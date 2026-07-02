Cổ phiếu công nghệ toàn cầu bứt phá nhưng Mỹ không còn dẫn đầu. Ảnh minh họa các nhà giao dịch làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York - NYSE.

Cổ phiếu công nghệ toàn cầu đổi ngôi

Cổ phiếu công nghệ tiếp tục là nhóm ngành có sức hút lớn nhất trên thị trường chứng khoán thế giới trong sáu tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất so với các năm trước là dòng tiền không còn tập trung tuyệt đối vào các doanh nghiệp công nghệ Mỹ mà đã chuyển mạnh sang các thị trường mới nổi, đặc biệt là châu Á và một số doanh nghiệp bán dẫn của châu Âu.

Theo thống kê từ MSCI, chỉ số cổ phiếu công nghệ của các thị trường mới nổi tăng hơn 90% trong nửa đầu năm, trở thành nhóm có hiệu suất tốt nhất toàn cầu. Trong khi đó, chỉ số công nghệ châu Âu tăng 44,8%, còn nhóm công nghệ Mỹ chỉ tăng khoảng 19,4%.

Diễn biến này cũng phản ánh qua các chỉ số lớn. Nasdaq 100 tăng gần 20%, Nasdaq Composite tăng 12,79%, S&P 500 tăng 9,55% và Dow Jones tăng 8,85%. Mặc dù vẫn ghi nhận mức sinh lời tích cực, chứng khoán Mỹ đã không còn là thị trường dẫn dắt như nhiều năm trước.

Tại châu Á, chỉ số MSCI Emerging Markets tăng khoảng 24%. Thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhờ làn sóng đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Cơn sốt bán dẫn đưa châu Á và châu Âu vượt Mỹ

Nếu trước đây Nvidia gần như đại diện cho toàn bộ câu chuyện AI trên thị trường chứng khoán thì năm 2026, nhiều doanh nghiệp sản xuất chip ngoài nước Mỹ đã thu hút sự chú ý lớn hơn.

TSMC tăng hơn 55% trong nửa đầu năm. SK Hynix ghi nhận mức tăng khoảng 300%. Tại châu Âu, ASML tăng gần 87%, ASMI tăng hơn 93%, còn BE Semiconductor cũng tăng hơn gấp đôi giá trị cổ phiếu.

Trong khi đó, Nvidia chỉ tăng khoảng 7,3%. Một số tập đoàn công nghệ Mỹ còn trải qua những giai đoạn điều chỉnh mạnh khi nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại mức chi tiêu khổng lồ cho AI và khả năng chuyển hóa các khoản đầu tư này thành lợi nhuận thực tế.

Theo các chuyên gia, chuỗi giá trị AI đang mở rộng từ các nhà phát triển mô hình sang những doanh nghiệp cung cấp hạ tầng như chip nhớ, thiết bị sản xuất bán dẫn, trung tâm dữ liệu, lưới điện và robot công nghiệp. Điều này giúp nhiều doanh nghiệp ngoài nước Mỹ hưởng lợi mạnh hơn so với giai đoạn đầu của làn sóng AI.

Nhà đầu tư chuyển trọng tâm sang hiệu quả đầu tư AI

Bên cạnh yếu tố AI, nửa đầu năm còn chịu tác động từ bất ổn địa chính trị, căng thẳng tại Trung Đông và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong báo cáo triển vọng giữa năm, BlackRock nhận định AI vẫn là động lực tăng trưởng dài hạn của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng thị trường đang bước sang giai đoạn mới, khi nhà đầu tư không còn chỉ quan tâm đến tốc độ đầu tư mà bắt đầu đặt câu hỏi doanh nghiệp nào thực sự tạo ra lợi nhuận từ AI.

BlackRock tiếp tục duy trì quan điểm ưu tiên cổ phiếu Mỹ nhưng mở rộng danh mục sang các lĩnh vực hưởng lợi từ AI như bộ nhớ, chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu, năng lượng và hạ tầng điện.

Trong khi đó, Columbia Threadneedle Investments nhận định áp lực lớn nhất của thị trường nửa cuối năm sẽ đến từ chính sách lãi suất của Fed và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Theo tổ chức này, kỳ vọng dành cho các công ty AI hiện ở mức rất cao nên bất kỳ dấu hiệu lợi nhuận thấp hơn dự báo đều có thể khiến thị trường biến động mạnh.

Deutsche Bank cũng cho rằng nhóm "Magnificent Seven" đang mất dần vai trò dẫn dắt do bốn yếu tố gồm hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, chi phí đầu tư AI ngày càng lớn, lập trường cứng rắn của Fed và chi phí chip tiếp tục leo thang.

AI vẫn là động lực dài hạn của thị trường

Dù dòng tiền đang dịch chuyển giữa các khu vực, phần lớn tổ chức tài chính vẫn thống nhất rằng AI sẽ tiếp tục là chủ đề đầu tư quan trọng trong nhiều năm tới.

Điểm khác biệt nằm ở việc nhà đầu tư không còn chỉ tập trung vào các tập đoàn công nghệ Mỹ mà đang mở rộng sang toàn bộ chuỗi cung ứng AI trên phạm vi toàn cầu. Điều này giúp các doanh nghiệp bán dẫn tại Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và châu Âu trở thành những cái tên nổi bật trong năm 2026.

Nửa cuối năm được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào quyết định lãi suất của Fed, kết quả kinh doanh quý II và quý III của các doanh nghiệp công nghệ, cũng như khả năng hiện thực hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư AI khổng lồ. Đây sẽ là những yếu tố quyết định liệu cơn sốt AI có tiếp tục nâng đỡ thị trường chứng khoán toàn cầu hay bước vào giai đoạn phân hóa mạnh hơn.