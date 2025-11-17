Hà Nội khởi công Dự án An Khánh Ecomony, mở điểm nhấn đô thị mới tại cửa ngõ phía Tây

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn phát triển một khu đô thị xanh - hiện đại - nhân văn, lấy cư dân làm trung tâm và cân bằng giữa tiện ích đô thị với chất lượng sống.

An Khánh Economy được định vị là khu đô thị có bản sắc riêng, theo xu hướng phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu an cư của lớp cư dân trẻ và trung lưu đang tăng nhanh tại Hà Nội.

Lễ khởi công Dự án An Khánh Ecomony được tổ chức với sự tham dự của nhiều chuyên gia cao cấp, lãnh đạo các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn – thi công và đối tác phân phối.

Dự án do HANDI làm chủ đầu tư và Reatimes Holding là đơn vị phát triển, có quy mô gần 2ha với 105 căn liền kề và biệt thự thấp tầng. Sau khi xây thô hoàn thiện, mỗi căn được cấp sổ đỏ lâu dài, tạo sự an tâm cho người mua ở và nhà đầu tư.

Vị trí "giao điểm ba trục hạ tầng vàng"

Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi nằm cạnh Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3.5 và Vành đai 4 – ba tuyến giao thông trọng điểm có vai trò dẫn dắt sự phát triển đô thị phía Tây Hà Nội. Khi hệ thống hạ tầng hoàn thiện giai đoạn 2025–2026, khu vực được dự báo có tốc độ tăng giá và khả năng thanh khoản cao.

Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của An Khánh Ecomony là khả năng “thừa hưởng trực tiếp” giá trị từ các đại dự án đô thị liền kề đã và đang phát triển mạnh mẽ. Khi các dự án này được triển khai các giai đoạn mới, mặt bằng giá toàn khu vực được dự báo sẽ tăng mạnh. An Khánh Ecomony, với vị trí sát cạnh đại đô thị, được hưởng lợi từ cảnh quan, tiện ích, cộng đồng cư dân và sở hữu mức giá hợp lý. Đây là lợi thế vượt trội mà giới đầu tư thường gọi là “dupe cao cấp”: Thừa hưởng giá trị của khu đô thị hạng A, nhưng có mức giá hợp lý, tương đương phân khúc tầm trung.

Bà Cao Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HANDI, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam phát biểu tại lễ khởi công.

Cụ thể, An Khánh Ecomony sở hữu dải diện tích linh hoạt: Liền kề từ 48 - 116m² (phổ biến khoảng 70m²), biệt thự từ 119 - 193m² (phổ biến khoảng 140m²). Đây là những “con số dễ chịu” với nhóm khách hàng trung lưu, giúp nâng cao tính thanh khoản của sản phẩm và bắt nhịp với xu hướng dịch chuyển của thị trường sang các sản phẩm diện tích vừa - tối ưu công năng, tổng giá trị mỗi căn không quá lớn nhưng giá trị sử dụng cao. Cấu trúc căn hộ tại An Khánh Ecomony cũng là lợi thế đưa dự án trở thành lựa chọn tốt cho các gia đình trẻ.

Pháp lý là điểm sáng khác của dự án. Được phát triển trên quỹ đất đấu giá hợp pháp, An Khánh Ecomony sở hữu đầy đủ hồ sơ pháp lý và quy hoạch 1/500 ngay từ đầu. Vì là đất đấu giá, dự án không phải xin giấy phép xây dựng, điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai. Vai trò của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng và phê duyệt các hạng mục hạ tầng cũng tạo ra sự bảo đảm lớn cho người mua nhà.

An Khánh Ecomony còn “ghi điểm” với không gian sống vượt trội và tiện ích nội khu đồng bộ. Các dãy liền kề và biệt thự thấp tầng được quy hoạch hiện đại, đồng bộ, đón trọn ánh sáng tự nhiên và hướng nhìn ra mảng xanh rộng mở.

Các sản phẩm liền kề và biệt thự được thiết kế tối ưu công năng, mang đến giá trị sử dụng và đầu tư bền vững. 100% các căn có 2 mặt thoáng đón trọn ánh sáng tự nhiên, các khoảng lùi hợp lý phù hợp thiết kế sân vườn, tiểu cảnh, kết nối với thiên nhiên. Tỷ lệ xây dựng từng căn cao từ 85-100% giúp chủ nhân tối ưu hóa được diện tích sử dụng. Từng căn nhà mang phong cách kiến trúc tinh giản, thanh lịch nhưng sang trọng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ khởi công Dự án An Khánh Ecomony.

Mặt trước dự án là công viên trung tâm xanh mát rộng hơn 2ha, với thảm cỏ, đường dạo bộ, vườn hoa, là nơi lý tưởng cho vui chơi, thư giãn và sinh hoạt tập thể.

Điểm đặc biệt tại An Khánh Ecomony là hệ thống đèn lọc không khí vi lọc từ tảo - công nghệ sinh học giúp thanh lọc không khí, tái tạo oxy, mang lại môi trường sống trong lành.

“Kiến tạo cộng đồng An lành và Thịnh vượng”

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Cao Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Đô thị Mới Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh: “An Khánh Ecomony không chỉ là một dự án – nó là khát vọng mãnh liệt xây dựng một "Cộng đồng An lành và Thịnh vượng"; nơi giá trị sống và giá trị đầu tư đạt được sự cân bằng hoàn hảo.

Ông Khuất Trọng Kiên, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sơn Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Bà Nga cho biết, dự án ứng dụng công nghệ đèn lọc không khí vi lọc từ tảo – công nghệ sinh học giúp thanh lọc không khí, tái tạo oxy, tạo môi trường sống trong lành đạt chuẩn châu Âu. Về kiến trúc, với thiết kế Duplex thông tầng, tường kính toàn cảnh, 100% căn nhà có ít nhất hai mặt thoáng, tối ưu công năng và trải nghiệm sống.

Ông Khuất Trọng Kiên, Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng, đánh giá An Khánh Ecomony là dự án quan trọng đối với định hướng phát triển khu vực cửa ngõ phía Tây Thủ đô.

Theo ông, quy hoạch khu đất từ năm 2014 và điều chỉnh năm 2021 đã xác định đây là khu ở thấp tầng chất lượng cao, có vai trò bổ sung nguồn cung nhà ở, hoàn thiện cấu trúc đô thị của xã Sơn Đồng và khu vực phía Tây Hà Nội.

Các đại biểu tham dự lễ động thổ khởi công Dự án An Khánh Ecomony.

"Việc triển khai dự án An Khánh Ecomony không chỉ cụ thể hóa các đồ án quy hoạch mà còn tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của xã Sơn Đồng sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy thương mại - dịch vụ, cải thiện cảnh quan và tạo tiền đề cho hình thành đô thị xanh - văn minh - hiện đại", ông Khuất Trọng Kiên khẳng định.

Để dự án triển khai hiệu quả, lãnh đạo xã Sơn Đồng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công và tư vấn tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Chính quyền xã cam kết phối hợp chặt chẽ để dự án triển khai đúng tiến độ, hạn chế ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.