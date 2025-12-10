Chuyển động số
Giải vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2025 chính thức khởi động

Lê Giang

Lê Giang

16:21 | 10/12/2025
Chiều 9/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Giải vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVIII- năm 2025. Đây là sự kiện thể thao thường niên do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức.
Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Bảo tàng Báo chí Việt Nam: Nơi 'hồi sinh' lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng
Phát động Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II năm 2026

Theo Ban Tổ chức, Giải vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVIII – năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21/12/2025 tại Nhà thi đấu Hà Nội (số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Đây là hoạt động thể thao có ý nghĩa đặc biệt, khép lại chuỗi sự kiện nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trách nhiệm của những người làm báo cả nước.

Với truyền thống hơn chục năm tổ chức, giải đấu đã khẳng định vị thế là sự kiện thể thao quan trọng, có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng báo chí. Qua mỗi mùa giải, giải không chỉ là sân chơi thể thao mà còn trở thành cầu nối tăng cường sự hiểu biết, hợp tác giữa các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương.

Giải vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2025 chính thức khởi động
Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải phát biểu tại buổi lễ.

Sự kiện cũng góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cổ vũ tinh thần yêu nghề và khích lệ đội ngũ người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội.

Giải năm nay thu hút gần 200 vận động viên là các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đến từ nhiều cơ quan báo chí và hội nhà báo các cấp trên toàn quốc. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra sáng 19/12 và lễ bế mạc – trao giải sẽ tổ chức chiều 21/12/2025.

Giải vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVIII – năm 2025 được tổ chức với 14 nội dung thi đấu gồm: Đồng đội nam (không phân biệt lứa tuổi); Đồng đội nữ (không phân biệt lứa tuổi); Đơn nam từ 45 tuổi trở lên; Đơn nam dưới 45 tuổi; Đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; Đơn nữ dưới 45 tuổi; Đôi nam lãnh đạo; Đơn nữ lãnh đạo; Đôi nam (không phân biệt lứa tuổi); Đôi nữ (không phân biệt lứa tuổi); Đôi nam nữ từ 45 tuổi trở lên; Đôi nam nữ dưới 45 tuổi; Đôi nam có lãnh đạo (không phân biệt lứa tuổi); Đôi nữ có lãnh đạo (không phân biệt lứa tuổi).

Ban Tổ chức quy định vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2019 trở về trước được tham gia nội dung thi đấu đồng đội và thi đấu đôi, không được tham gia thi đấu đơn. Vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2019 trở lại đây không được tham gia thi đấu.

Thể thức thi đấu: Đồng đội thi đấu theo thể thức Swaythling 5 trận đơn (A–X, B–Y, C–Z, A–Y, B–X). Đôi, đơn: các trận đấu thi đấu 5 ván, thắng 3. Tùy theo số lượng vận động viên tham dự ở mỗi nội dung, Ban Tổ chức sẽ quyết định thi đấu loại trực tiếp hoặc vòng tròn.

Ban Tổ chức sẽ trao cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng cho các đội, đôi, cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, đồng giải Ba ở các nội dung thi đấu. Tiền thưởng của mỗi giải sẽ có quyết định riêng, được công bố và gửi tới các vận động viên.

Giải vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2025
Hội Nhà báo Việt Nam

Chuyển đổi số định hình tương lai Báo chí Việt Nam

Chuyển đổi số định hình tương lai Báo chí Việt Nam

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Phát động Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II năm 2026

Phát động Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II năm 2026

Bảo tàng Báo chí Việt Nam: Nơi

Bảo tàng Báo chí Việt Nam: Nơi 'hồi sinh' lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng

Trao Giải báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' năm 2024

Trao Giải báo chí toàn quốc ‘Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam’ năm 2024

Gala chương trình

Gala chương trình 'Trường học không ma túy' Mùa 3 năm 2025: Hành trình kiến tạo tương lai của Gen Z Việt Nam

Cuộc sống số
Tối ngày 10/12, Gala tổng kết chương trình “Trường học không ma túy” Mùa 3 năm 2025 sẽ diễn ra tại Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình VN.
Hà Nội tổ chức Liên hoan Ẩm thực - Du lịch làng nghề, phố nghề 2025 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Hà Nội tổ chức Liên hoan Ẩm thực - Du lịch làng nghề, phố nghề 2025 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Cuộc sống số
Từ ngày 11 – 14/12/2025, Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội sẽ diễn ra tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Hà Nội).
Đồi Rồng được công nhận Điểm du lịch, cú hích đưa du lịch Hải Phòng lên tầm cao mới

Đồi Rồng được công nhận Điểm du lịch, cú hích đưa du lịch Hải Phòng lên tầm cao mới

Cuộc sống số
Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn) vừa được UBND TP. Hải Phòng công nhận là Điểm du lịch, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao của thành phố Cảng.
Phụ nữ trong thời đại chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Phụ nữ trong thời đại chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cuộc sống số
Sáng 8/12, tại Hà Nội, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phụ nữ trong thời đại chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Vai trò, cơ hội và rào cản pháp lý”.
Bà Nà Hills Golf Club nhận cú đúp giải thưởng quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ golf châu Á

Bà Nà Hills Golf Club nhận cú đúp giải thưởng quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ golf châu Á

Cuộc sống số
Hai giải thưởng quốc tế được trao đầu tháng 12/2025 thêm một lần khẳng định sức hút của sân golf do Luke Donald thiết kế, đồng thời góp phần củng cố vị thế miền Trung Việt Nam như một trung tâm golf hàng đầu khu vực.
Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu

'Gặp mặt Mùa thu Hà Nội' - Nét đẹp của cộng đồng audiophile

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

Triển lãm ảnh nghệ thuật

Triển lãm ảnh nghệ thuật 'Việt Nam - Indonesia': Cầu nối tình bạn và văn hóa

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

'Lon nước ngọt' phát nhạc mang tên JBL Grip

‘Lon nước ngọt’ phát nhạc mang tên JBL Grip

Sony Alpha 7 V chính thức lên kệ

Sony Alpha 7 V chính thức lên kệ

HONOR X9d chuẩn hóa mới của smartphone 'nồi đồng cối đá'

HONOR X9d chuẩn hóa mới của smartphone ‘nồi đồng cối đá’

TEAMGROUP giới thiệu mẫu SSD mới: tốc độ 4.000 MB/s trong kích thước siêu gọn

TEAMGROUP giới thiệu mẫu SSD mới: tốc độ 4.000 MB/s trong kích thước siêu gọn

Định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn

Định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn

Cloudflare lại trục trặc, người dùng toàn cầu liên tục gặp lỗi truy cập web

Cloudflare lại trục trặc, người dùng toàn cầu liên tục gặp lỗi truy cập web

Trung Quốc đăng cai Hội nghị Thông tin Vô tuyến Thế giới 2027

Trung Quốc đăng cai Hội nghị Thông tin Vô tuyến Thế giới 2027

Ấn Độ rút lệnh cài ứng dụng Sanchar Saathi sau 24 giờ: Cuộc chiến giữa an ninh mạng và quyền riêng tư

Ấn Độ rút lệnh cài ứng dụng Sanchar Saathi sau 24 giờ: Cuộc chiến giữa an ninh mạng và quyền riêng tư

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Hơn 400 doanh nghiệp từ 22 quốc gia tham gia chuỗi Triển lãm quốc tế công nghiệp 2026

Hơn 400 doanh nghiệp từ 22 quốc gia tham gia chuỗi Triển lãm quốc tế công nghiệp 2026

Lộ diện gương mặt sinh viên giành học bổng toàn phần Vice-Chancellor's ASEAN Awards

Lộ diện gương mặt sinh viên giành học bổng toàn phần Vice-Chancellor’s ASEAN Awards

Đại học Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS

Đại học Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS

Bên trong nhà máy đất hiếm lớn nhất châu Âu

Bên trong nhà máy đất hiếm lớn nhất châu Âu

Lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc cao nhất hai năm gần đây

Lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc cao nhất hai năm gần đây

Mỹ điều chỉnh thời hạn Trung Quốc mua 12 triệu tấn đậu nành

Mỹ điều chỉnh thời hạn Trung Quốc mua 12 triệu tấn đậu nành

VinaPhone tung loạt ưu đãi cho khách hàng thân thiết

VinaPhone tung loạt ưu đãi cho khách hàng thân thiết

Trump bật đèn xanh bán chip AI Nvidia H200 cho Trung Quốc

Trump bật đèn xanh bán chip AI Nvidia H200 cho Trung Quốc

FPT hợp tác toàn diện cùng NovaGroup

FPT hợp tác toàn diện cùng NovaGroup

Paramount tung đòn thù địch nhằm chặn Netflix thâu tóm Warner Bros Discovery

Paramount tung đòn thù địch nhằm chặn Netflix thâu tóm Warner Bros Discovery

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đạt doanh thu hơn 32.000 tỷ đồng năm 2025

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đạt doanh thu hơn 32.000 tỷ đồng năm 2025

Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ

Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ

BYD M9:

BYD M9: 'Kẻ thách thức' mới của phân khúc MPV hạng sang Việt Nam

Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng

Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng

BYD M6: MPV thuần điện 7 chỗ dành cho gia đình và dịch vụ vận tải

BYD M6: MPV thuần điện 7 chỗ dành cho gia đình và dịch vụ vận tải

BYD SEAL 5: Lựa chọn tối ưu trong phân khúc sedan Hybrid

BYD SEAL 5: Lựa chọn tối ưu trong phân khúc sedan Hybrid

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console