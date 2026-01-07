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Home Companion: nơi định hình phong cách sống thường nhật mới

Hồng Anh

Hồng Anh

11:08 | 07/01/2026
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Khu trưng bày Home Companion sẽ giúp khách tham quan tái định nghĩa một cuộc sống thông minh thông qua các thiết bị gia dụng mới, góp phần kiến tạo nên phong cách sống ‘không việc nhà’.
CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini CES 2026: Samsung công bố tầm nhìn 'Your Companion to AI Living' Xây dựng Niềm tin, Bảo mật và Quyền riêng tư trong thời đại AI
Home Companion: nơi định hình phong cách sống thường nhật mới
Toàn cảnh khu vực Home Companion

Tại đây. các thiết bị AI được kết nối đã mang đến cái nhìn trực quan nhất về cách kết nối thông minh để có thể hỗ trợ đời sống hằng ngày trong ngôi nhà cực kỳ dễ dàng. Cụ thể, nơi đây chiếc tủ lạnh Bespoke AI Family Hub sẽ hiển thị tính năng Now Brief trên màn hình, cung cấp bản tổng quan cá nhân hóa về lịch trình và thông tin hoạt động. Trong khi đó, FoodNote tóm tắt thói quen dinh dưỡng, đồng thời đề xuất công thức món ăn phù hợp để giúp người dùng đưa ra quyết định mua sắm thực phẩm hiệu quả hơn.

Home Companion: nơi định hình phong cách sống thường nhật mới
Tủ lạnh Bespoke AI Family Hub sản phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo CES 2026

Hay ở dòng robot hút bụi lau nhà Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra mới với camera tích hợp để đánh giá không gian xung quanh trước khi bắt đầu làm sạch. Người dùng cũng có thể đặt câu hỏi cho Bixby và nhận lại phản hồi hội thoại tự nhiên theo thời gian thực. Trải nghiệm này cho thấy những thiết bị “thấy, nghe và gợi ý” đang thay đổi căn bản cách quản lý các công việc trong gia đình, giúp mọi tác vụ trở nên thông minh và chủ động hơn.

Trong căn bếp AI, khu vực được Samsung gọi là AI Kitchen, là loạt thiết bị gia dụng gồm tủ lạnh Bespoke AI Family Hub, lò nướng Bespoke Double, tủ lạnh Bespoke AI 3 cửa AutoView French Door và tủ rượu Bespoke AI Wine Cellar. Danh mục này mang đến trải nghiệm ẩm thực khác biệt nhờ AI Vision được nâng cấp, đặc biệt với việc tích hợp Google Gemini vào tủ lạnh Bespoke AI Family Hub – lần đầu tiên trong ngành thiết bị gia dụng và cũng là tích hợp đầu tiên thuộc nhóm sản phẩm này.

Khách tham quan còn được chứng kiến cách AI Vision trên tủ lạnh Bespoke AI Family Hub nhận diện đa dạng hơn các loại thực phẩm khi nguyên liệu được đặt vào hoặc lấy ra khỏi tủ lạnh.

Home Companion: nơi định hình phong cách sống thường nhật mới
Trải nghiệm tính năng AI Food Manager trên tủ lạnh Bespoke AI Family Hub

Dựa trên khả năng đó, AI Food Manager phiên bản cải tiến sẽ thay người dùng quản lý nguyên liệu và lập kế hoạch mua sắm, đề xuất công thức món ăn, đồng thời phân tích thói quen sử dụng tủ lạnh để tạo các báo cáo giúp người dùng tối ưu hiệu quả tiêu thụ thực phẩm.

Khách tham dự cũng trực tiếp kiểm tra chức năng AI Vision thông qua camera tích hợp của tủ lạnh bằng cách đưa nguyên liệu vào rồi lấy ra, từ đó hiểu rõ cơ chế hoạt động của AI Vision. Bên cạnh đó, tính năng mở và đóng cửa tủ lạnh bằng giọng nói mang tên Auto Door – Auto Door cũng mang đến trải nghiệm vô cùng thú vị.

Home Companion: nơi định hình phong cách sống thường nhật mới
Tủ bảo quản rượu vang với tính năng AI Wine Manager

Tủ bảo quản rượu vang cũng sẽ được thiết lập bằng tính năng AI Wine Manager trên nền tảng SmartThings để nhận diện nhãn chai, cập nhật vị trí lưu trữ theo thời gian thực và theo dõi chi tiết các thông tin như tên rượu, phân loại, giống nho và niên vụ.

Công nghệ AI Hybrid Cooling tiên tiến của Samsung thu hút nhiều sự chú ý khi là hệ thống đầu tiên trên thế giới có khả năng phát hiện điều kiện sử dụng thiết bị và điều chỉnh phương thức làm lạnh theo thời gian thực. Được xây dựng theo cấu trúc nguồn kép kết hợp động cơ AI Inverter với AI Vison, hệ thống có thể vận hành từng nguồn riêng biệt hoặc đồng thời khi cần, giúp giảm tiêu thụ điện năng trong khi vẫn tối đa hiệu suất làm lạnh.

Home Companion: nơi định hình phong cách sống thường nhật mới
AI Hybrid Cooling

Việc đưa AI vào quá trình chăm sóc nhà cửa không chỉ giúp làm sạch thông minh mà còn mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc quần áo và dọn dẹp. Từ giặt, sấy đến làm sạch mỗi ngày, các thiết bị có khả năng tự đánh giá điều kiện và vận hành phù hợp, giúp giảm đáng kể gánh nặng việc nhà.

