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Cơn sốt AI trên Phố Wall bắt đầu hạ nhiệt? Dòng tiền âm thầm đổi hướng

Thế Kiên

Thế Kiên

08:43 | 06/07/2026
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Sau tuần tăng mạnh đưa Dow Jones lên vùng kỷ lục, hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, sự suy yếu của nhóm bán dẫn cho thấy dòng tiền công nghệ đang bước vào giai đoạn chọn lọc hơn.
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Cơn sốt AI trên Phố Wall bắt đầu hạ nhiệt? Dòng tiền âm thầm đổi hướng
Cơn sốt AI trên Phố Wall bắt đầu hạ nhiệt? Dòng tiền âm thầm đổi hướng

Phố Wall tiếp đà tăng khi dòng tiền AI phân hóa

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì động lực tích cực sau một tuần giao dịch mạnh, trong bối cảnh nhà đầu tư vừa đặt cược vào triển vọng trí tuệ nhân tạo (AI), vừa đánh giá lại khả năng sinh lời thực tế từ lĩnh vực này.

Trong phiên giao dịch hợp đồng tương lai tối Chủ nhật, hợp đồng gắn với S&P 500 tăng 0,4%, trong khi Nasdaq 100 futures tăng 1,3%. Trái lại, hợp đồng tương lai của Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ 28 điểm, tương đương khoảng 0,1%.

Diễn biến này nối tiếp tuần tăng mạnh trước đó của Phố Wall, khi Dow Jones tăng gần 2% và tiến sát vùng điểm kỷ lục mới. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng lần lượt tăng 1,8% và 2,1%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì tích cực dù xuất hiện sự dịch chuyển bên trong các nhóm ngành.

Dòng tiền rời bớt bán dẫn, tìm cơ hội ngoài AI

Điểm khác biệt trong nhịp tăng mới của thị trường là nhóm bán dẫn, động lực chính kéo các chỉ số đi lên trong thời gian qua, bắt đầu có dấu hiệu suy yếu.

Quỹ ETF VanEck Semiconductor (SMH), theo dõi nhóm cổ phiếu chip hàng đầu, giảm 3,2% trong tuần trước và ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Diễn biến này phản ánh việc một bộ phận nhà đầu tư đang chốt lời ở các doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ cơn sốt AI.

Theo Mark Newton, Giám đốc Chiến lược kỹ thuật tại Fundstrat, sự mở rộng của dòng tiền sang các lĩnh vực khác như tài chính, y tế và công nghiệp lại là tín hiệu tích cực cho thị trường chung.

Ông cho rằng sự điều chỉnh của nhóm bán dẫn có thể tạo áp lực ngắn hạn, nhưng chưa đủ để làm thay đổi xu hướng của các chỉ số lớn. Việc nhiều nhóm cổ phiếu cùng tham gia vào đà tăng giúp thị trường giảm phụ thuộc vào một nhóm ngành duy nhất.

Fundstrat dự báo S&P 500 có thể tiến tới mốc 8.000 điểm vào giữa tháng 8. Chỉ số này kết thúc tuần trước ở mức 7.483,24 điểm.

Nhà đầu tư chờ tín hiệu chính sách từ Fed

Tại khu vực châu Á, thị trường mở cửa trái chiều khi giới đầu tư theo dõi lại triển vọng AI và chờ biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nikkei 225 của Nhật Bản gần như đi ngang, Topix tăng nhẹ, trong khi Kospi của Hàn Quốc tăng nhưng Kosdaq giảm. Thị trường Australia cũng chịu áp lực trong phiên đầu tuần.

Trên thị trường tiền tệ, đồng yên Nhật giao dịch quanh mức 161,54 yên đổi 1 USD sau khi suy yếu xuống vùng thấp nhất nhiều thập kỷ. Đồng won Hàn Quốc cũng giảm trong bối cảnh nước này triển khai giao dịch tiền tệ 24 giờ.

Sự chú ý của nhà đầu tư trong tuần này tập trung vào biên bản họp Fed tháng 6. Tài liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về quan điểm chính sách tiền tệ, nhất là khi thị trường đang đánh giá lại triển vọng lãi suất trong thời gian tới.

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Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, nhận định một phần Phố Wall đang xuất hiện tâm lý “mệt mỏi với AI” do lo ngại các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo chưa chắc tạo ra tỷ suất sinh lời tương xứng.

Những lo ngại chính xoay quanh nguy cơ dư thừa năng lực tính toán, cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp AI và sức ép từ các doanh nghiệp Trung Quốc.

Tuy nhiên, Yardeni cho rằng việc so sánh đà tăng hiện nay với bong bóng công nghệ cuối thập niên 1990 là chưa phù hợp. Khác với giai đoạn trước, nhiều doanh nghiệp dẫn đầu AI hiện nay đang có doanh thu thực tế và nền tảng tài chính mạnh hơn.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục biến động khi nhà đầu tư cân bằng giữa kỳ vọng tăng trưởng từ AI và câu hỏi quan trọng hơn: công nghệ này sẽ tạo ra bao nhiêu lợi nhuận thực sự.

Vì sao thị trường quan tâm đến “AI fatigue”?

“AI fatigue” là thuật ngữ mô tả trạng thái nhà đầu tư giảm hưng phấn với trí tuệ nhân tạo sau giai đoạn tăng nóng. Điều này không đồng nghĩa với việc AI mất sức hút, mà cho thấy thị trường bắt đầu yêu cầu bằng chứng rõ hơn về doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả đầu tư.

Ghi chú biên tập: Có thể đặt bài tại chuyên mục Kinh tế số vì trọng tâm không nằm ở biến động chứng khoán đơn thuần, mà ở sự dịch chuyển dòng vốn trong chuỗi giá trị AI, bán dẫn và công nghệ toàn cầu.
S&P 500 Nasdaq AI bán dẫn Cục Dự trữ Liên bang phố Wall chứng khoán Mỹ Thị trường chứng khoán Mỹ Nasdaq Composite Cổ phiếu công nghệ

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,240 ▼90K 14,940 ▼90K
Trang sức 99.99 14,250 ▼90K 14,950 ▼90K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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