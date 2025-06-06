Samsung mở rộng tính năng phát hiện chứng ngưng thở trên Galaxy Watch4 tại 36 quốc gia

Galaxy Watch4 có 2 phiên bản, mỗi phiên bản có 2 kích thước, mỗi kích thước lại có nhiều lựa chọn về màu sắc và kết nối

Quyết định mở rộng này cho thấy Samsung đang đẩy mạnh tham vọng biến đồng hồ thông minh thành thiết bị y tế toàn diện. Trong 36 quốc gia mới được bổ sung, có tới 34 quốc gia thuộc châu Âu, cùng với một số thị trường quan trọng khác như Canada, Mexico, Brazil và Việt Nam.

Danh sách đầy đủ các quốc gia mới bao gồm Úc, Áo, Azerbaijan, Bahrain, Bỉ, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Cộng hòa Dominica, Ecuador, Ai Cập, El Salvador, Estonia, Phần Lan, Pháp, Georgia, Đức, Hy Lạp, Guatemala, Hồng Kông, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Kuwait, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Hà Lan, Nicaragua, Na Uy, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Qatar, Romania, Nga, Singapore, Slovakia, Slovenia, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, UAE, Anh, Venezuela, Việt Nam và Yemen.

Tính năng phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ trên Galaxy Watch4 hoạt động như thế nào?

Chứng ngưng thở khi ngủ là một rối loạn nghiêm trọng khiến người bệnh tạm ngừng thở trong giấc ngủ. Điều nguy hiểm ở đây là nhiều người mắc bệnh này mà không hề biết, vì các triệu chứng chỉ xuất hiện khi họ đang ngủ say. Hậu quả của việc thiếu oxy liên tục có thể dẫn đến tăng huyết áp, rối loạn tim mạch, đột quỵ và các vấn đề về nhận thức.

Galaxy Watch4 sử dụng cảm biến BioActive tiên tiến để theo dõi độ bão hòa oxy trong máu suốt đêm. Cảm biến này hoạt động bằng cách phát ra ánh sáng hồng ngoại xuyên qua da và đo lượng ánh sáng được hấp thụ bởi hemoglobin trong máu. Khi có hiện tượng ngưng thở, nồng độ oxy sẽ giảm đột ngột, tạo ra những mẫu hình đặc trưng mà thuật toán có thể nhận diện.

Điều đặc biệt là hệ thống không chỉ đo một lần mà liên tục phân tích các thay đổi SpO2 theo thời gian, so sánh với các mẫu hình ngưng thở và giảm thở đã được nghiên cứu. Sau đó, thuật toán sẽ ước tính xác suất người dùng mắc chứng ngưng thở khi ngủ và đưa ra thông báo tương ứng.

Để sử dụng được tính năng này, người dùng cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Trước tiên, thiết bị phải là Galaxy Watch4 hoặc các phiên bản mới hơn, chạy hệ điều hành Wear OS 5.0 trở lên. Điều kiện bắt buộc quan trọng nhất là đồng hồ phải được ghép nối với điện thoại Samsung chạy Android 12 hoặc cao hơn.

Đây có thể là điểm hạn chế đối với người dùng iPhone hoặc những ai sử dụng điện thoại Android của các thương hiệu khác. Samsung yêu cầu sự tích hợp chặt chẽ giữa đồng hồ và điện thoại để đảm bảo độ chính xác của thuật toán phân tích và khả năng xử lý dữ liệu phức tạp.

Một điểm cần chú ý khác là tính năng sẽ tự động ngừng hoạt động khi người dùng di chuyển đến các quốc gia chưa được Samsung hỗ trợ. Điều này có nghĩa là những ai thường xuyên đi công tác hoặc du lịch quốc tế cần kiểm tra danh sách các quốc gia được hỗ trợ để tránh gián đoạn việc theo dõi sức khỏe.

Ý nghĩa của việc mở rộng này

Việc mở rộng tính năng phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ trên đồng hồ Galaxy Watc sang 36 quốc gia nữa thể hiện tầm nhìn của Samsung trong phát triển thiết bị đeo tích hợp công nghệ y tế. Trước đây, việc chẩn đoán chứng ngưng thở khi ngủ đòi hỏi người bệnh phải đến bệnh viện, thực hiện các xét nghiệm phức tạp và tốn kém trong phòng ngủ chuyên dụng.

Giờ đây, với Galaxy Watch4, việc sàng lọc sơ bộ có thể thực hiện ngay tại nhà mà không làm gián đoạn giấc ngủ tự nhiên. Dù không thể thay thế hoàn toàn việc chẩn đoán y tế chuyên nghiệp, tính năng này giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó khuyến khích người dùng tìm kiếm sự tư vấn y tế kịp thời.

Đối với thị trường Việt Nam, việc được bổ sung vào danh sách hỗ trợ cho thấy Samsung đánh giá cao tiềm năng và tầm quan trọng của thị trường này trong chiến lược toàn cầu. Điều này cũng phản ánh xu hướng ngày càng tăng của người Việt Nam trong việc sử dụng công nghệ để chăm sóc sức khỏe chủ động.

Với 70 quốc gia hiện được hỗ trợ, Samsung đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn biến đồng hồ thông minh thành công cụ y tế thiết yếu, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của hàng triệu người trên toàn thế giới.