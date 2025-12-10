Giải vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2025 chính thức khởi động

Theo Ban Tổ chức, Giải vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVIII – năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21/12/2025 tại Nhà thi đấu Hà Nội (số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Đây là hoạt động thể thao có ý nghĩa đặc biệt, khép lại chuỗi sự kiện nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trách nhiệm của những người làm báo cả nước.

Với truyền thống hơn chục năm tổ chức, giải đấu đã khẳng định vị thế là sự kiện thể thao quan trọng, có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng báo chí. Qua mỗi mùa giải, giải không chỉ là sân chơi thể thao mà còn trở thành cầu nối tăng cường sự hiểu biết, hợp tác giữa các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải phát biểu tại buổi lễ.

Sự kiện cũng góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cổ vũ tinh thần yêu nghề và khích lệ đội ngũ người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội.

Giải năm nay thu hút gần 200 vận động viên là các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đến từ nhiều cơ quan báo chí và hội nhà báo các cấp trên toàn quốc. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra sáng 19/12 và lễ bế mạc – trao giải sẽ tổ chức chiều 21/12/2025.

Giải vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVIII – năm 2025 được tổ chức với 14 nội dung thi đấu gồm: Đồng đội nam (không phân biệt lứa tuổi); Đồng đội nữ (không phân biệt lứa tuổi); Đơn nam từ 45 tuổi trở lên; Đơn nam dưới 45 tuổi; Đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; Đơn nữ dưới 45 tuổi; Đôi nam lãnh đạo; Đơn nữ lãnh đạo; Đôi nam (không phân biệt lứa tuổi); Đôi nữ (không phân biệt lứa tuổi); Đôi nam nữ từ 45 tuổi trở lên; Đôi nam nữ dưới 45 tuổi; Đôi nam có lãnh đạo (không phân biệt lứa tuổi); Đôi nữ có lãnh đạo (không phân biệt lứa tuổi).

Ban Tổ chức quy định vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2019 trở về trước được tham gia nội dung thi đấu đồng đội và thi đấu đôi, không được tham gia thi đấu đơn. Vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2019 trở lại đây không được tham gia thi đấu.

Thể thức thi đấu: Đồng đội thi đấu theo thể thức Swaythling 5 trận đơn (A–X, B–Y, C–Z, A–Y, B–X). Đôi, đơn: các trận đấu thi đấu 5 ván, thắng 3. Tùy theo số lượng vận động viên tham dự ở mỗi nội dung, Ban Tổ chức sẽ quyết định thi đấu loại trực tiếp hoặc vòng tròn.

Ban Tổ chức sẽ trao cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng cho các đội, đôi, cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, đồng giải Ba ở các nội dung thi đấu. Tiền thưởng của mỗi giải sẽ có quyết định riêng, được công bố và gửi tới các vận động viên.