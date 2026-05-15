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Cerebras IPO bùng nổ, vốn hóa vọt lên 95 tỷ USD

Thế Kiên

Thế Kiên

09:39 | 15/05/2026
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Cổ phiếu công nghệ Cerebras tăng 68% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên trên Nasdaq, đưa vốn hóa công ty chip AI này lên khoảng 95 tỷ USD. Thương vụ IPO lớn nhất ngành AI tại Mỹ từ sau Uber cho thấy cơn sốt hạ tầng trí tuệ nhân tạo vẫn chưa hạ nhiệt.
Cổ phiếu Cerebras tăng 68% sau phiên IPO Nasdaq
Cổ phiếu Cerebras tăng 68% sau phiên IPO Nasdaq. Andrew Feldman, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Cerebras Systems Inc., ở giữa bên trái, trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty tại Nasdaq MarketSite ở New York, Mỹ, vào thứ Năm, ngày 14 /5 . Ảnh: Getty.

Cổ phiếu công nghệ Cerebras IPO bùng nổ, vốn hóa vọt lên 95 tỷ USD

Cơn sốt đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo tiếp tục đẩy giá trị các công ty bán dẫn lên mức cao mới, khi Cerebras trở thành tâm điểm của Phố Wall trong phiên IPO trên sàn Nasdaq hôm 15/5.

Cổ phiếu của Cerebras đóng cửa ở mức 311,07 USD, tăng 68% so với giá IPO 185 USD/cổ phiếu. Trong phiên, mã này từng chạm đỉnh 386 USD trước khi hạ nhiệt về cuối ngày. Với mức giá đóng cửa, nhà sản xuất chip AI có trụ sở tại Thung lũng Silicon được định giá khoảng 95 tỷ USD.

Công ty đã bán ra 30 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 5,55 tỷ USD. Nếu nhóm bảo lãnh phát hành thực hiện quyền mua thêm 4,5 triệu cổ phiếu, tổng quy mô thương vụ có thể tăng lên 6,38 tỷ USD. Đây là đợt IPO công nghệ lớn nhất tại Mỹ kể từ Uber và cũng là thương vụ IPO AI lớn nhất lịch sử Phố Wall tính đến nay.

Cerebras hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực đang thúc đẩy nhu cầu đối với chip xử lý hiệu năng cao. Thị trường bán dẫn AI tăng tốc trong năm 2026 khi hàng loạt doanh nghiệp đổ vốn vào trung tâm dữ liệu và các mô hình AI thế hệ mới.

Quỹ ETF VanEck Semiconductor đã tăng 58% từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu bán dẫn như Intel và Micron đều ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số.

Khác với Nvidia, doanh nghiệp đang thống trị thị trường GPU AI, Cerebras phát triển kiến trúc chip riêng với định hướng tối ưu tốc độ xử lý mô hình AI quy mô lớn. Công ty cho rằng thiết kế của mình có thể mang lại lợi thế về hiệu suất và chi phí so với GPU truyền thống.

Đối thủ lớn nhất của Cerebras hiện vẫn là Nvidia. Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực chip AI càng nóng lên sau khi Nvidia chi 20 tỷ USD mua tài sản từ startup Groq hồi cuối năm ngoái nhằm mở rộng danh mục sản phẩm AI hiệu năng cao.

Không chỉ bán phần cứng, Cerebras đang chuyển mạnh sang mô hình điện toán đám mây AI. Công ty đã ký thỏa thuận với OpenAI hồi tháng 1, trị giá hơn 20 tỷ USD đến năm 2028. Tháng 3 vừa qua, Amazon Web Services cũng thông báo triển khai chip Cerebras trong hệ thống trung tâm dữ liệu để phục vụ các nhà phát triển AI.

Cả Amazon và OpenAI hiện đều sở hữu quyền mua cổ phiếu của Cerebras.

Kết quả kinh doanh của công ty cũng cải thiện mạnh trước IPO. Doanh thu năm ngoái đạt 510 triệu USD, tăng 76%. Cerebras ghi nhận lợi nhuận ròng 88 triệu USD, đảo chiều hoàn toàn so với khoản lỗ hơn 481 triệu USD một năm trước đó.

Tuy nhiên, mô hình kinh doanh của Cerebras vẫn đối mặt rủi ro tập trung khách hàng. Trước đây, công ty từng bị giới đầu tư lo ngại vì phụ thuộc lớn vào khách hàng G42 tại UAE. Hồ sơ IPO đầu tiên nộp từ năm 2024 đã bị trì hoãn hơn một năm do các cơ quan quản lý xem xét kỹ vấn đề này.

Theo bản cáo bạch mới nhất, tỷ trọng doanh thu từ G42 đã giảm còn 24%, thay vì 85% như trước đó. Dù vậy, Đại học Trí tuệ Nhân tạo Mohamed bin Zayed tại UAE vẫn chiếm tới 62% doanh thu của công ty trong năm qua.

Andrew Feldman, CEO kiêm đồng sáng lập Cerebras, cho biết thị trường AI hiện chỉ có một số khách hàng quy mô rất lớn, nên việc doanh thu tập trung là đặc điểm phổ biến của ngành.

“Chúng tôi đang cùng đào tạo các mô hình song ngữ Anh – Ả Rập”, Feldman nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC, đề cập tới dự án hợp tác với đại học AI tại UAE.

Đợt IPO của Cerebras diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng thị trường công nghệ Mỹ sẽ bước vào chu kỳ niêm yết mới xoay quanh AI. Sau Cerebras, nhiều tên tuổi lớn như SpaceX, xAI, OpenAI hay Anthropic được cho là đang chuẩn bị kế hoạch huy động vốn hoặc IPO.

Theo dữ liệu của chuyên gia IPO Jay Ritter thuộc Đại học Florida, Mỹ chỉ ghi nhận 31 thương vụ IPO công nghệ trong năm 2025, giảm mạnh so với 121 thương vụ cách đó bốn năm.

Sự trở lại mạnh mẽ của các thương vụ AI cho thấy dòng tiền đầu tư toàn cầu vẫn đang đặt cược lớn vào hạ tầng tính toán và bán dẫn, lĩnh vực được xem là “xương sống” của nền kinh tế AI trong nhiều năm tới.

Cuộc đua chip AI ngày càng khốc liệt

Cerebras hiện cạnh tranh ở nhiều mặt trận cùng lúc. Ở mảng phần cứng AI, công ty đối đầu trực tiếp với Nvidia và Groq. Ở mảng dịch vụ đám mây AI, Cerebras phải cạnh tranh với Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle và CoreWeave.

Xu hướng mới của thị trường AI cho thấy doanh nghiệp không còn chỉ bán chip, mà đang xây dựng hệ sinh thái điện toán AI trọn gói gồm phần cứng, nền tảng đám mây và dịch vụ huấn luyện mô hình.
Cổ phiếu công nghệ Cổ phiếu công nghệ Mỹ thị trường GPU AI Andrew Feldman Thị trường AI thị trường AI toàn cầu Nhóm cổ phiếu công nghệ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

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MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

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