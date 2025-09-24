Chuyển động số
Sapa chờ đón du khách với 2 show diễn hấp dẫn của chính đồng bào dân tộc

La Giang

La Giang

23:25 | 24/09/2025
176 nghệ nhân và nhân dân các dân tộc tại Sa Pa, Lào Cai cùng 22 diễn viên chuyên nghiệp thuộc đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai sẽ tham gia Chương trình nghệ thuật nghệ thuật “Thiêng” và sự trở lại của “Vũ điệu dưới trăng”, được tổ chức vào tháng 11/2025.
Đây là thông tin được Ban tổ chức Chương trình nghệ thuật “Thiêng” và sự trở lại của “Vũ điệu dưới trăng” tại cuộc họp báo thông tin những nội dung của 2 show diễn đầy hứa hẹn này vào chiều 23/9 tại Hà Nội.

“Vũ điệu dưới trăng” lần đầu tiên được vào năm 2023, nhân kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Chương trình đã mở ra một không gian sống động và mê hoặc với những vũ điệu dân gian gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc, phong phú của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Sapa chờ đón du khách với 2 show diễn hấp dẫn của chính đồng bào dân tộc
Ê-kíp chương trình trong buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội chiều 23/9.

Đạo diễn Đặng Xuân Trường cho biết, “Thiêng” (công diễn ngày 7/11, 14/11) là dự án nghệ thuật ca - múa - nhạc - trình diễn thị giác quy mô lớn, lấy cảm hứng từ kho tàng văn hóa của cộng đồng người Dao ở Sa Pa. Tác phẩm khắc họa sự gắn bó giữa Đất - Nước - Lửa - Tình yêu - Tín ngưỡng, tôn vinh tính thiêng trong các nghi lễ truyền thống, đặc biệt là nghi lễ cấp sắc, biểu tượng cho sự trưởng thành và đạo lý sống của người Dao.

Show diễn gồm 6 màn, 11 cảnh, thời lượng khoảng 65 phút: Đất (Tìm đất – Lập bản, dựng nhà), Nước (Cầu mưa – Nước về), Lửa (Bếp hồng – Lửa thiêng),Tình yêu (Giao duyên – Rước dâu), Thiêng (Cấp sắc 07 đèn – Cấp sắc 12 đèn – Tiễn thánh về trời), Kết (Ngợi ca bản sắc, niềm tin và tinh hoa văn hóa Dao).

Chương trình hướng tới mục tiêu gìn giữ, trao truyền và quảng bá những giá trị tinh hoa của người Dao, thông qua nghệ thuật trình diễn kết hợp công nghệ hiện đại như ánh sáng, sắp đặt sân khấu, 3D mapping, nhưng vẫn tôn trọng nguyên bản văn hoá. Chương trình kỳ vọng trở thành một điểm nhấn văn hóa – du lịch đặc sắc của Sa Pa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Sapa chờ đón du khách với 2 show diễn hấp dẫn của chính đồng bào dân tộc
Hai chương trình nghệ thuật "Thiêng" và "Vũ điệu dưới trăng" với sự tham gia của 176 nghệ nhân và nhân dân các dân tộc sẽ diễn ra tại Sa Pa, Lào Cai vào tháng 11/2025.

“Vũ điệu dưới trăng” (công diễn ngày 8/11 và 15/11) là những vũ điệu được kết tinh từ nhịp sống mãnh liệt của cộng đồng các dân tộc tại Sa Pa. Đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tập quán, lễ hội, lao động, sản xuất, tri thức dân gian vừa đặc sắc vừa phong phú trở thành sức mạnh nội sinh, gắn kết cộng đồng, xây dựng quê hương. Những tiếng kèn lá, đàn môi, chuông rung nhè nhẹ đáp lời những tiếng khèn, tiếng sáo trầm trầm, bổng bổng (thì thầm)… Các vũ điệu trong show diễn là lát cắt khắc họa nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Dao đỏ, Mông, Xá Phó, Tày, Giáy…

Theo tác giả kịch bản Hà Văn Thắng (nguyên Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai), điều ông luôn trăn trở là làm sao để người Dao có thể tự cất tiếng nói văn hóa của chính mình, bằng nghi lễ, bằng điệu múa, bằng niềm tin nguyên bản.

Do vậy, trang phục và đạo cụ cũng được chăm chút đến tận gốc. Ưu tiên sử dụng nguyên bản trang phục truyền thống. Đạo cụ được sử dụng chính là những công cụ, dụng cụ, nhạc cụ quen thuộc trong đời sống thường ngày của người Dao. Âm nhạc kết hợp tù và, trống, chuông, pí lè, sáo, kèn lá, chũm chọe, nạo bạt… cùng âm nhạc dân gian: dân ca Páo dung, câu đố, tục ngữ, lời cúng. Tất cả hòa quyện trong âm hưởng của núi rừng, gợi không gian văn hóa và tín ngưỡng độc đáo của người Dao.

show diễn Sapa

