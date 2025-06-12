AI và hướng đi tái định hình cách làm báo

Diễn đàn "Sức mạnh AI cho nhà truyền thông trẻ" do Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức quy tụ nhiều diễn giả, doanh nghiệp uy tín chia sẻ về hướng đi của báo chí trong kỷ nguyên mới.

Diễn đàn “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo báo chí - truyền thông Việt Nam 2025: Sức mạnh AI cho nhà truyền thông trẻ” do Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức là nơi các nhà quản lý và thiết kế chính sách, các nhà công nghệ và đông đảo người làm báo cùng trao đổi quan điểm về một giai đoạn mới trong tác nghiệp báo chí.

Phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn nhấn mạnh: “Một trăm năm đã qua và hôm nay, chúng ta đứng trước ngưỡng cửa của một thế kỷ mới, nơi báo chí truyền thông không chỉ là câu chuyện của nghề nghiệp, mà còn là bài toán công nghệ, đạo đức và bản lĩnh nghề trong một thế giới đang biến đổi không ngừng”.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, làm báo trong thời đại số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là phải hiểu bản chất công nghệ để tạo ra giá trị mới cho cộng đồng và xã hội. Dù AI có thể hỗ trợ sản xuất nội dung, phân tích dữ liệu, cá nhân hóa thông tin, nhưng chính con người mới quyết định định hướng và bản sắc của nội dung đó.

“Hãy học công nghệ nhưng đừng quên nhân văn. Hãy làm chủ công cụ nhưng đừng để công cụ thay thế tư duy”, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn gửi gắm đến sinh viên, lực lượng trung tâm của đổi mới giáo dục báo chí hiện nay.

Tiến sĩ Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo báo chí và truyền thông cho rằng trí tuệ nhân tạo không còn là viễn tưởng, mà đã và đang trở thành “đồng nghiệp”, thậm chí là “đối thủ cạnh tranh” với con người trong hoạt động báo chí - truyền thông. Vì vậy, các cơ sở giáo dục và chính người học cần có trách nhiệm để chuẩn bị một thế hệ nhà báo bản lĩnh, sáng tạo, công nghệ hơn và nhân văn hơn.

Tiến sĩ Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo báo chí và truyền thông, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Diễn giả Bùi Công Duyến, Giám đốc sản phẩm Tòa soạn hội tụ ONECMS, Công ty cổ phần Công nghệ NEKO chia sẻ những băn khoăn “Liệu AI có lấy mất việc làm của nhà báo? Liệu công nghệ có làm mất đi 'linh hồn', sự chân thực và cảm xúc trong các tác phẩm báo chí?” khi đây là những nỗi lo phổ biến không chỉ trong giới báo chí mà cả trong xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Duyến, AI không phải là mối đe dọa, mà là một công cụ mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu suất, độ chính xác và khả năng thấu hiểu công chúng của người làm báo.

“Hãy nhìn AI như cách chúng ta từng nhìn máy tính hay Internet: một cuộc cách mạng giúp con người làm báo tốt hơn, nhanh hơn, sâu sắc hơn”, ông Duyến nhận định.

Thông qua các phiên thảo luận, bài thuyết trình chuyên sâu và trải nghiệm thực tế từ các doanh nghiệp, chương trình đã đặt ra những vấn đề trọng tâm như: đầu tư vào không gian số, nguồn lực số, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo số là cách để đầu tư vào tương lai của báo chí; vai trò - thách thức - rủi ro khi AI tham gia sâu vào hoạt động truyền thông; và tầm quan trọng của việc kết hợp hiệu quả giữa con người và công nghệ.

Diễn đàn là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, với mong muốn góp phần khơi dậy sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hợp tác mới trong đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn báo chí.

Diễn đàn lần này không chỉ là hoạt động học thuật, mà còn là cơ hội để sinh viên, giảng viên, nhà báo và doanh nghiệp công nghệ cùng đối thoại về các vấn đề cấp thiết của nghề báo trong thời đại mới.

Đồng thời, sự kiện cũng hướng đến mục tiêu thúc đẩy tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân bằng những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, ngay cả khi bước vào kỷ nguyên công nghệ đầy biến động.