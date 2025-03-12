Gần 600 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2025

Trước thềm Lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) 2025, chiều ngày 11/3, tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp HVNCLC đã tổ chức buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp có tên trong danh sách HVNCLC 2025 do người tiêu dùng bình chọn.

Sự kiện không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, kết nối mà còn giúp cập nhật thông tin về thị trường, chính sách kinh tế, và xu hướng quan trọng trong bối cảnh kinh doanh mới. Đồng thời, đây cũng là không gian để chia sẻ kinh nghiệm, định hướng chiến lược và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp HVNCLC phát biểu tại buổi gặp mặt

Buổi gặp gỡ cũng mở ra cơ hội để các doanh nghiệp trực tiếp đề xuất, đặt hàng những nội dung, công việc và chủ đề cho Hội Doanh nghiệp HVNCLC. Hội luôn mong muốn lắng nghe những nhu cầu thực tế từ cộng đồng doanh nghiệp, từ đó định hướng hoạt động và chương trình HVNCLC một cách thiết thực, hiệu quả hơn trong tình hình mới.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp HVNCLC, cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm nay được triển khai từ tháng 9/2024 với sự tham gia của cả hai hình thức phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng và nhà bán lẻ, cùng với khảo sát trực tuyến như thường niên. Kết quả ghi nhận hơn 121.000 lượt bình chọn, thể hiện sự quan tâm và tin tưởng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu Việt.

Theo đó, có 562 doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC 2025 do người tiêu dùng bình chọn. Trong đó, riêng tại khu vực miền Bắc (từ Ninh Bình trở ra) có 97 doanh nghiệp được vinh danh, với Hà Nội dẫn đầu với 66 doanh nghiệp. Con số này không những phản ánh sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn khẳng định niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, doanh nghiệp khởi nghiệp xanh và báo chí khu vực phía Bắc

Lễ công bố HVNCLC 2025 với chủ đề: “Doanh nghiệp HVNCLC - Hành trình phát triển bền vững” sẽ diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh vào ngày 25/3 tới đây.

Sự kiện có mặt hơn 500 doanh nhân, hơn 100 khách mời, hơn 50 cơ quan báo chí truyền thông. Sự kiện cũng đánh dấu cột mốc 29 năm của danh hiệu uy tín do người tiêu dùng bình chọn. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những DN xuất sắc mà còn là diễn đàn để DN kết nối, chia sẻ và định hướng chiến lược phát triển bền vững. Đó là những phân tích xu hướng thị trường, thói quen tiêu dùng mới, thách thức và cơ hội cho DN Việt qua các tham luận và hội thảo chuyên sâu trong khuôn khổ sự kiện.

Nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình HVNCLC đã khẳng định rằng, danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận từ người tiêu dùng mà còn là công cụ xúc tiến mạnh mẽ, giúp DN tiếp cận các nhà bán lẻ trong và ngoài nước.

Chủ tịch HĐQT Công ty Vissan Nguyễn Phúc Khoa cho hay: “Chúng tôi là một trong ít DN nhiều năm liền đạt chứng nhận HVNCLC (29 năm liên tiếp). Logo HVNCLC trên những sản phẩm của chúng tôi mang đến giá trị và uy tín cho thương hiệu. Chính điều này đã làm cho Vissan dễ tiếp cận hơn đến đông đảo người dân. Thông qua việc người tiêu dùng tin tưởng, bình chọn cho Vissan đã giúp chúng tôi tiêu thụ sản phẩm được nhiều hơn. Nhưng cũng đặt ra cho chúng tôi làm sao phải liên tục cải tiến được chất lượng sản phẩm, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng.”

Ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinamit, cho rằng niềm tin và uy tín là yếu tố then chốt để người tiêu dùng quyết định lựa chọn sản phẩm.

“Trước đây, người tiêu dùng thường dựa vào thương hiệu của doanh nghiệp để mua sắm. Nhưng với danh hiệu HVNCLC, ngay cả những doanh nghiệp chưa có thương hiệu lớn cũng có thể được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Điều này giúp tăng giá trị uy tín và niềm tin với khách hàng”, ông Viên chia sẻ.

Bà Phạm Thị Xuân Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, cũng đồng tình: “Logo HVNCLC trên bao bì sản phẩm là sự tự hào và cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc xứng đáng với niềm tin yêu của khách hàng. Tham gia chương trình HVNCLC giúp chúng tôi nắm bắt xu hướng thị trường và tạo ra những sản phẩm tốt hơn phục vụ người tiêu dùng”.

Ông Trần Thái Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc, nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững trong chiến lược của doanh nghiệp.

“Chúng tôi đã đầu tư mạnh vào công nghệ và tự động hóa để giảm thiểu nguyên liệu và năng lượng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Danh hiệu HVNCLC là một phần trong hành trình đó, giúp chúng tôi xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp 63 tỉnh, thành với 15.000 điểm bán”, ông Nguyên cho biết.