Sau cơn sốt AI, dòng tiền toàn cầu đổ vào cổ phiếu công nghiệp. Ảnh minh họa.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Jordan Cvetanovski, Giám đốc đầu tư của Pella Funds, cho rằng thị trường hiện tại đang ở trong trạng thái “rất kỳ lạ”, khi dòng tiền tập trung quá mạnh vào công nghệ Mỹ, trong khi nhiều cổ phiếu công nghiệp trên thế giới đang giao dịch ở mức định giá thấp tương đương thời kỳ Covid-19.

Cổ phiếu công nghiệp bị định giá thấp bất thường và dòng tiền có thể rời khỏi công nghệ Mỹ

Theo Pella Funds, nhiều doanh nghiệp công nghiệp tại châu Âu và châu Á đang có định giá rất thấp dù triển vọng tăng trưởng vẫn ổn định. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh chu kỳ kinh tế toàn cầu có thể phục hồi và đầu tư hạ tầng, năng lượng, khai khoáng tăng trở lại.

Xu hướng này cũng phù hợp với thực tế trên thị trường khi cổ phiếu công nghiệp, y tế và doanh nghiệp vốn hóa vừa và nhỏ bắt đầu vượt trội so với nhóm công nghệ sau giai đoạn tăng nóng của AI.

Một trong những luận điểm lớn của Pella Funds là cổ phiếu công nghệ Mỹ đang có dấu hiệu bị định giá quá cao sau nhiều năm tăng mạnh nhờ AI. Khi định giá lên quá cao, dòng tiền toàn cầu có xu hướng tìm đến các thị trường rẻ hơn như châu Âu, Trung Quốc hoặc các ngành bị bỏ quên như công nghiệp, năng lượng, vật liệu.

Thực tế, nhiều quỹ đầu tư đã bắt đầu tăng tỷ trọng vào châu Âu và châu Á – nơi có định giá thấp hơn Mỹ nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp chất lượng.

Ấn Độ bất ngờ mở cửa hạn chế cho vốn Trung Quốc sau 6 năm căng thẳng Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định nới lỏng một số quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cho phép các doanh ...

Chu kỳ mới có thể thuộc về công nghiệp và hạ tầng

Một yếu tố quan trọng khác là sự bùng nổ của AI, trung tâm dữ liệu và điện khí hóa đang tạo ra nhu cầu lớn đối với hạ tầng điện, thiết bị công nghiệp, khai khoáng và chuỗi cung ứng – những lĩnh vực thuộc nhóm công nghiệp truyền thống.

Điều này có thể khiến cổ phiếu công nghiệp trở thành nhóm hưởng lợi lớn trong chu kỳ đầu tư mới, thay vì chỉ có các công ty công nghệ.

Theo các nhà quản lý quỹ, thị trường hiện đang chuyển từ giai đoạn chỉ có công nghệ dẫn dắt sang giai đoạn tăng trưởng lan rộng sang nhiều ngành khác. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu công nghiệp toàn cầu – đặc biệt ở châu Âu và châu Á có thể trở thành cơ hội đầu tư lớn trong những năm tới.

Nói cách khác, sau thời kỳ AI và Big Tech thống trị thị trường, chu kỳ mới có thể thuộc về công nghiệp, năng lượng và hạ tầng – những ngành đang bị định giá thấp nhưng có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.