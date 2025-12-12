Cựu giám đốc CIA trấn an Châu Âu

Cựu Giám đốc CIA, Tướng Petraeus nói rằng chiến lược của Trump là “nhắm vào người châu Âu, nhưng thẳng thắn mà nói, một số người châu Âu cần phải bị trừng phạt” vì đã không nghe theo những cảnh báo về việc tăng chi tiêu quốc phòng.

Chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhà Trắng đã khiến các thủ đô châu Âu rung chuyển khi cảnh báo khu vực này đang suy yếu và thậm chí đối mặt nguy cơ “bị xóa sổ nền văn minh”. Văn bản đặt dấu hỏi về việc liệu châu Âu có còn đủ mạnh để là đối tác địa chính trị tin cậy của Mỹ hay không, đồng thời chỉ trích các chính sách nhập cư, dân chủ và tự do ngôn luận của khu vực.

Tuy nhiên, giữa làn sóng lo ngại ấy, David Petraeus, cựu Giám đốc CIA và tướng bốn sao của Quân đội Mỹ đã lên tiếng trấn an. Phát biểu với CNBC, ông khẳng định việc Washington đưa ra cảnh báo mạnh mẽ không phải là tín hiệu xấu đối với châu Âu, mà ngược lại, có thể là “cú hích cần thiết” để khu vực này củng cố khả năng quốc phòng.

“Chiến lược này đúng là nhắm vào châu Âu, nhưng thẳng thắn mà nói, một số nước châu Âu cần được nhắc nhở,” Petraeus nói. “Tôi từng chứng kiến bốn đời tổng thống Mỹ cố gắng thúc giục châu Âu tự tăng cường phòng thủ. Giờ thì điều đó cuối cùng cũng đang xảy ra.”

Theo Petraeus, Tổng thống Donald Trump đã đóng vai trò “rất, rất đáng kể” trong việc buộc các đồng minh NATO tại châu Âu cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 5% GDP, điều mà ông cho rằng khu vực này lẽ ra phải làm từ nhiều năm trước.

Hy vọng hòa bình mong manh cho Ukraine

Trong khi nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine đang được thúc đẩy, Petraeus nhận định rằng triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình vẫn vô cùng hạn chế. Ông khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin không hề có dấu hiệu nhượng bộ.

Putin vẫn theo đuổi những mục tiêu tối đa: kiểm soát lãnh thổ Ukraine, thay đổi chính phủ ở Kyiv, buộc Ukraine “phi quân sự hóa” và ngăn nước này gia nhập NATO. “Ông ta muốn thay thế Tổng thống Zelenskyy bằng một lãnh đạo thân Nga”, Petraeus nói.

Mặc dù Washington được cho là thúc đẩy các bên đạt được thỏa thuận trước Giáng sinh, Petraeus bi quan về khả năng này: “Putin sẽ không nhượng bộ.”

EU cân nhắc dùng tài sản Nga - bước ngoặt lớn nếu xảy ra

Một trong những vấn đề trọng tâm hiện nay là nguồn lực tài chính để duy trì cuộc chiến và tái thiết Ukraine. EU đang xem xét sử dụng một phần trong số 210 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng – dù quyết định này kéo theo rủi ro pháp lý và nguy cơ trả đũa từ Moscow.

Theo Petraeus, nếu châu Âu thực sự tiến hành bước đi này, đây có thể là “bước ngoặt” cho Ukraine.

“100 đến 200 tỷ euro sẽ là khoản tiền có thể thay đổi cục diện. Điều đó sẽ giải quyết các vấn đề tài chính và kinh tế của Ukraine trong nhiều năm,” ông nói.