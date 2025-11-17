Hà Nội thu hẹp chênh lệch thu nhập vùng đồng bào miền núi và vùng nông thôn ngoại thành

Hội nghị ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong đầu tư hạ tầng, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách với vùng nông thôn ngoại thành.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong giai đoạn 2021-2030 và giai đoạn 1 (2021-2025),chương trình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Đây không chỉ là chương trình đầu tư kinh tế, đây còn là chiến lược toàn diện nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội tham dự hội nghị. Ảnh: Đình Hiệp

Hà Nội là địa phương tự cân đối ngân sách nên chủ động triển khai các mục tiêu. Đến nay, Thành phố đã bố trí gần 2.422/2.664 tỷ đồng cho 190/210 dự án, trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 2.341 tỷ đồng cho 156 dự án; giải ngân lũy kế đạt trên 83%.

Thành phố đã hoàn thành 32/35 chỉ tiêu theo Nghị quyết 88/2019/QH14 và 13/16 chỉ tiêu theo Kế hoạch 253 của UBND Thành phố. Hà Nội đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2021-2030.

Kinh tế vùng đồng bào DTTS tăng trưởng hơn 10%/năm; thu nhập bình quân đạt khoảng 75 triệu đồng/người/năm, một số xã đạt trên 80 triệu đồng. Từ năm 2024, Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; 100% xã vùng đồng bào đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Đinh Văn Khóa trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: Đình Hiệp

Hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, trạm y tế được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được đẩy mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh, Thành phố xác định mục tiêu tiếp tục phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, trong đó trọng tâm là: phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào DTTS, thu hẹp dần tiến tới không còn khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS và miền núi so với vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội; đồng thời, tập trung quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối với vùng đồng bằng và đô thị; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa…

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Hiệp

Cùng với đó, thành phố nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, thành phố tập trung vào 6 nhóm giải pháp pháp chủ yếu. Trong đó, thành phố xây dựng cơ chế chính sách, ưu tiên, tập trung nguồn lực để phát triển toàn diện, đồng bộ kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện chương trình của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2026-2030; cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chính sách dân tộc của Nhà nước thành những chương trình, kế hoạch hỗ trợ, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nguồn lực và tình hình thực tế theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững.

“Thành phố chú trọng công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh.

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các cá nhân. Ảnh: Đình Hiệp

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phân cấp, phân quyền, nhiệm vụ cho các địa phương nhằm triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả; tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào DTTS và miền núi để phục vụ công tác dự báo, hoạch định, quản lý, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho 4 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình giai đoạn 2021-2025.