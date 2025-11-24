Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025

Với danh mục thiết bị đeo đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau như Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8 series hay Galaxy Ring, Samsung kết hợp công nghệ cảm biến tiên tiến cùng nền tảng Health AI để mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện, cá nhân hóa hỗ trợ người dùng trong việc quản lý giấc ngủ, sức khỏe tim mạch, và quá trình lão hóa lành mạnh.

Bên cạnh đó là các cải tiến về công nghệ, Samsung cũng liên tục nâng cấp thiết kế sản phẩm để tối ưu hóa trải nghiệm đeo bền bỉ và thoải mái cho người dùng ngay cả trong giấc ngủ.

Chia sẻ về hành trình này, ông Simon Sim, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Trải nghiệm Di động, Samsung Electronics Việt Nam cho biết: “Samsung cam kết thúc đẩy lối sống khỏe mạnh và chủ động hơn tại Việt Nam. Thông qua những đột phá công nghệ và hệ sinh thái thiết bị đeo liền mạch tích hợp Health AI chuyên sâu mang tính cá nhân hóa cao, các thiết bị đeo của chúng tôi trở thành Huấn luyện viên Sức khỏe Cá nhân đáng tin cậy, thúc đẩy nhận thức chủ động và xây dựng thói quen sống khỏe bền vững. Đồng hành với Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long khẳng định cam kết chiến lược này. Samsung tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của người Việt Nam, cùng nhau xây dựng một quốc gia khỏe mạnh, kiên cường và bền vững.”

Theo nghiên cứu mới đây từ Samsung thì giấc ngủ đang trở thành yếu tố sức khỏe quan trọng nhưng thường hay bị bỏ qua

Theo Nghiên cứu Sức khỏe Hệ sinh thái Đông Nam Á và Châu Đại Dương do Samsung thực hiện thì giấc ngủ đang trở thành yếu tố sức khỏe quan trọng nhưng thường hay bị bỏ qua để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại bận rộn. Người trưởng thành trong khu vực chỉ dành 6 giờ 51 phút cho giấc ngủ mỗi đêm, thấp hơn thời gian khuyến nghị là 7–9 giờ, dẫn đến việc có thể bỏ lỡ nhiều lợi ích như tăng cường hệ miễn dịch, duy trì thể trạng khỏe mạnh và giữ tinh thần minh mẫn.

Ví dụ như tính năng Tư vấn giờ ngủ (Bedtime Guidance) hoàn toàn mới của Galaxy Watch8 series sẽ hỗ trợ đưa ra lời khuyên về giờ đi ngủ phù hợp với nhịp sinh học và nhu cầu nghỉ ngơi của người dùng.

Bên cạnh đó, sức khỏe tim mạch cũng là lĩnh vực trọng tâm trong cải tiến chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Được trang bị hệ thống cảm biến BioActive thế hệ mới, Galaxy Watch8 series cung cấp khả năng đo lường các chỉ số tim mạch tiên tiến, hỗ trợ quá trình chăm sóc sức khỏe phòng ngừa.

Samsung ra mắt loạt tính năng mới

Lần đầu tiên xuất hiện trên đồng hồ thông minh, tính năng Tải trọng mạch máu (Vascular Load) sẽ giúp người dùng theo dõi nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn và nhận được khuyến nghị điều chỉnh thói quen sinh hoạt phù hợp nhằm cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Hay tính năng Cảnh báo mức độ căng thẳng (High Stress Alert), thiết bị sẽ tự động đưa ra cảnh báo và hỗ trợ truy cập nhanh các bài tập hít thở thư giãn, giúp người dùng lấy lại trạng thái cân bằng và bảo vệ sức khỏe một cách chủ động.

Đặc biệt, khi mà tuổi thọ trung bình ngày càng tăng, mối quan tâm của xã hội cũng dần chuyển từ việc chỉ kéo dài tuổi thọ sang nâng cao chất lượng sống. Nhận thức được vai trò của chất chống oxy hóa trong việc làm chậm quá trình lão hóa và giảm tích tụ gốc tự do nhằm phòng ngừa các bệnh mãn tính, các kỹ sư và nhà khoa học đã tập trung phát triển công nghệ đo carotenoid, một chất chống oxy hóa quan trọng phản ánh mức tiêu thụ rau củ quả và tình trạng sức khỏe tổng thể.

Tính năng Đo lường chỉ số chống oxy hóa (Antioxidant Index) trên Galaxy Watch8 series là một chỉ số dinh dưỡng có thể đo được đầu tiên trong ngành

Thông qua tính năng Đo lường chỉ số chống oxy hóa (Antioxidant Index) trên Galaxy Watch8 series, người dùng chỉ cần quét ngón tay cái trong vòng 5 giây để đo lường nồng độ carotenoid, một chỉ số dinh dưỡng có thể đo được đầu tiên trong ngành. Tính năng này giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể tổng thể, và khi kết hợp với các tính năng như huấn luyện giấc ngủ, quản lý vận động, theo dõi tải trọng mạch máu và chỉ số AGEs - các sản phẩm glycat hóa bền vững (AGEs) chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chế độ ăn uống và lối sống, đồng thời thể hiện quá trình lão hóa sinh học và sức khỏe trao đổi chất tổng thể của người dùng.

Thiết bị đeo Galaxy cũng có thể hỗ trợ gia đình theo dõi sức khỏe một cách chủ động cho người cao tuổi với các chỉ số tim mạch được đo lường liên tục và cảnh báo kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn, phát hiện té ngã và nhanh chóng gửi thông báo SOS đến gia đình hoặc dịch vụ khẩn cấp.

Thông qua một loạt những tính năng cải tiến kể trên, các thiết bị đeo của Samsung sẽ đồng hành cùng người dùng Việt, mang đến những thông tin bổ ích và kịp thời để nâng cao sức khỏe. Bằng việc tạo nên xu hướng và lan tỏa tinh thần sống khỏe, Samsung chính thức trở thành Nhà tài trợ Vàng chocác hoạt động thể thao như Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 hay Fancy Pickleball #withGalaxy 2025.

Samsung đã khởi xướng hoạt động Galaxy Running Club

Nhằm tạo ra sân chơi cho những người yêu thể thao và công nghệ, Samsung đã khởi xướng hoạt động Galaxy Running Club, diễn ra vào mỗi cuối tuần tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Tại đây, các runner ở mọi cấp độ có thể gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm luyện tập hàng tuần giữa những người có chung đam mê chạy bộ. Ngoài ra, người dùng còn có thể trực tiếp trải nghiệm đồng hồ thông minh Galaxy trong quá trình tập luyện. Đội ngũ huấn luyện viên của Galaxy Running Club cũng sẽ hướng dẫn cách hít thở, điều chỉnh tư thế, và tập luyện đúng cách cho mỗi runner ở từng cấp độ chạy.

Thông qua hoạt động này, Samsung tiếp tục kiến tạo động lực giúp người dùng Việt Nam chủ động nâng cao sức khoẻ trong kỷ nguyên mới. Bằng cách giúp người dùng nhận diện sớm nguy cơ và chủ động cải thiện sức khỏe, Samsung đang từng bước mở rộng chiến lược tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe thông minh và chủ động hơn, cũng như tái định hình vai trò của thiết bị đeo trong khả năng chăm sóc sức khỏe dự phòng của tương lai. Đây là cơ sở quan trọng góp phần thúc đẩy hành trình nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng các công nghệ tiên tiến.