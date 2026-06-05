Cổ phiếu công nghệ châu Á giảm mạnh vì Broadcom. Ảnh minh họa: Một bảng mạch được trưng bày bên trong nhà máy sản xuất tấm bán dẫn của Texas Instruments (TI) tại Sherman, Texas, Mỹ.

Broadcom gây sốc, cổ phiếu công nghệ châu Á đồng loạt lao dốc

Cổ phiếu công nghệ châu Á giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/6 sau khi kết quả kinh doanh của Broadcom làm dấy lên lo ngại về tốc độ tăng trưởng của làn sóng trí tuệ nhân tạo đang dẫn dắt thị trường toàn cầu.

Đợt điều chỉnh xuất hiện chỉ vài tuần sau khi nhiều doanh nghiệp bán dẫn và AI liên tục thiết lập mức định giá mới. Nhà đầu tư bắt đầu chuyển dòng tiền sang các nhóm ngành phòng thủ hơn khi nhận thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu của một số doanh nghiệp chưa theo kịp kỳ vọng mà thị trường đã đặt ra.

Hàn Quốc chịu áp lực lớn nhất

Tâm điểm của đợt bán tháo nằm tại Hàn Quốc, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp bán dẫn và linh kiện điện tử hàng đầu thế giới.

Cổ phiếu của Samsung Electronics giảm gần 7%, trong khi SK Hynix mất hơn 8%. Đây là hai doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ nhu cầu bộ nhớ phục vụ các trung tâm dữ liệu AI trong hơn một năm qua.

Áp lực bán không chỉ tập trung ở lĩnh vực chip. Cổ phiếu của Samsung SDI giảm hơn 7%, còn LG Display, LG Innotek và Seoul Semiconductor đều giảm trên 6%.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang thu hẹp vị thế đối với nhóm cổ phiếu công nghệ có mức tăng mạnh trong thời gian gần đây, bất kể mức độ liên quan trực tiếp tới AI.

Nhật Bản và Đài Loan cũng không tránh khỏi tác động

Tại Nhật Bản, nhóm cổ phiếu liên quan tới sản xuất thiết bị bán dẫn ghi nhận mức giảm sâu.

Cổ phiếu của Tokyo Electron giảm hơn 6%, trong khi Advantest mất trên 5%. Các doanh nghiệp công nghệ khác như Murata Manufacturing và Fanuc cũng giảm mạnh.

Tại Đài Loan, cổ phiếu của Hon Hai Precision Industry giảm 1,7%, còn Pegatron giảm 2,6%. Nhà sản xuất linh kiện quang học Largan Precision mất hơn 4%.

Điểm sáng hiếm hoi đến từ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company khi cổ phiếu tăng nhẹ 0,4%. Việc TSMC duy trì được sắc xanh cho thấy thị trường vẫn đánh giá cao vai trò trung tâm của doanh nghiệp này trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

Sau cơn sốt AI, dòng tiền toàn cầu đổ vào cổ phiếu công nghiệp Trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu đang bị chi phối bởi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và cổ phiếu công ...

Nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại cơn sốt AI

Nguồn cơn của làn sóng bán tháo bắt đầu từ Phố Wall sau khi cổ phiếu của Broadcom giảm hơn 12%.

Mặc dù Broadcom vẫn ghi nhận tăng trưởng nhờ nhu cầu hạ tầng AI, doanh thu quý II tài chính không đạt kỳ vọng mà giới đầu tư đặt ra. Điều này khiến thị trường lo ngại rằng tốc độ mở rộng của lĩnh vực AI có thể không còn đủ mạnh để duy trì mức định giá cao hiện nay.

Hiệu ứng lan rộng ra toàn bộ ngành bán dẫn Mỹ. Quỹ ETF bán dẫn VanEck Semiconductor giảm hơn 1%, trong khi cổ phiếu của Arm Holdings mất hơn 4% và Micron Technology giảm gần 8%.

Theo Andrew Jackson, chiến lược gia cổ phiếu tại Ortus Advisors, sau giai đoạn tăng giá kéo dài, một đợt điều chỉnh là cần thiết để đưa định giá thị trường trở về mức hợp lý hơn.

Đợt giảm hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định chu kỳ AI đang suy yếu. Trên thực tế, nhu cầu đầu tư trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng AI vẫn tiếp tục tăng tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nền kinh tế lớn.

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy thị trường đang bước sang giai đoạn khắt khe hơn với các doanh nghiệp AI. Thay vì chỉ tập trung vào câu chuyện tăng trưởng, nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu kết quả kinh doanh thực tế phải tương xứng với mức định giá.

Đối với các doanh nghiệp công nghệ châu Á, đặc biệt là các nhà sản xuất chip và linh kiện điện tử, những phiên điều chỉnh mạnh như hiện nay có thể tiếp tục xuất hiện khi thị trường đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của toàn ngành bán dẫn trong nửa cuối năm 2026.

Góc nhìn Việt Nam

Diễn biến mới cho thấy thị trường AI toàn cầu đang bước từ giai đoạn kỳ vọng sang giai đoạn kiểm chứng hiệu quả đầu tư. Với các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn, trung tâm dữ liệu hoặc dịch vụ AI, yếu tố quyết định trong thời gian tới không còn là câu chuyện công nghệ mà là khả năng tạo doanh thu thực tế, kiểm soát chi phí và chứng minh hiệu quả kinh doanh. Đây cũng là xu hướng mà các nhà đầu tư quốc tế đang áp dụng đối với toàn bộ hệ sinh thái AI toàn cầu.

Với Việt Nam, câu chuyện Broadcom là tín hiệu đáng theo dõi khi thị trường chứng khoán trong nước cũng đang hình thành nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư AI và bán dẫn. Những doanh nghiệp thường được nhà đầu tư nhắc tới gồm FPT, CMG, VGI, CTR và FOX. Các doanh nghiệp này đang tham gia vào các lĩnh vực trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng viễn thông và dịch vụ trí tuệ nhân tạo.

Riêng FPT đã công bố chiến lược đầu tư mạnh vào hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu. Trong khi đó, Viettel đang phát triển hệ sinh thái AI, điện toán đám mây và chip bán dẫn thông qua các đơn vị thành viên. Những xu hướng này giúp nhóm công nghệ Việt Nam được hưởng lợi nếu làn sóng đầu tư AI tiếp tục duy trì trong trung và dài hạn.