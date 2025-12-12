Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025 tại TP.Hồ Chí Minh

Đây là hoạt động thuộc Chương trình khuyến công quốc gia, do Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công thực hiện. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện các Sở Công Thương địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp và hàng nghìn khách tham quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ, bà Đỗ Thị Minh Trâm – Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Bà cho biết đây là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia:

“Đổi mới sáng tạo không chỉ là xu hướng, mà là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.”, bà Trâm nhấn mạnh.

Hội chợ năm nay quy tụ 250 gian hàng của 160 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đến từ 25 tỉnh, thành phố, cùng sự tham gia của 4 trung tâm Khuyến công và 1 khu trưng bày chuyên đề.

Các gian hàng giới thiệu hàng trăm sản phẩm tiêu biểu thuộc nhóm chế biến nông – lâm – thủy sản, thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, cơ khí, thiết bị tiêu dùng và sản phẩm OCOP. Nhiều sản phẩm đã được đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng; hơn 60% trong số đó đã có mặt tại các hệ thống phân phối lớn, cho thấy sức cạnh tranh ngày càng mạnh của hàng Việt.

Không gian triển lãm năm nay nổi bật với sự xuất hiện của công nghệ thực tế ảo (VR), thiết kế – tạo mẫu – đóng gói hiện đại, các giải pháp sản xuất xanh và mô hình kinh tế tuần hoàn. Khách tham quan còn được trải nghiệm các phiên livestream bán hàng, tư vấn, thảo luận và hoạt động kết nối giao thương B2B – những xu hướng thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại.

Khách tham quan gian hàng tại hội chợ.

Gian hàng của Công ty cổ phần Ô tô, xe máy điện Victoria tại hội chợ chào đón khách tới trải nghiệm, nhận quà đến hết ngày 14/12.

Các doanh nghiệp, đơn vị trưng bày như Công ty cổ phần Ô tô, Xe máy điện Victoria thu hút đông đảo khách trải nghiệm, với các hoạt động lái thử xe, check-in nhận quà và chương trình bốc thăm trúng thưởng voucher lên đến 10 triệu đồng.

Theo bà Đỗ Thị Minh Trâm, Hội chợ là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp mở rộng đối tác, kết nối cung – cầu và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đồng thời, sự kiện góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, tôn vinh giá trị và bản sắc của sản phẩm công nghiệp nông thôn Việt Nam.

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 14/12/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở cửa tự do phục vụ người dân và du khách.