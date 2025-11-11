Chuyển động số
Nghị quyết 57-NQ/TW: Hà Nội thí điểm Kiosk thông minh cấp bản sao số tài liệu điện tử

09:37 | 11/11/2025
Chiều 10/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.
Chỉ sau 33 ngày ký kết hợp tác, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội và ngân hàng Agribank đã chính thức ra mắt 10 Kiosk thông minh thí điểm, tích hợp hệ thống xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử, giải pháp tiên phong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá cao tốc độ triển khai: “Từ khi ký kết đến nay chỉ 33 ngày đã có kết quả. Agribank là ngân hàng đầu tiên tiên phong, nói là làm, triển khai nhanh, trơn tru, bài bản”. Phó chủ tịch mong muốn sau giai đoạn thí điểm 10 máy, mô hình sẽ được nhân rộng đến 126 xã, phường, đảm bảo phục vụ người dân tốt hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, riêng thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính đang tiếp nhận gần 70.000 hồ sơ một tháng, trong khi hầu hết xã, phường chỉ có 1 đến 2 cán bộ tư pháp, gây quá tải, chờ đợi và tiềm ẩn sai sót. Dù Thủ tướng và Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo chấn chỉnh lạm dụng yêu cầu bản sao, nhưng thói quen hành chính và thiếu công cụ số tin cậy khiến thủ tục này vẫn là vẫn phát sinh với số lượng rất lớn, không chỉ vì thói quen hành chính mà còn vì chưa có công cụ số hoá đủ tin cậy để thay thế thao tác thủ công.

Với hệ thống mới ứng dụng AI, OCR, FaceID, cho phép người dân tự thực hiện toàn bộ quy trình tại Kiosk chỉ trong 3 đến 5 phút, từ đối chiếu, ký số công vụ đến in bản sao có mã QR, mã định danh, hình mờ “TTPVHCC”. Hiệu suất cán bộ tăng 3 đến 5 lần, tính pháp lý và bảo mật được đảm bảo tuyệt đối.

Ngoài ra bản sao số được lưu trữ an toàn trên hệ thống TP, tra cứu mọi lúc qua email, ví iHanoi hoặc in giấy. Khi nhân rộng, mô hình dự kiến giảm 50–60% chi phí in ấn, lưu trữ, tiết kiệm chi phí đi lại của hàng trăm nghìn người dân, nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình thực chất lên trên 80%.

Việc triển khai Kiosk thông minh không chỉ là đổi mới công nghệ mà còn là sự chuyển đổi tư duy sâu sắc trong nền hành chính Thủ đô từ “giấy tờ” sang “dữ liệu”, từ “công chức làm thay” sang “người dân tự thực hiện”, từ “phục vụ theo giờ hành chính” sang “phục vụ 24/7”. Đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần Nghị quyết 57, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy công nghệ làm động lực để phát triển.

Trong giai đoạn thí điểm, hệ thống sẽ được triển khai tại một số điểm hành chính công trọng điểm, sau đó đánh giá, hoàn thiện để nhân rộng toàn thành phố vào năm 2026. Hà Nội cam kết tiếp tục tiên phong trong cả nước, góp phần xây dựng một Thủ đô hiện đại, thông minh, phục vụ và đồng hành cùng người dân trong kỷ nguyên số.

