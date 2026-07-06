Cơn sốt AI trên Phố Wall bắt đầu hạ nhiệt? Dòng tiền âm thầm đổi hướng

Phố Wall tiếp đà tăng khi dòng tiền AI phân hóa

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì động lực tích cực sau một tuần giao dịch mạnh, trong bối cảnh nhà đầu tư vừa đặt cược vào triển vọng trí tuệ nhân tạo (AI), vừa đánh giá lại khả năng sinh lời thực tế từ lĩnh vực này.

Trong phiên giao dịch hợp đồng tương lai tối Chủ nhật, hợp đồng gắn với S&P 500 tăng 0,4%, trong khi Nasdaq 100 futures tăng 1,3%. Trái lại, hợp đồng tương lai của Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ 28 điểm, tương đương khoảng 0,1%.

Diễn biến này nối tiếp tuần tăng mạnh trước đó của Phố Wall, khi Dow Jones tăng gần 2% và tiến sát vùng điểm kỷ lục mới. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng lần lượt tăng 1,8% và 2,1%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì tích cực dù xuất hiện sự dịch chuyển bên trong các nhóm ngành.

Dòng tiền rời bớt bán dẫn, tìm cơ hội ngoài AI

Điểm khác biệt trong nhịp tăng mới của thị trường là nhóm bán dẫn, động lực chính kéo các chỉ số đi lên trong thời gian qua, bắt đầu có dấu hiệu suy yếu.

Quỹ ETF VanEck Semiconductor (SMH), theo dõi nhóm cổ phiếu chip hàng đầu, giảm 3,2% trong tuần trước và ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Diễn biến này phản ánh việc một bộ phận nhà đầu tư đang chốt lời ở các doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ cơn sốt AI.

Theo Mark Newton, Giám đốc Chiến lược kỹ thuật tại Fundstrat, sự mở rộng của dòng tiền sang các lĩnh vực khác như tài chính, y tế và công nghiệp lại là tín hiệu tích cực cho thị trường chung.

Ông cho rằng sự điều chỉnh của nhóm bán dẫn có thể tạo áp lực ngắn hạn, nhưng chưa đủ để làm thay đổi xu hướng của các chỉ số lớn. Việc nhiều nhóm cổ phiếu cùng tham gia vào đà tăng giúp thị trường giảm phụ thuộc vào một nhóm ngành duy nhất.

Fundstrat dự báo S&P 500 có thể tiến tới mốc 8.000 điểm vào giữa tháng 8. Chỉ số này kết thúc tuần trước ở mức 7.483,24 điểm.

Nhà đầu tư chờ tín hiệu chính sách từ Fed

Tại khu vực châu Á, thị trường mở cửa trái chiều khi giới đầu tư theo dõi lại triển vọng AI và chờ biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nikkei 225 của Nhật Bản gần như đi ngang, Topix tăng nhẹ, trong khi Kospi của Hàn Quốc tăng nhưng Kosdaq giảm. Thị trường Australia cũng chịu áp lực trong phiên đầu tuần.

Trên thị trường tiền tệ, đồng yên Nhật giao dịch quanh mức 161,54 yên đổi 1 USD sau khi suy yếu xuống vùng thấp nhất nhiều thập kỷ. Đồng won Hàn Quốc cũng giảm trong bối cảnh nước này triển khai giao dịch tiền tệ 24 giờ.

Sự chú ý của nhà đầu tư trong tuần này tập trung vào biên bản họp Fed tháng 6. Tài liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về quan điểm chính sách tiền tệ, nhất là khi thị trường đang đánh giá lại triển vọng lãi suất trong thời gian tới.

Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, nhận định một phần Phố Wall đang xuất hiện tâm lý “mệt mỏi với AI” do lo ngại các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo chưa chắc tạo ra tỷ suất sinh lời tương xứng.

Những lo ngại chính xoay quanh nguy cơ dư thừa năng lực tính toán, cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp AI và sức ép từ các doanh nghiệp Trung Quốc.

Tuy nhiên, Yardeni cho rằng việc so sánh đà tăng hiện nay với bong bóng công nghệ cuối thập niên 1990 là chưa phù hợp. Khác với giai đoạn trước, nhiều doanh nghiệp dẫn đầu AI hiện nay đang có doanh thu thực tế và nền tảng tài chính mạnh hơn.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục biến động khi nhà đầu tư cân bằng giữa kỳ vọng tăng trưởng từ AI và câu hỏi quan trọng hơn: công nghệ này sẽ tạo ra bao nhiêu lợi nhuận thực sự.