Qua đó, máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo được trang bị thêm bộ trao đổi nhiệt tăng cường bên cạnh bộ chính, cải thiện khả năng hút ẩm tới 15%, hỗ trợ công suất sấy tối đa 20 kg và hạn chế nguy cơ quá nhiệt.

Home Companion: nơi định hình phong cách sống thường nhật mới
Máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo

Hay tính năng AI Wash+ phát hiện trọng lượng đồ giặt, loại vải và độ bẩn để tự động điều chỉnh lượng nước, nước giặt, chu trình giặt phù hợp cùng nhiệt độ và thời gian sấy. AI VRT+ sử dụng AI để phân tích loại sàn và giảm rung động của máy giặt, kiến tạo không gian giặt đồ yên tĩnh hơn.

Việc chăm sóc quần áo cũng trở nên hiệu quả hơn nhờ khả năng kết nối liền mạch giữa các thiết bị. Chỉ đơn giản là khi chọn một chu trình chuyên biệt, chẳng hạn chế độ giặt áo blouse trên máy giặt sấy Bespoke AI Combo, cài đặt tương tự sẽ tự động đồng bộ với tủ chăm sóc quần áo Bespoke AI AirDresser, giúp chuyển tiếp mượt mà từ giặt sang chăm sóc sau giặt.

Ngoài ra, chức năng xử lý nhăn sử dụng luồng khí mạnh kết hợp hơi nước nhiệt độ cao để loại bỏ nếp gấp chỉ trong thời gian ngắn.

Home Companion: nơi định hình phong cách sống thường nhật mới
Tủ chăm sóc quần áo Bespoke AI AirDresser và máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Duo

Danh mục làm sạch còn có thể kể đến các mẫu máy hút bụi không dây, nổi bật là Bespoke AI Jet Ultra, sản phẩm hiện đang sở hữu lực hút mạnh nhất thế giới, cùng với Jet Fit là mẫu máy hút bụi nhẹ nhất từ trước đến nay.

Home Companion: nơi định hình phong cách sống thường nhật mới

Máy hút bụi không dây Bespoke AI Jet Ultra, Bespoke AI Jet Lite và Jet Fit

Robot hút bụi lau nhà Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra với ứng dụng AI có thể nhận diện đồ vật và chất lỏng, thông minh phân biệt nội thất, dây cáp, thậm chí cả chất lỏng trong suốt hay có màu, rồi làm sạch hoặc tránh né theo thiết lập của người dùng. Công nghệ EasyPass Wheel giúp robot dễ dàng vượt qua bậc cửa và thảm dày tới 60 mm, trong khi chổi quét cạnh và đệm lau hỗ trợ làm sạch sát các góc và tường.

Home Companion: nơi định hình phong cách sống thường nhật mới
Robot hút bụi lau nhà Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra

Được trang bị chipset AI Qualcomm Dragonwing™, thiết bị vận hành với lực hút tới 10 watt, có thể loại bỏ bụi bẩn trên sàn, giặt đệm lau ở nhiệt độ cao và khử trùng bằng hơi nước 100°C. ngoài ra robot còn sử dụng hơi nước 100 độ C để vệ sinh bông lau, giúp giảm mùi khó chịu và duy trì môi trường sống sạch sẽ, vệ sinh hơn.

Một trong những vấn đề rất được người dùng quan tâm đó là độ bền của thiết bị cũng được Samsung hướng tới. Theo đó, trong suốt 50 năm qua, Samsung không ngừng cải tiến thiết kế các linh kiện cốt lõi, với thành tựu sản xuất hơn nửa tỷ máy nén, động cơ, góp phần nâng cao hiệu suất, gia tăng độ bền và kéo dài vòng đời sản phẩm.

Hỗ trợ phần mềm cũng đóng vai trò quan trọng tương đương. Chính sách cung cấp tối đa 7 năm cập nhật phần mềm giúp người dùng tiếp cận các tính năng mới, đồng thời liên tục cải thiện khả năng kết nối, bảo mật và giao diện. Samsung cũng ra mắt giải pháp Quản lý từ xa thiết bị gia dụng (HRC) từ năm 2017, cho phép cập nhật và vận hành sản phẩm thuận tiện hơn. Khách tham quan còn được giới thiệu phiên bản AI thế hệ mới có khả năng chủ động theo dõi hiệu năng và thói quen sử dụng, từ đó đưa ra khuyến nghị phòng ngừa trước khi sự cố có thể phát sinh.

Được thiết kế xoay quanh tầm nhìn giải phóng con người khỏi việc nhà, khu vực Home Companion tại triển lãm CES 2026 thể hiện các định dạng tương tác dựa trên camera, màn hình và giọng nói đang mở rộng vai trò của thiết bị gia dụng trong đời sống thường nhật. Qua đó, Samsung hướng tới tương lai, nơi mà những thiết bị thực sự thấy, nghe và gợi ý để định hình chuẩn mực mới cho phong cách sống thường ngày của con người.

CES 2026 Samsung TV Samsung định hình chuẩn mực mới phong cách sống thường ngày ‘không việc nhà’

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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
23°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 33°C
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Thứ tư, 01/07/2026 00:00
29°C
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Thứ tư, 01/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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32°C
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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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AUD 17605 17878 18455
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CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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NZD 0 14648 0
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00

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