Cổ phiếu công nghệ châu Á phần lớn đã phục hồi vào hôm nay 9/6, khi các nhà đầu tư quay trở lại với các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, theo đà tăng của Phố Wall. Ảnh minh họa được chụp tại công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC) ở Tân Trúc - Getty.

Cổ phiếu bán dẫn châu Á đảo chiều sau nhịp điều chỉnh

Nhóm cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn tại châu Á đã phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, nối tiếp đà tăng của Phố Wall khi nhà đầu tư quay trở lại với các doanh nghiệp được xem là hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng trí tuệ nhân tạo.

Tại Hàn Quốc, SK Hynix tăng 6,44%, dẫn đầu nhóm sản xuất chip nhớ phục vụ AI. Samsung Electronics cũng tăng 3,38%, trong khi Seoul Semiconductor ghi nhận mức tăng hơn 12%, trở thành một trong những cổ phiếu có diễn biến tích cực nhất trên thị trường.

Tại Nhật Bản, nhóm doanh nghiệp sản xuất thiết bị bán dẫn đồng loạt đi lên. Tokyo Electron tăng 5,65%, Advantest tăng 1,51% và Renesas Electronics tăng 2,54%. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư tiếp tục đặt niềm tin vào nhu cầu đầu tư hạ tầng AI trên phạm vi toàn cầu.

Trong khi đó, SoftBank lại đi ngược xu hướng khi giảm khoảng 2%. Tập đoàn đầu tư công nghệ của Nhật Bản đang chịu áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh và trước những lo ngại về nhu cầu vốn cho các thương vụ đầu tư AI quy mô lớn.

Phố Wall tiếp tục là động lực dẫn dắt

Đà phục hồi của thị trường châu Á được hỗ trợ bởi phiên tăng điểm trước đó tại Mỹ.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn đã giúp S&P 500 tăng 0,3%, còn Nasdaq Composite tăng 0,86%, qua đó lấy lại một phần mức giảm của tuần trước khi thị trường công nghệ chịu áp lực điều chỉnh.

Theo Andrew Jackson, chiến lược gia cổ phiếu tại ORTUS Advisors, xu hướng dịch chuyển sang các cổ phiếu phòng thủ chỉ mang tính ngắn hạn và dòng tiền đang nhanh chóng quay trở lại với những doanh nghiệp có khả năng hưởng lợi từ AI.

Ông cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động trong tuần này khi nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận một trong những sự kiện được mong đợi nhất năm là đợt IPO của SpaceX, dự kiến định giá vào thứ Năm và bắt đầu giao dịch từ thứ Sáu.

Cuộc đua IPO AI có thể làm thay đổi dòng tiền

Sự quan tâm của giới đầu tư hiện không chỉ dừng ở SpaceX mà còn mở rộng sang các công ty AI hàng đầu.

OpenAI được cho là đã bí mật nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, nối tiếp động thái tương tự của Anthropic. Nếu kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, OpenAI có thể niêm yết ngay trong quý IV năm nay với mức định giá được cho là vượt 850 tỷ USD.

Theo Andrew Jackson, việc nhiều doanh nghiệp AI cùng lúc huy động lượng vốn khổng lồ có thể tạo ra áp lực phân bổ lại dòng tiền trên thị trường. Một phần nguồn vốn đang đầu tư vào các cổ phiếu công nghệ hiện hữu có khả năng được chuyển sang các thương vụ IPO mới.

Điều này đồng nghĩa với việc dù xu hướng AI vẫn duy trì sức hút rất lớn, thị trường có thể xuất hiện những nhịp biến động mạnh hơn khi nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục.

Đối với thị trường Việt Nam, diễn biến tích cực của nhóm bán dẫn quốc tế tiếp tục củng cố triển vọng của chuỗi cung ứng điện tử và công nghệ.

Các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động liên quan đến sản xuất điện tử, linh kiện và công nghệ như FPT, CMG, DGW, FOX hay các doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ số được đánh giá sẽ tiếp tục hưởng lợi gián tiếp nếu chu kỳ đầu tư AI toàn cầu được duy trì.

Ở góc độ chính sách, việc các "ông lớn" AI liên tiếp chuẩn bị IPO cũng phản ánh xu hướng vốn quốc tế đang ưu tiên công nghệ lõi, hạ tầng tính toán và bán dẫn. Đây là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp Việt Nam muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI cần tăng tốc đầu tư vào năng lực nghiên cứu, trung tâm dữ liệu, phần mềm và nguồn nhân lực chất lượng cao thay vì chỉ đóng vai trò gia công phần cứng.