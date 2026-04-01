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Sau cơn sốt AI, dòng tiền toàn cầu đổ vào cổ phiếu công nghiệp

Bảo Trân

Bảo Trân

16:54 | 01/04/2026
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Trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu đang bị chi phối bởi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và cổ phiếu công nghệ Mỹ, một số nhà đầu tư lớn lại nhìn thấy cơ hội ở một nơi khác đó là cổ phiếu công nghiệp toàn cầu.
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Sau cơn sốt AI, dòng tiền toàn cầu đổ vào cổ phiếu công nghiệp
Sau cơn sốt AI, dòng tiền toàn cầu đổ vào cổ phiếu công nghiệp. Ảnh minh họa.
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Jordan Cvetanovski, Giám đốc đầu tư của Pella Funds, cho rằng thị trường hiện tại đang ở trong trạng thái “rất kỳ lạ”, khi dòng tiền tập trung quá mạnh vào công nghệ Mỹ, trong khi nhiều cổ phiếu công nghiệp trên thế giới đang giao dịch ở mức định giá thấp tương đương thời kỳ Covid-19.

Cổ phiếu công nghiệp bị định giá thấp bất thường và dòng tiền có thể rời khỏi công nghệ Mỹ

Theo Pella Funds, nhiều doanh nghiệp công nghiệp tại châu Âu và châu Á đang có định giá rất thấp dù triển vọng tăng trưởng vẫn ổn định. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh chu kỳ kinh tế toàn cầu có thể phục hồi và đầu tư hạ tầng, năng lượng, khai khoáng tăng trở lại.

Xu hướng này cũng phù hợp với thực tế trên thị trường khi cổ phiếu công nghiệp, y tế và doanh nghiệp vốn hóa vừa và nhỏ bắt đầu vượt trội so với nhóm công nghệ sau giai đoạn tăng nóng của AI.

Một trong những luận điểm lớn của Pella Funds là cổ phiếu công nghệ Mỹ đang có dấu hiệu bị định giá quá cao sau nhiều năm tăng mạnh nhờ AI. Khi định giá lên quá cao, dòng tiền toàn cầu có xu hướng tìm đến các thị trường rẻ hơn như châu Âu, Trung Quốc hoặc các ngành bị bỏ quên như công nghiệp, năng lượng, vật liệu.

Thực tế, nhiều quỹ đầu tư đã bắt đầu tăng tỷ trọng vào châu Âu và châu Á – nơi có định giá thấp hơn Mỹ nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp chất lượng.

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Chu kỳ mới có thể thuộc về công nghiệp và hạ tầng

Một yếu tố quan trọng khác là sự bùng nổ của AI, trung tâm dữ liệu và điện khí hóa đang tạo ra nhu cầu lớn đối với hạ tầng điện, thiết bị công nghiệp, khai khoáng và chuỗi cung ứng – những lĩnh vực thuộc nhóm công nghiệp truyền thống.

Điều này có thể khiến cổ phiếu công nghiệp trở thành nhóm hưởng lợi lớn trong chu kỳ đầu tư mới, thay vì chỉ có các công ty công nghệ.

Theo các nhà quản lý quỹ, thị trường hiện đang chuyển từ giai đoạn chỉ có công nghệ dẫn dắt sang giai đoạn tăng trưởng lan rộng sang nhiều ngành khác. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu công nghiệp toàn cầu – đặc biệt ở châu Âu và châu Á có thể trở thành cơ hội đầu tư lớn trong những năm tới.

Nói cách khác, sau thời kỳ AI và Big Tech thống trị thị trường, chu kỳ mới có thể thuộc về công nghiệp, năng lượng và hạ tầng – những ngành đang bị định giá thấp nhưng có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

cổ phiếu công nghiệp toàn cầu cổ phiếu công nghiệp Mỹ cổ phiếu châu Âu cổ phiếu châu Á Big Tech AI và hạ tầng Cổ phiếu công nghệ Mỹ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu