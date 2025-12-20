Chuyển động số
Bệnh viện Quân y 103 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4

Nhất Tâm

Nhất Tâm

09:47 | 20/12/2025
Ngày 19/12, Bệnh viện Quân y 103 tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4 và Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bệnh viện (20/12/1950 – 20/12/2025).
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư và Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Lào là sự ghi nhận cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bệnh viện Quân y 103 trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y học.

Bệnh viện Quân y 103 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, trong tình hình mới, Bệnh viện Quân y 103 đã có những bước tiến vượt bậc trong điều trị và nghiên cứu khoa học, là bệnh viện đa khoa hạng 1 của Quân đội, sở hữu nhiều chuyên khoa sâu đầu ngành, nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của bộ đội và nhân dân cả nước.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, từ một đội điều trị nhỏ trong điều kiện hết sức khó khăn, Bệnh viện Quân y 103 hiện nay đã được đầu tư quy mô 1.900 giường bệnh, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, ngang tầm khu vực.

Mỗi ngày, Bệnh viện khám từ 3.000 – 3.500 lượt bệnh nhân, trung bình hằng năm khám gần 700.000 lượt người, thu dung điều trị trên 70.000 lượt bệnh nhân, thực hiện hơn 5 triệu xét nghiệm/năm, triển khai nhiều kỹ thuật cao, , kỹ thuật chuyên sâu ,đặc biệt là lĩnh vực ghép tạng.

Bệnh viện Quân y 103 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4
hiếu tướng, PGS.TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103.

Đáng chú ý, Bệnh viện Quân y 103 đã chuyển giao thành công kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 của Lào, giúp Lào thực hiện ca ghép thận đầu tiên vào cuối năm 2022. Đến nay, phía bạn đã triển khai thành công 26 cặp ghép thận, đánh dấu bước phát triển quan trọng của chuyên ngành ghép tạng tại Lào, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS.TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 khẳng định, danh hiệu cao quý mà Bệnh viện vinh dự đón nhận là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm to lớn đối với các thế hệ cán bộ, y bác sĩ trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Bệnh viện Quân y 103 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Bệnh viện.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Bệnh viện Quân y 103 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Quân đội; gắn kết chặt chẽ giữa điều trị , đào tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào chẩn đoán và điều trị, xây dựng đội ngũ thầy thuốc quân y có bản lĩnh chính trị vững vàng, y đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao, xứng đáng với truyền thống anh hùng của đơn vị.

Bệnh viện Quân y 103 Anh hùng

