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Lenovo xây nền tảng công nghệ cho FIFA World Cup 2026, lấy AI làm yếu tố cốt lõi

Thành Biên

Thành Biên

12:42 | 11/07/2026
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Đảm nhận vai trò Đối tác Công nghệ Chính thức của FIFA, Lenovo đã triển khai hạ tầng AI và hệ sinh thái công nghệ cho FIFA World Cup 2026, góp phần vận hành giải đấu bóng đá có quy mô lớn nhất lịch sử.
FIFA World Cup 2026 đang trở thành miếng mồi ngon của tội phạm mạng FIFA World Cup 2026 đang trở thành miếng mồi ngon của tội phạm mạng
Football AI Pro và 16 camera quang học vận hành World Cup 2026 Football AI Pro và 16 camera quang học vận hành World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 sẽ được vận hành và phát song bởi công nghệ AI của Lenovo FIFA World Cup 2026 sẽ được vận hành và phát song bởi công nghệ AI của Lenovo

Với tư cách Đối tác Công nghệ Chính thức của FIFA, Lenovo sẽ triển khai hệ sinh thái AI, trung tâm dữ liệu, máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối và các nền tảng Hybrid AI nhằm bảo đảm toàn bộ hoạt động của FIFA World Cup 2026 diễn ra ổn định trong điều kiện gần như không được phép xảy ra sai sót.

Theo Lenovo, hệ thống này sẽ phục vụ đồng thời ban tổ chức, các đội tuyển, trọng tài, đơn vị phát sóng và hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới, biến AI thành một trong những nền tảng cốt lõi của kỳ World Cup sắp tới.

Lenovo trở thành đối tác công nghệ duy nhất của FIFA

Quan hệ hợp tác giữa Lenovo và FIFA chính thức được công bố vào tháng 10/2024 tại sự kiện Lenovo Tech World diễn ra ở Seattle (Mỹ). Thỏa thuận được Chủ tịch kiêm CEO Lenovo Yuanqing Yang và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố, bao gồm FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada cùng FIFA Women's World Cup 2027 tại Brazil.

Chủ tịch kiêm CEO Lenovo Yuanqing Yang và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố quan hệ hợp tác giữa Lenovo và FIFA. Ảnh: Lenovo.
Chủ tịch kiêm CEO Lenovo Yuanqing Yang và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố quan hệ hợp tác giữa Lenovo và FIFA. Ảnh: Lenovo.

Trước đó, Lenovo đã tham gia FIFA Club World Cup 2025 với vai trò đối tác công nghệ, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác lên giải đấu lớn nhất hành tinh. Điểm khác biệt của thỏa thuận lần này nằm ở việc Lenovo trở thành đối tác công nghệ chính thức duy nhất của FIFA. Thay vì sử dụng nhiều nhà cung cấp như các kỳ World Cup trước, FIFA lựa chọn một hệ sinh thái công nghệ thống nhất nhằm giảm độ phức tạp trong vận hành, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận.

Lenovo đảm nhận vai trò Đối tác Công nghệ chính thức của FIFA tại World Cup 2026. Ảnh: Lenovo
Lenovo đảm nhận vai trò Đối tác Công nghệ chính thức của FIFA tại World Cup 2026. Ảnh: Lenovo

Lenovo sẽ cung cấp toàn bộ chuỗi giải pháp công nghệ, từ thiết bị đầu cuối như máy tính xách tay ThinkPad, máy tính bảng, điện thoại Motorola đến máy chủ, hệ thống lưu trữ, máy trạm xử lý dữ liệu, trung tâm dữ liệu và nền tảng AI phục vụ điều hành giải đấu.

Việc tích hợp toàn bộ các thành phần vào một hệ sinh thái thống nhất được kỳ vọng giúp quá trình vận hành ổn định hơn, giảm thời gian xử lý dữ liệu và tăng khả năng phản ứng trước những tình huống phát sinh trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Các thiết bị Motorola, ThinkPad, máy tính bảng và máy chủ Lenovo được sử dụng trong công tác tổ chức. Ảnh: Lenovo.
Các thiết bị Motorola, ThinkPad, máy tính bảng và máy chủ Lenovo được sử dụng trong công tác tổ chức. Ảnh: Lenovo.

AI đóng vai trò trung tâm trong vận hành và trải nghiệm World Cup

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của FIFA World Cup 2026 là việc AI sẽ hiện diện xuyên suốt mọi hoạt động của giải đấu. Theo Lenovo, hãng triển khai nền tảng Hybrid AI Cloud kết hợp giữa hạ tầng điện toán, trung tâm dữ liệu và AI nhằm xử lý lượng dữ liệu khổng lồ theo thời gian gần thực.

Nền tảng này hỗ trợ hệ thống truyền hình IPTV có độ trễ thấp, đồng thời tối ưu hóa việc phân phối nội dung cho các đài truyền hình trên toàn thế giới, giúp quá trình truyền tải hình ảnh ổn định hơn.

Lenovo cung cấp nền tảng công nghệ đóng vai trò trung tâm trong vận hành và trải nghiệm World Cup
Lenovo cung cấp nền tảng công nghệ đóng vai trò trung tâm trong vận hành và trải nghiệm World Cup. Ảnh: Lenovo.

Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ phát sóng, AI còn hỗ trợ điều phối hoạt động giữa các địa điểm thi đấu, kết nối dữ liệu từ các sân vận động với trung tâm điều hành, hỗ trợ quản lý hậu cần, truyền thông và các bộ phận vận hành.

Lenovo cho biết mục tiêu không chỉ là bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục mà còn giúp FIFA đưa ra quyết định nhanh hơn thông qua việc xử lý và phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Trong môi trường vận hành trải dài trên ba quốc gia với 16 sân vận động, việc đồng bộ dữ liệu đóng vai trò quan trọng nhằm duy trì tính ổn định của toàn bộ giải đấu.

Công nghệ mới mang đến trải nghiệm khác biệt cho đội tuyển và người hâm mộ

Không chỉ phục vụ công tác tổ chức, Lenovo còn giới thiệu nhiều giải pháp AI hướng trực tiếp đến các đội tuyển và người hâm mộ.

Đối với các đội bóng, FIFA AI Pro được phát triển như một trợ lý AI chuyên biệt dành cho bóng đá. Hệ thống có khả năng xử lý hàng triệu điểm dữ liệu và phân tích hơn 2.000 chỉ số sau mỗi trận đấu để tạo ra các báo cáo chuyên sâu trong thời gian ngắn. Theo Lenovo, lần đầu tiên tại một kỳ World Cup, mọi đội tuyển đều có cơ hội tiếp cận nguồn dữ liệu phân tích ở mức tương đương, góp phần thu hẹp khoảng cách về khả năng khai thác dữ liệu giữa các nền bóng đá.

Công nghệ AI Pro. Ảnh: Lenovo.
Công nghệ AI Pro. Ảnh: Lenovo.

Ở góc độ người hâm mộ, Lenovo phát triển Digital Avatar - mô hình cầu thủ 3D được xây dựng bằng AI. Công nghệ này tái tạo chính xác hình ảnh và chuyển động của cầu thủ, giúp khán giả hiểu rõ hơn những tình huống quan trọng trên sân. Digital Avatar không chỉ hỗ trợ minh họa các quyết định liên quan đến việt vị mà còn cung cấp thêm bối cảnh, góc nhìn và thông tin trong các pha bóng đáng chú ý.

Công nghệ Digital Avatar
Công nghệ Digital Avatar

Một tính năng khác là Referee View AI Stabilizer. Công nghệ này tạo ra luồng hình ảnh từ góc nhìn của trọng tài, đồng thời sử dụng AI để giảm hiện tượng rung hình tới 60%, giúp hình ảnh ổn định hơn mà không làm tăng độ trễ khi phát sóng. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ thay đổi cách người hâm mộ theo dõi World Cup, khi dữ liệu, hình ảnh và AI trở thành một phần của trải nghiệm xem bóng đá.

Công nghệ Referee View AI Stabilizer
Công nghệ Referee View AI Stabilizer

Lenovo không vận hành VAR nhưng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái trọng tài

Một trong những thông tin được Lenovo làm rõ là hãng không phải đơn vị vận hành hệ thống VAR tại FIFA World Cup 2026. Đối tác chịu trách nhiệm về công nghệ trọng tài của FIFA vẫn là Hawk-Eye Innovations. Đơn vị này tiếp tục đảm nhiệm các hệ thống VAR, Công nghệ việt vị bán tự động (SOAT) và Công nghệ xác định bóng qua vạch vôi (GLT).

Tuy nhiên, Lenovo vẫn tham gia vào quy trình hỗ trợ trọng tài thông qua các giải pháp AI. Tại FIFA Club World Cup 2025, máy trạm ThinkStation của Lenovo đã được tích hợp vào hệ thống việt vị bán tự động nhằm tăng tốc quá trình xử lý dữ liệu. Đối với FIFA World Cup 2026, Hawk-Eye sẽ sử dụng hệ thống đa camera để theo dõi cầu thủ, nhận diện các bộ phận cơ thể và xác định các tình huống việt vị.

