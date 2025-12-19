Chuyển động số
Khởi công dự án Tổ hợp Times Square Hà Nội gần 5.000 tỷ đồng

Hương Sơn

Hương Sơn

23:08 | 19/12/2025
Ngày 19/12, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp Times Square Hà Nội ,công trình Trường Trung học cơ sở và mầm non (tại số 2 đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa).
Dự án do Công ty TNHH Thăng Long Property làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 4.988 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025 – 2030.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 40.000m², gồm hai phân khu chính là khu hỗn hợp và khu trường học.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại Lễ khởi công.

Trong đó, khu hỗn hợp có diện tích đất xây dựng 32.400m², bao gồm các chức năng văn phòng, khách sạn, căn hộ du lịch và chung cư cao cấp. Tổng diện tích sàn xây dựng đạt 748.510m², trong đó diện tích sàn sử dụng là 495.946m², diện tích sàn tầng hầm 161.990m². Công trình có 37 tầng nổi và 5 tầng hầm, mật độ xây dựng khối đế 50%.

Khu trường học được bố trí trên diện tích 7.600m², cao 4 tầng, tổng diện tích sàn 10.915m², mật độ xây dựng 40%, bao gồm trường trung học cơ sở và trường mầm non.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Khúc Thị Quỳnh Lâm, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Thăng Long Property cho biết, lễ khởi công Dự án Times Square Hà Nội nằm trong chuỗi các công trình, dự án trọng điểm trên cả nước được triển khai nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Theo bà Lâm, dự án hướng tới việc hình thành một tổ hợp không gian sống, làm việc và dịch vụ cao cấp, đầy đủ tiện ích, góp phần cụ thể hóa các quy hoạch đô thị, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan đô thị khu vực phía Tây Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, với quy hoạch đồng bộ và hiện đại, Tổ hợp Times Square Hà Nội được kỳ vọng trở thành công trình chất lượng cao, đóng góp tích cực cho phát triển hạ tầng dịch vụ, thương mại, lưu trú, phù hợp với mục tiêu xây dựng Thủ đô “văn hiến, văn minh – hiện đại”.

Đáng chú ý, việc đầu tư các hạng mục công trình công cộng gồm trường trung học cơ sở và trường mầm non trong khuôn viên dự án mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần giảm áp lực hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân, đồng thời tạo môi trường giáo dục an toàn, hiện đại, thân thiện cho học sinh.

Phối cảnh dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, thành phố luôn xác định thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của Thủ đô. Với tinh thần đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, thành phố cam kết phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm dự án triển khai đúng quy hoạch, tiến độ và quy định pháp luật.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tăng cường hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng công trình, quan tâm đến môi trường và an sinh xã hội.

“Với sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng, sự nỗ lực của chủ đầu tư và sự ủng hộ của Nhân dân, Dự án Tổ hợp Times Square Hà Nội sẽ sớm hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô,” Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

