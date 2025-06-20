Hà Nội quyết tâm thu hút đầu tư công nghệ mới

Theo Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2025, Hà Nội chính thức phê duyệt đề cương nhiệm vụ "Nghiên cứu, xây dựng chính sách thu hút đầu tư để Hà Nội dẫn đầu khu vực phía Bắc về phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và các ngành mới nổi". Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2025.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ là “quận công nghệ xanh” của Hà Nội. Ảnh: TN

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi sâu sắc mô hình tăng trưởng và phương thức sản xuất trên toàn thế giới. Các quốc gia phát triển hàng đầu như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Liên minh châu Âu đang cùng chạy đua chiếm lĩnh chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Ngành bán dẫn được ví như "xương sống" của mọi thiết bị điện tử hiện đại, còn trí tuệ nhân tạo là công nghệ chủ chốt định hình tương lai của hầu hết các ngành nghề.

Hà Nội, với vai trò là Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa và khoa học - công nghệ lớn nhất cả nước, sở hữu đầy đủ điều kiện để đi đầu trong thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao. Thành phố có hệ thống đại học, viện nghiên cứu hàng đầu, nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ngày càng phát triển.

Cơ sở hạ tầng của Hà Nội đang được cải thiện mạnh mẽ, đặc biệt là khu công nghệ cao Hòa Lạc có tiềm năng trở thành trung tâm nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao hàng đầu khu vực. Thành phố cũng có quy mô thị trường lớn, thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất cả nước, quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các ngành, lĩnh vực.

Thời gian qua, Hà Nội đã đạt những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài. Thành phố đã thu hút 1,415 tỷ USD vốn FDI, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, đăng ký cấp mới 81 dự án với số vốn đạt 29 triệu USD; 34 dự án bổ sung tăng vốn với 1.165 triệu USD; 83 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 221 triệu USD.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức và hạn chế. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dù đã hình thành nhưng vẫn chưa đồng bộ và có tính liên kết cao giữa doanh nghiệp - viện nghiên cứu - nhà nước. Chính sách hỗ trợ đầu tư cho các dự án công nghệ cao còn phân tán, chưa thực sự tạo ra ưu thế vượt trội để cạnh tranh với các địa phương khác như Bắc Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, thiếu nhân lực chuyên sâu trong các lĩnh vực như thiết kế vi mạch, phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng.

Nghiên cứu này sẽ tập trung vào việc hệ thống lý luận về các ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và trong nước về thu hút đầu tư phát triển các ngành này. Đồng thời, phân tích đánh giá tiềm năng, lợi thế và những khó khăn, thách thức của Hà Nội trong việc thu hút đầu tư.

Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể gồm nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo lập môi trường đầu tư; nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; và nhóm giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường thu hút đầu tư cụ thể đối với từng ngành.

Sự phát triển của Thủ đô sẽ thúc đẩy liên kết vùng với các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, hình thành một chuỗi giá trị công nghệ cao hoàn chỉnh. Việc xây dựng chính sách thu hút đầu tư mang tính chiến lược, linh hoạt, có tính cạnh tranh quốc tế sẽ là bước đi quan trọng để Hà Nội khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển công nghệ cao, góp phần thúc đẩy kinh tế tri thức và đảm bảo an ninh công nghệ quốc gia.