Các trọng tài được trang bị công nghệ do Lenovo phát triển. Ảnh: Lenovo.
Các trọng tài được trang bị công nghệ do Lenovo phát triển. Ảnh: Lenovo.

Trong khi đó, Lenovo chịu trách nhiệm xây dựng mô hình cầu thủ 3D từ dữ liệu quét ban đầu và tạo Digital Avatar phục vụ phát sóng.Nói cách khác, Hawk-Eye xác định quyết định chuyên môn, còn Lenovo bảo đảm phần hình ảnh trực quan phản ánh chính xác dữ liệu thực tế.

Sự phân chia này giúp hệ thống công nghệ của FIFA vừa bảo đảm tính chính xác trong trọng tài, vừa nâng cao khả năng truyền tải thông tin tới khán giả.

Xây dựng hạ tầng cho kỳ World Cup lớn nhất lịch sử

FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Quy mô giải đấu mở rộng khiến hạ tầng công nghệ trở thành một trong những yếu tố quyết định thành công của sự kiện.

Lenovo sẽ triển khai hệ thống CNTT tại toàn bộ các sân vận động, trung tâm truyền thông, trung tâm phát sóng và các khu vực vận hành của FIFA. Hai đầu mối quan trọng nhất của hệ thống gồm International Broadcast Center (IBC) đặt tại Dallas, bang Texas và Technology Command Center (TCC) kết hợp cùng Tournament Operations Center (TOC) đặt tại Coral Gables, Miami.

Trung tâm công nghệ được Lenovo xây dựng phục vụ World Cup 2026. Ảnh: Lenovo.
Trung tâm công nghệ được Lenovo xây dựng phục vụ World Cup 2026. Ảnh: Lenovo.

IBC đóng vai trò điều phối phát sóng toàn cầu, tiếp nhận và phân phối tín hiệu trực tiếp đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là nơi làm việc của hàng nghìn phóng viên, đài truyền hình và đội ngũ sản xuất nội dung trong thời gian diễn ra World Cup. Trong khi đó, TCC và TOC là trung tâm điều hành công nghệ của toàn bộ giải đấu. Phần lớn nhân sự Lenovo sẽ làm việc tại đây để giám sát hệ thống, xử lý sự cố và bảo đảm mọi nền tảng vận hành liên tục.

Ngoài các trung tâm điều hành, Lenovo còn triển khai nhiều giải pháp dành cho sân vận động thông minh như Smart Wayfinding, Intelligent Command Center, Smart Stadium và Venue Digital Twins. Các nền tảng này hỗ trợ điều hướng người hâm mộ, tăng cường an ninh, quản lý hậu cần và kết nối dữ liệu giữa các bộ phận vận hành.

Các thiết bị công nghệ do Lenovo phát triển được ứng dụng tại các sân vận động. Ảnh: Lenovo.
Các thiết bị công nghệ do Lenovo phát triển được ứng dụng tại các sân vận động. Ảnh: Lenovo.

Song song với World Cup nam 2026, Lenovo cũng sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống công nghệ sang FIFA Women's World Cup 2027 tại Brazil. Motorola, thương hiệu thuộc Lenovo, đồng thời trở thành Đối tác Điện thoại thông minh Chính thức của cả hai giải đấu. Các thiết bị AI của Motorola, ThinkPad, máy tính bảng và máy chủ Lenovo sẽ được sử dụng trong công tác tổ chức cũng như các hoạt động truyền thông tại sân vận động.

Việc đồng thời đồng hành cùng FIFA World Cup và Formula 1 cho thấy Lenovo đang theo đuổi chiến lược đưa công nghệ trở thành nền tảng vận hành cho các sự kiện thể thao quy mô toàn cầu. Trong bối cảnh AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực, FIFA World Cup 2026 sẽ là phép thử lớn cho khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào tổ chức, điều hành và nâng cao trải nghiệm của một sự kiện có hàng tỷ người theo dõi trên toàn thế giới.

Lenovo FIFA World Cup 2026 AI Đối tác Công nghệ chính thức của FIFA Công Nghệ Lenovo tại World Cup 2026 FIFA

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 14,990
Kim TT/AVPL 14,500 14,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,900
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 11/07/2026 13:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Cập nhật: 11/07/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,990
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,990
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,990
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 ▲50K 14,900
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 14,790
Trang sức 99.99 14,100 14,800
Cập nhật: 11/07/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,992
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,993
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 1,494
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 1,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 1,474
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 145,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 110,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 100,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 90,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 86,093
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 61,622
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cập nhật: 11/07/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17719 17992 18579
CAD 18016 18291 18915
CHF 31829 32210 32858
CNY 0 3834 3927
EUR 29342 29562 30643
GBP 34402 34793 35736
HKD 0 3219 3422
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
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