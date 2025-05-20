Khởi động cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp Xanh 2025” với tổng giải thưởng gần 1 tỷ đồng

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ phát động cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp Xanh” năm 2025.

Là sân chơi uy tín suốt hơn một thập kỷ, cuộc thi hướng đến phát hiện, ươm mầm những mô hình khởi nghiệp có tính đổi mới sáng tạo, bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực: nông nghiệp sạch, công nghệ chế biến, du lịch cộng đồng, sinh kế thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và bảo tồn văn hóa bản địa.

Lễ phát động cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp Xanh” năm 2025.

Nét mới của cuộc thi năm nay là mở rộng đối tượng tham gia đến các nhóm thanh niên, sinh viên, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở mọi vùng miền. Các dự án được phân theo 2 bảng thi: Bảng A: dành cho dự án khởi nghiệp mới; Bảng B: dành cho doanh nghiệp đang hoạt động dưới 5 năm.

Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các gói hỗ trợ truyền thông, đào tạo, kết nối thị trường, các study tour, khóa tập huấn…

Phát biểu tại lễ phát động, bà Vũ Kim Anh - Phó Giám đốc BSA, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Trải qua 11 mùa, cuộc thi không chỉ là sân chơi khởi nghiệp nông nghiệp mà đã trở thành nền tảng thúc đẩy tinh thần phát triển bền vững, trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Chúng tôi luôn tâm huyết vì nhìn thấy sự sáng tạo, kiên trì và bản lĩnh của người trẻ, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa – nơi khởi nghiệp còn gắn với gìn giữ văn hóa và khơi dậy nội lực địa phương” - bà Vũ Kim Anh nhấn mạnh.

Năm 2025, cuộc thi sẽ chú trọng hơn đến các mô hình áp dụng công nghệ, du lịch sinh thái và nguyên lý kinh tế tuần hoàn, với kỳ vọng tìm ra những dự án có thể tạo tác động xã hội sâu rộng và nhân rộng trong cộng đồng.

Thời gian nhận hồ sơ kéo dài đến hết ngày 31/7/2025. Vòng sơ khảo sẽ tổ chức tại ba miền, vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra giữa tháng 10 tại TP.HCM, kết hợp trưng bày sản phẩm và kết nối thị trường.

Cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp Xanh” năm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các doanh nghiệp lớn trong hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp như Vinamit, Trung Nguyên Legend, cùng đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế.