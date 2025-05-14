VinSpeed: Động lực mới cho tham vọng phát triển hạ tầng và công nghiệp Việt Nam

VinSpeed - Bước tiến lớn của tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng chiến lược

Ngày 14-5-2025, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đánh dấu một bước ngoặt lớn khi khu vực tư nhân chủ động tham gia lĩnh vực hạ tầng trọng điểm quốc gia. Theo kế hoạch, VinSpeed đặt mục tiêu khởi công trước tháng 12-2025, đưa toàn tuyến vào khai thác vận hành trước tháng 12-2030, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa dự án giao thông lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Quy mô vốn đầu tư và phương án tài chính minh bạch

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam do VinSpeed đề xuất có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.562 nghìn tỉ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỉ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng. Trong đó doanh nghiệp cam kết tự thu xếp 20% vốn đối ứng, phần còn lại đề xuất vay Nhà nước không lãi suất trong 35 năm. Đây là phương án tài chính được đánh giá là giảm áp lực cho ngân sách, đồng thời tăng tính khả thi cho dự án trong bối cảnh Việt Nam đang kiểm soát tốt nợ công và quy mô kinh tế ngày càng mở rộng.

Tác động kinh tế và chiến lược phát triển công nghiệp

Việc VinSpeed tham gia đầu tư đường sắt cao tốc không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông hiện đại, tăng cường kết nối các vùng kinh tế trọng điểm mà còn mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp đường sắt nội địa. Dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, từng bước làm chủ các khâu sản xuất đầu máy, toa xe và hệ thống tín hiệu hiện đại, điều mà trước đây Việt Nam chưa từng thực hiện ở quy mô lớn.

Vai trò của Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng trong hệ sinh thái VinSpeed

VinSpeed là thành viên trong hệ sinh thái đa ngành của Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chủ tịch Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, liên tục thể hiện cam kết mạnh mẽ với các dự án đầu tư dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng. Trong năm 2024, Vingroup và ông Vượng đã huy động và tài trợ hàng tỷ USD cho các dự án lớn, thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và tầm nhìn chiến lược dài hạn.

So sánh với các dự án quốc tế và xu hướng phát triển

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam của VinSpeed được so sánh với các mô hình thành công tại Nhật Bản, Trung Quốc. Điểm khác biệt lớn là vai trò chủ đạo của doanh nghiệp tư nhân trong toàn bộ quá trình đầu tư, vận hành và phát triển các đô thị vệ tinh quanh các ga lớn, theo mô hình TOD (Transit Oriented Development). Điều này mở ra hướng đi mới cho xã hội hóa đầu tư hạ tầng, phù hợp với xu thế phát triển của các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Thách thức và triển vọng

Dù tiềm năng rất lớn, VinSpeed cũng đối mặt với không ít thách thức về kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, quản lý vận hành và huy động vốn dài hạn. Tuy nhiên, VinSpeed vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu mới cho đầu tư tư nhân vào hạ tầng, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực.

VinSpeed không chỉ là một dự án giao thông mà còn là biểu tượng cho khát vọng đổi mới, phát triển công nghiệp và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam. Sự xuất hiện của VinSpeed trên thị trường đầu tư hạ tầng mở ra kỳ vọng về một thế hệ dự án lớn do tư nhân dẫn dắt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong những năm tới.