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Hà Nội thí điểm mô hình 'ba nhà' thực hiện Nghị Quyết 57

Hoàng Anh

Hoàng Anh

03:04 | 31/01/2026
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Ngày 30/1, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội ký kết hợp tác với Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN), Công ty Cổ phần IBPO và Tập đoàn Công nghệ G-Group triển khai hệ thống quản trị công việc theo KPI/OKR ứng dụng công nghệ thông tin. Hoạt động thể hiện mô hình hợp tác “ba nhà”, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới nâng cao hiệu quả và minh bạch trong quản trị hành chính Thủ đô.
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EVN và FPT hợp tác chiến lược EVN và FPT hợp tác chiến lược

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Anh Tuấn (Tổng Giám đốc) cùng thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc và lãnh ...

Một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được ghi nhận tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP. Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Công ty Cổ phần IBPO và Tập đoàn Công nghệ G-Group. Sự kiện diễn ra tại trụ sở Sở KH&CN, đánh dấu mô hình hợp tác “ba nhà”: nhà nước - doanh nghiệp - trường đại học, nhằm triển khai hệ thống quản trị công việc theo KPI/OKR ứng dụng công nghệ thông tin.

Giám đốc Sở KH&CN TP. Hà Nội Cù Ngọc Trang, phát biểu tại Lễ ký Biên bản ghi nhớ.
Giám đốc Sở KH&CN TP. Hà Nội Cù Ngọc Trang, phát biểu tại Lễ ký Biên bản ghi nhớ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở KH&CN TP. Hà Nội, nhấn mạnh sự cần thiết của việc áp dụng OKR và KPI trong khu vực công, tương tự như các doanh nghiệp tư nhân. Ông cho rằng bộ máy nhà nước vận hành bằng nguồn lực của nhân dân, do đó cần tập trung vào hiệu quả và giá trị mang lại, thay vì chỉ đo lường khối lượng công việc. “Đây không chỉ là đo lường năng suất, mà còn hỗ trợ phát triển cán bộ và giúp lãnh đạo theo dõi kịp thời”, ông Trang khẳng định. Cách tiếp cận này sẽ được thực hiện từng bước, thông qua thí điểm, đánh giá và học hỏi từ doanh nghiệp và trường đại học để bảo đảm tính bền vững.

PGS. TS Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại Lễ ký Biên bản ghi nhớ.
PGS. TS Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại Lễ ký Biên bản ghi nhớ.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế, cho biết hệ thống mới sẽ từng bước thay thế các báo cáo mang tính hình thức bằng cơ chế đo lường liên tục, bao gồm thời gian xử lý hồ sơ, mức độ tuân thủ quy trình và phản hồi từ người dân, doanh nghiệp. Các dữ liệu này được hiển thị trực quan trên dashboard, giúp lãnh đạo nắm bắt thực tế điều hành mà không qua khâu “làm đẹp số liệu”. Theo ông, cốt lõi của mô hình là tư duy quản trị dựa trên dữ liệu và khoa học, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước.

Mục tiêu chính của hợp tác là xây dựng hệ thống quản trị công việc theo OKR/KPI, chuyển đổi từ phương thức quản lý theo quy trình sang quản lý theo mục tiêu và kết quả đầu ra. Hệ thống hướng tới chuẩn hóa nhiệm vụ, số hóa dữ liệu, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đánh giá cán bộ dựa trên kết quả thực tế. Các sản phẩm cụ thể bao gồm khung phương pháp luận, bộ chỉ số KPI/OKR, tiêu chí đánh giá, phần mềm quản trị và dashboard báo cáo. Chương trình sẽ được thí điểm triển khai tại Sở KH&CN, Ban Tổ chức Thành ủy và phường Hoàn Kiếm, làm cơ sở để nhân rộng trên toàn thành phố, hướng tới xây dựng chính quyền đô thị hiện đại.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Sở KH&CN TP. Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Công ty Cổ phần IBPO và Tập đoàn Công nghệ G-Group.
Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Sở KH&CN TP. Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Công ty Cổ phần IBPO và Tập đoàn Công nghệ G-Group.

Về phân công nhiệm vụ, Sở KH&CN TP. Hà Nội đóng vai trò đầu mối, định hướng yêu cầu và tổ chức triển khai. Trường Đại học Kinh tế đảm nhận nghiên cứu, tư vấn khung phương pháp và đào tạo. Tập đoàn G-Group chịu trách nhiệm phát triển phần mềm, bảo đảm an toàn, thân thiện và khả năng tích hợp hệ thống. Công ty Cổ phần IBPO hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, xây dựng giải pháp số và bảo mật dữ liệu.

Sự kiện không chỉ là một đề án khoa học và công nghệ, mà còn là bước cụ thể hóa Nghị quyết 57, đưa quản trị dựa trên dữ liệu vào thực tiễn hành chính của Thủ đô. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, mô hình hợp tác “ba nhà” được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng suất công vụ, góp phần xây dựng Hà Nội hiện đại, hiệu quả.

khoa học công nghệ Sở KH&CN TP. Hà Nội Trường Đại học Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) Công ty Cổ phần IBPO Tập đoàn Công nghệ G-Group Lễ ký kết Nghị quyết 57-NQ/TW

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

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Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

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Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam