nguyên tìm kiếm đa phương thức

Google Search tích hợp Gemini 3: Khởi đầu kỷ nguyên tìm kiếm đa phương thức

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
5 đội tranh tài tại Chung kết cuộc thi pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

5 đội tranh tài tại Chung kết cuộc thi pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học: Tăng cường giai lưu trao đổi học thuyết kinh lạc

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học: Tăng cường giai lưu trao đổi học thuyết kinh lạc

Thúc đẩy cơ sở pháp lý đối với mua bán, sáp nhập trong ngành Y tế

Thúc đẩy cơ sở pháp lý đối với mua bán, sáp nhập trong ngành Y tế

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Xiaomi tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Xiaomi tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất

Cổ phiếu Qube Holdings tăng mạnh khi Macquarie đề xuất thâu tóm 7,5 tỷ USD

Cổ phiếu Qube Holdings tăng mạnh khi Macquarie đề xuất thâu tóm 7,5 tỷ USD

Kinh tế số giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

Kinh tế số giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025

Xuất hiện thông tin về sự kiện huyền thoại LMHT Faker đến Việt Nam

Xuất hiện thông tin về sự kiện huyền thoại LMHT Faker đến Việt Nam

Thua ngược đầy tiếc nuối, Đội tuyển LMHT Việt Nam dừng bước tại ECA 2025

Thua ngược đầy tiếc nuối, Đội tuyển LMHT Việt Nam dừng bước tại ECA 2025