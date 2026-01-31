Hà Nội thí điểm mô hình 'ba nhà' thực hiện Nghị Quyết 57

Một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được ghi nhận tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP. Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Công ty Cổ phần IBPO và Tập đoàn Công nghệ G-Group. Sự kiện diễn ra tại trụ sở Sở KH&CN, đánh dấu mô hình hợp tác “ba nhà”: nhà nước - doanh nghiệp - trường đại học, nhằm triển khai hệ thống quản trị công việc theo KPI/OKR ứng dụng công nghệ thông tin.

Giám đốc Sở KH&CN TP. Hà Nội Cù Ngọc Trang, phát biểu tại Lễ ký Biên bản ghi nhớ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở KH&CN TP. Hà Nội, nhấn mạnh sự cần thiết của việc áp dụng OKR và KPI trong khu vực công, tương tự như các doanh nghiệp tư nhân. Ông cho rằng bộ máy nhà nước vận hành bằng nguồn lực của nhân dân, do đó cần tập trung vào hiệu quả và giá trị mang lại, thay vì chỉ đo lường khối lượng công việc. “Đây không chỉ là đo lường năng suất, mà còn hỗ trợ phát triển cán bộ và giúp lãnh đạo theo dõi kịp thời”, ông Trang khẳng định. Cách tiếp cận này sẽ được thực hiện từng bước, thông qua thí điểm, đánh giá và học hỏi từ doanh nghiệp và trường đại học để bảo đảm tính bền vững.

PGS. TS Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại Lễ ký Biên bản ghi nhớ.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế, cho biết hệ thống mới sẽ từng bước thay thế các báo cáo mang tính hình thức bằng cơ chế đo lường liên tục, bao gồm thời gian xử lý hồ sơ, mức độ tuân thủ quy trình và phản hồi từ người dân, doanh nghiệp. Các dữ liệu này được hiển thị trực quan trên dashboard, giúp lãnh đạo nắm bắt thực tế điều hành mà không qua khâu “làm đẹp số liệu”. Theo ông, cốt lõi của mô hình là tư duy quản trị dựa trên dữ liệu và khoa học, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước.

Mục tiêu chính của hợp tác là xây dựng hệ thống quản trị công việc theo OKR/KPI, chuyển đổi từ phương thức quản lý theo quy trình sang quản lý theo mục tiêu và kết quả đầu ra. Hệ thống hướng tới chuẩn hóa nhiệm vụ, số hóa dữ liệu, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đánh giá cán bộ dựa trên kết quả thực tế. Các sản phẩm cụ thể bao gồm khung phương pháp luận, bộ chỉ số KPI/OKR, tiêu chí đánh giá, phần mềm quản trị và dashboard báo cáo. Chương trình sẽ được thí điểm triển khai tại Sở KH&CN, Ban Tổ chức Thành ủy và phường Hoàn Kiếm, làm cơ sở để nhân rộng trên toàn thành phố, hướng tới xây dựng chính quyền đô thị hiện đại.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Sở KH&CN TP. Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Công ty Cổ phần IBPO và Tập đoàn Công nghệ G-Group.

Về phân công nhiệm vụ, Sở KH&CN TP. Hà Nội đóng vai trò đầu mối, định hướng yêu cầu và tổ chức triển khai. Trường Đại học Kinh tế đảm nhận nghiên cứu, tư vấn khung phương pháp và đào tạo. Tập đoàn G-Group chịu trách nhiệm phát triển phần mềm, bảo đảm an toàn, thân thiện và khả năng tích hợp hệ thống. Công ty Cổ phần IBPO hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, xây dựng giải pháp số và bảo mật dữ liệu.

Sự kiện không chỉ là một đề án khoa học và công nghệ, mà còn là bước cụ thể hóa Nghị quyết 57, đưa quản trị dựa trên dữ liệu vào thực tiễn hành chính của Thủ đô. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, mô hình hợp tác “ba nhà” được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng suất công vụ, góp phần xây dựng Hà Nội hiện đại, hiệu quả.