Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

18:09 | 25/12/2025
Ngày 25/12, Tập đoàn Vingroup bất ngờ có văn bản gửi Chính phủ xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, một trong những dự án hạ tầng quy mô lớn và được quan tâm bậc nhất hiện nay. Theo Vingroup, quyết định này nhằm tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm khác mà tập đoàn đang được giao triển khai.
Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam: Lý do là gì?
Truóc đó, Vinspeed có văn bản ngày 6/5 đề xuất đầu tư dự án này với Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

Tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược quy mô quốc gia

Trong công văn gửi Chính phủ, Vingroup cho biết việc xin rút đăng ký đầu tư đã được tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng, trên cơ sở đánh giá tổng thể các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Mục tiêu là bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân sự và năng lực triển khai được dồn cho những dự án có tính chiến lược, tầm vóc quốc gia.

Nổi bật trong số đó là Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, có quy mô hơn 9.000 ha, với trung tâm là quần thể các công trình thể thao hiện đại, bao gồm sân vận động Trống Đồng – được định hướng là sân vận động lớn nhất thế giới. Đây là dự án đặc biệt, được Chính phủ tin tưởng giao cho Vingroup thực hiện, với mục tiêu tạo dấu ấn bản sắc dân tộc và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao – văn hóa quốc tế.

Theo Vingroup, để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và tầm vóc của dự án Olympic, tập đoàn buộc phải tập trung cao độ nguồn lực, tránh dàn trải đầu tư.

Đang triển khai nhiều tuyến hạ tầng giao thông trọng điểm khác

Bên cạnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Vingroup hiện cũng được giao vai trò chủ đầu tư hoặc tham gia triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng, bao gồm:

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh

Đây đều là các tuyến giao thông chiến lược, có ý nghĩa lớn trong việc kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – du lịch và giảm tải áp lực hạ tầng hiện hữu.

Dốc lực cho công nghiệp, năng lượng và hạ tầng quy mô lớn

Không chỉ tập trung vào giao thông và đô thị, Vingroup hiện đang triển khai hàng loạt dự án công nghiệp và năng lượng quy mô lớn, đòi hỏi nguồn vốn và năng lực tổ chức rất cao, như:

Nhà máy sản xuất thép VinMetal

Hai nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng

Siêu đô thị biển Cần Giờ

Theo đánh giá của Vingroup, đây đều là các dự án có vai trò quan trọng trong việc nâng cấp hạ tầng, tăng cường năng lực sản xuất và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, do đó cần được ưu tiên nguồn lực trong giai đoạn hiện nay.

Không ảnh hưởng đến tiến độ dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Vingroup khẳng định việc rút đăng ký đầu tư không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, bởi hiện dự án này vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm triển khai hạ tầng lớn, như THACO Group, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000)…

“Việc xin rút đăng ký đầu tư là bước đi chủ động và có trách nhiệm của Vingroup, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất những dự án đã được Chính phủ giao, qua đó góp phần phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và đô thị theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng sống của người dân Việt Nam”, đại diện Vingroup nhấn mạnh.

Đây là kết quả của hợp tác tốt đẹp giữa hai thương hiệu hàng đầu Nhật Bản suốt 10 năm qua, cũng như mong muốn mang đến hệ sinh thái toàn diện hơn cho khách hàng sở hữu xe Subaru, từ đó đảm bảo sự an tâm và tin cậy tối đa.
Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Từ ngày 1/1/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm hạn chế phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3, đồng thời điều chỉnh khung giờ cấm xe tải vào nội đô trong giờ cao điểm.
Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft đang chuẩn bị đưa dịch vụ taxi tự lái đến London thông qua các thỏa thuận hợp tác mới với tập đoàn công nghệ Trung Quốc Baidu, trong bối cảnh Vương quốc Anh nổi lên như một trong những thị trường cạnh tranh khốc liệt nhất về công nghệ xe tự hành.
Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

Waymo, công ty xe tự lái thuộc Alphabet, đang bước vào các cuộc đàm phán để huy động tới 15 tỷ USD vốn đầu tư trong năm tới, trong bối cảnh cuộc đua thương mại hóa taxi tự lái tại Mỹ đang tăng tốc mạnh mẽ.
BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện

BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện 'BYD - ngày hội 102'

BYD Việt Nam kết hợp cùng Công ty TNHH Grab (Grab) chính thức khai mạc chuỗi sự kiện “BYD - Ngày hội 102” tại Gamuda Celadon Sports & Resort Club vào ngày 17 tháng 12, mở đầu cho hành trình kết hợp giữa BYD, Grab, VPBank, Shinhan Bank và các đối tác sạc EV Power, BitCharge… nhằm mang đến những giá trị thực tế, thiết thực và bền vững cho cộng đồng tài xế công nghệ cũng như khách hàng quan tâm xe năng lượng mới.
