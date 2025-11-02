Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển bền vững

Sự kiện tập trung phổ biến Nghị định số 264/2025/NĐ-CP về Quỹ đầu tư mạo hiểm Quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương, vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định này đánh dấu bước tiến mới trong khung pháp lý cho hoạt động đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam, với các nội dung đáng chú ý.

Theo đó, việc thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm Quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương, có tư cách pháp nhân độc lập, chịu trách nhiệm về kết quả đầu tư. Quỹ được góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp tại các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chưa niêm yết; được phép đồng đầu tư cùng khu vực tư nhân.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Vốn điều lệ của Quỹ đầu tư mạo hiểm Quốc gia do Nhà nước cấp và trong 5 năm đầu phải đạt tối thiểu 2.000 tỷ đồng, theo lộ trình quy định. Thiết lập cơ chế quản lý rủi ro và minh bạch thông tin, yêu cầu các khoản đầu tư phải được thẩm định, giám sát độc lập và công khai.

Nghị định cũng quy định, Ban điều hành, tổ chức hoặc cá nhân được giao quản lý quỹ được miễn trách nhiệm dân sự hoặc hành chính nếu tổn thất phát sinh từ rủi ro khách quan và họ tuân thủ đầy đủ quy định đầu tư, công bố và báo cáo thông tin.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TPHCM cho rằng, việc thiết lập cơ chế quản lý rủi ro, sự minh bạch trong đầu tư cùng chính sách miễn trách nhiệm đối với tổn thất đầu tư (nếu tuân thủ quy định) sẽ tạo ra môi trường an toàn và hấp dẫn, khuyến khích các nhà đầu tư đồng hành cùng khởi nghiệp.

Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia và nhà đầu tư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên kết giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với doanh nghiệp lớn, tổ chức ươm tạo, trường đại học và quỹ đầu tư. Đây được xem là giải pháp then chốt để thúc đẩy dòng vốn, chia sẻ tri thức và mở rộng thị trường cho các dự án khởi nghiệp.

TS Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN) cho rằng, Nghị định 264/2025/NĐ-CP sẽ tạo nền tảng pháp lý vững chắc, khuyến khích hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm mới và thúc đẩy hợp tác công – tư trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Hội thảo “Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2025” được xem là hoạt động quan trọng nhằm định hình chiến lược phát triển khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam trong thập kỷ mới, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, kết nối hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp Việt.