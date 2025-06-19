Chuyển động số
Hội Báo toàn quốc 2025:

Chuyển đổi số định hình tương lai Báo chí Việt Nam

Phạm Anh

Phạm Anh

15:01 | 19/06/2025
Hội Báo toàn quốc 2025 khai mạc với 124 cơ quan báo chí, đặt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng AI trong báo chí hiện đại.
Hội Báo toàn quốc 2025: Dấu ấn 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam Hội Báo toàn quốc 2025: Dấu ấn 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam
Ra mắt sách ảnh Ra mắt sách ảnh '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (1925–2025)'
Hội Báo toàn quốc 2023: Nơi trao đổi và cập nhật các xu hướng báo chí mới Hội Báo toàn quốc 2023: Nơi trao đổi và cập nhật các xu hướng báo chí mới
Chuyển đổi số định hình tương lai Báo chí Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025. Ảnh: Nhandan

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội sáng 19/6 đã trở thành cột mốc lịch sử quan trọng, đặt nền móng cho hành trình phát triển mới của báo chí Việt Nam. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), quy tụ 124 cơ quan báo chí với 130 gian trưng bày, thể hiện sức mạnh tổng hợp của ngành truyền thông.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua một thế kỷ phát triển vượt bậc, từ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa đến trở thành diễn đàn tin cậy của nhân dân. Hành trình này đặt nền tảng vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động báo chí.

Chuyển đổi số định hình tương lai Báo chí Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Nhandan

Không gian trưng bày chuyên đề "100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Thành tựu và xu hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" đã số hóa hơn 500 hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý. Quá trình số hóa này thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ từ báo in truyền thống sang nền tảng kỹ thuật số, tạo điều kiện cho việc bảo tồn và phổ biến di sản báo chí một cách hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế. Thiết kế tem kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, từ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cây bút biểu tượng đến lớp nền xanh lam với các dãy số nhị phân - biểu trưng cho kỷ nguyên số và xu hướng phát triển của báo chí hiện đại.

Chuyển đổi số định hình tương lai báo chí

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh sự biến đổi căn bản của báo chí: từ cây bút và trang giấy đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, từ mô hình tòa soạn truyền thống đến tòa soạn hội tụ đa nền tảng. Quá trình chuyển đổi này yêu cầu đổi mới từ gốc rễ: tư duy lãnh đạo báo chí, mô hình vận hành và cách tiếp cận công chúng. Đồng chí cũng nhắc lại lời dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phát triển "nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn" và khẳng định đây là "mệnh lệnh hành động đối với toàn thể giới báo chí Việt Nam hôm nay".

Chuyển đổi số định hình tương lai Báo chí Việt Nam
Quang cảnh buổi lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025. Ảnh: Nhandan

Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ II với 10 phiên thảo luận chuyên sâu tập trung vào những chủ đề "nóng" liên quan đến ứng dụng công nghệ. Các nhà báo cả nước sẽ chia sẻ kinh nghiệm về việc tận dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quy trình sản xuất tin, phân tích dữ liệu độc giả và cá nhân hóa nội dung.

Theo đánh giá của các chuyên gia công nghệ tham gia sự kiện, báo chí Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để ứng dụng các công nghệ tiên tiến như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy và phân tích dữ liệu lớn. Những công nghệ này giúp tự động hóa quy trình kiểm tra thông tin, phát hiện tin giả và tăng cường tương tác với độc giả thông qua các nền tảng đa phương tiện.

Trí tuệ nhân tạo và công nghệ thay đổi nghề báo

Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí đã được thể hiện rõ qua nhiều mô hình thực tiễn tại Hội Báo năm nay. Các cơ quan báo chí trưng bày những giải pháp công nghệ giúp tối ưu hóa việc thu thập, xử lý và phân phối thông tin. Từ việc sử dụng chatbot để tương tác với độc giả đến ứng dụng thuật toán phân tích xu hướng, ngành báo chí đang trải qua cuộc cách mạng công nghệ toàn diện.

Những đột phá trong lĩnh vực này bao gồm hệ thống tự động tạo nội dung từ dữ liệu thô, công nghệ nhận diện giọng nói để chuyển đổi phỏng vấn thành văn bản, và thuật toán phân tích tâm lý độc giả để đưa ra những gợi ý nội dung phù hợp. Các công cụ này giúp nhà báo tiết kiệm thời gian và tập trung vào những công việc sáng tạo có giá trị cao.

Chuyển đổi số định hình tương lai Báo chí Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương tặng tranh tem Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam cho ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Thực hiện định hướng phát triển báo chí hiện đại, các cơ quan báo chí đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ. Nhiều tòa soạn đã triển khai hệ thống quản lý nội dung tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp tự động phân loại tin bài, gắn thẻ từ khóa và đề xuất nội dung liên quan.

Sự phát triển của báo chí điện tử và truyền thông đa nền tảng tạo ra những cơ hội mới cho việc tiếp cận độc giả. Các ứng dụng di động của báo chí hiện đã tích hợp công nghệ thực tế ảo, cho phép độc giả trải nghiệm tin tức theo cách hoàn toàn mới. Công nghệ blockchain cũng được nhiều cơ quan báo chí quan tâm để đảm bảo tính xác thực và minh bạch của thông tin.

Chuyển đổi số định hình tương lai Báo chí Việt Nam
Các đại biểu tham quan gian trưng bày của các đơn vị báo chí. Ảnh: Nhandan

Ngành báo chí Việt Nam đang hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái thông tin thông minh, nơi trí tuệ nhân tạo hỗ trợ toàn bộ quy trình từ thu thập tin tức đến phân phối nội dung. Mục tiêu này đòi hỏi sự đầu tư bài bản vào đào tạo nhân lực, nâng cấp hạ tầng công nghệ và xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong môi trường báo chí.

Chuyển đổi số định hình tương lai Báo chí Việt Nam
Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Tạp chí Tự động hóa ngày nay.

Hội Báo toàn quốc 2025 đã khẳng định vị thế của báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số. Với sự kết hợp giữa truyền thống vẻ vang và công nghệ tiên tiến, báo chí cách mạng Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng quá trình phát triển đất nước, trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời đại mới.

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025 báo chí cách mạng Việt Nam 100 năm Chuyển đổi số báo chí trí tuệ nhân tạo báo chí Hội Nhà báo Việt Nam 2025 công nghệ báo chí hiện đại tòa soạn hội tụ đa nền tảng

