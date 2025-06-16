Hội Báo toàn quốc 2025: Dấu ấn 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Phát biểu tại họp báo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2025 Lê Mỹ Ái Linh cho biết, Hội Báo toàn quốc năm với chủ đề: “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sẽ diễn ra từ ngày 19 - 21/6/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Sự kiện quy tụ hơn 80 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, với gần 130 gian trưng bày của các tờ báo, tạp chí từ phổ biến đến chuyên ngành, của các cơ sở đào tạo báo chí lớn, bao trùm các mặt đời sống kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội-quốc phòng-an ninh-đối ngoại của đất nước.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Hội báo toàn quốc 2025 Lê Mỹ Ái Linh phát biểu tại họp báo.

Nhiều cơ quan báo chí trình diễn các sản phẩm báo chí đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình hóa 3D, holofan, thực tế ảo...Trong đó có những gian trưng bày đặc biệt của một số cơ quan báo chí chủ lực như: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Khối báo chí Quân đội, Khối báo chí Công an...

Điểm nhấn tại không gian trung tâm trưng bày chuyên đề "100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Thành tựu và xu hướng phát triển báo chí trong kỷ nguyên mới".

Lần đầu tiên một không gian trưng bày lịch sử báo chí được tổ chức với nội dung sâu sắc, công phu tại Hội Báo, do Bảo tàng Báo chí Việt Nam chủ trì thực hiện. Cũng nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành bộ tem đặc biệt nhân dịp "Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam".

Tiếp nối thành công của Diễn đàn báo chí toàn quốc lần đầu tiên năm 2024, năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tổ chức Diễn đàn báo chí toàn quốc lần thứ 2 gồm 12 phiên thảo luận, với nhiều nội dung thiết thực, gắn với những mối quan tâm hàng đầu của báo chí Việt Nam.

Cùng với sự tham gia của đại biểu, khách mời, chuyên gia là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo nổi tiếng, các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín. Đây sẽ là hoạt động nghiệp vụ chất lượng cao với quy mô khu vực, là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia trả lời tại buổi họp báo.

Nhiều phiên thảo luận về các chủ đề nóng, được giới báo chí quan tâm như: Báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới – Tầm nhìn kiến tạo không gian phát triển; Lãnh đạo nữ trong báo chí – Tiếng nói của nữ giới trong điều hành tin tức; Chinh phục độc giả Gen Z – Giải mã công thức thành công; Trí tuệ nhân tạo và chiến lược chuyển đổi số của các toà soạn báo chí Việt Nam; Báo chí dữ liệu tại các toà soạn Việt Nam; Truyền hình thích nghi 3 trong môi trường truyền thông mới; Cơ chế nào để phát thanh phát triển trong giai đoạn hiện nay?; Nguồn thu trong thời đại số - Không chỉ quảng cáo, báo chí phải bán được nhiều thứ hơn! Cá nhân hoá nội dung để giữ độc giả trung thành; Nghị quyết 18 và yêu cầu đổi mới nhân sự báo chí…

Tại họp báo, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng thông tin về Kết quả chấm Giải Báo chí Quốc gia năm 2024.

Mùa giải năm nay thu hút sự tham gia rộng khắp với 1.970 tác phẩm, trong đó 1.913 tác phẩm đủ điều kiện, đến từ 17/21 Liên chi hội, 29 Chi hội trực thuộc và 59/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố.

Sau các vòng chấm sơ khảo và chung khảo nghiêm ngặt, Hội đồng Giải đã lựa chọn 128 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 13 Giải A, 27 Giải B, 49 Giải C và 39 Giải Khuyến khích.

Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là lần đầu tiên có sự tham gia và trao giải cho hai thể loại mới: Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo - phản ánh xu hướng hiện đại hóa mạnh mẽ trong sản xuất báo chí.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia Nguyễn Đức Lợi đánh giá, các sản phẩm báo chí đa phương tiện, báo chí sáng tạo được các cơ quan báo chí đầu tư công phu, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, phát triển báo chí đa nền tảng, đa phương tiện song vẫn chuẩn mực về nội dung, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng, tính chính xác, kịp thời, có tác động xã hội tích cực và mạnh mẽ, tăng sức hấp dẫn và tăng khả năng tiếp cận công chúng.

Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX – năm 2024 sẽ được tổ chức vào đúng ngày kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2025 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.