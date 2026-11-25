Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn chính thức quay trở lại

Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn lần thứ 27 (AV Show Hà Nội 2026) sẽ diễn ra trong ba ngày 4, 5 và 6/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội. Với quy mô 46 phòng và khu trưng bày trải dài trên tầng 2 và tầng 3, sự kiện mang đến không gian trải nghiệm đa dạng các sản phẩm, công nghệ trong lĩnh vực âm thanh và hình ảnh.

Năm nay, triển lãm tiếp tục quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế cùng các doanh nghiệp sản xuất, phân phối thiết bị nghe nhìn có uy tín trên thị trường Việt Nam. Sự kiện có sự góp mặt của những đơn vị quen thuộc như Huy Lan Anh Audio, Phúc Giang - PGI, Anh Duy Audio, ThivanLabs, Mavis, Audio Hoàng Hải, Thanh Tùng Audio, Thắng Audio, Audio Hà Nội, LiOA, Công Audio,...

Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn lần thứ 27 (AV Show Hà Nội 2026). Ảnh: BTC.

Bên cạnh những đơn vị đã đồng hành qua nhiều kỳ triển lãm, AV Show Hà Nội 2026 còn chào đón các gương mặt mới như Việt Anh Audio, TSC Audio, AVS (Anh Duyên Audio), MPS, Summer Audio và Prodetech. Sự tham gia của các doanh nghiệp mới góp phần mở rộng danh mục thương hiệu, sản phẩm và giải pháp công nghệ được giới thiệu tại sự kiện.

Đa dạng trải nghiệm từ Hi-End đến Lifestyle

Một trong những điểm nhấn của AV Show Hà Nội 2026 là sự đa dạng về phân khúc sản phẩm. Các khu vực trưng bày tập trung vào hai nhóm chính, gồm thiết bị Hi-End, Hi-Fi cao cấp và các sản phẩm nghe nhìn phổ thông, Lifestyle phục vụ nhu cầu giải trí hiện đại.

Ở phân khúc cao cấp, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm những hệ thống âm thanh được phối ghép từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Nhiều sản phẩm thuộc nhóm loa, ampli, bộ giải mã, nguồn phát và hệ thống âm thanh chuyên dụng được giới thiệu trong các phòng trình diễn riêng biệt.

Sự đa dạng về phân khúc sản phẩm nghe nhìn tại Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn lần thứ 27 (AV Show Hà Nội 2026). Ảnh: BTC.

Đáng chú ý, một số đơn vị mang đến những hệ thống có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, kết hợp thiết bị đến từ nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Đức, Thụy Sĩ và Hà Lan. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu các sản phẩm lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, tạo thêm cơ hội để người yêu âm thanh tiếp cận những công nghệ mới.

Ở phân khúc Lifestyle, các thương hiệu tập trung vào tai nghe, máy nghe nhạc di động, loa Bluetooth, thiết bị phát nhạc trực tuyến và hệ thống âm thanh gia đình. Những sản phẩm này hướng đến nhu cầu sử dụng linh hoạt, kết hợp giữa chất lượng trình diễn, thiết kế và tính tiện dụng trong đời sống hằng ngày.

Ngoài thiết bị nghe nhìn, khách tham quan còn có thể tìm hiểu các phụ kiện chuyên dụng như dây tín hiệu, đĩa CD, vật liệu tiêu âm, tán âm, cách âm và cabin tiêu âm dành cho phòng nghe Hi-End, Home Cinema cũng như không gian làm việc.

Kết hợp trình diễn và giao lưu chuyên ngành

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, ban tổ chức tiếp tục triển khai các chương trình bổ trợ nhằm tăng trải nghiệm cho khách tham quan. Các quầy nước uống và khu vực teabreak được bố trí theo khung giờ tại triển lãm, tạo không gian nghỉ ngơi và giao lưu giữa khách tham quan với các đơn vị tham gia.

Sơ đồ Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn lần thứ 27 (AV Show Hà Nội 2026). Ảnh: BTC.

Các workshop trao đổi kiến thức cũng là hoạt động đáng chú ý, giúp người yêu âm thanh tìm hiểu sâu hơn về thiết bị, công nghệ và cách xây dựng hệ thống nghe nhìn. Đây đồng thời là dịp để các nhà sản xuất, nhà phân phối chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp và kết nối với cộng đồng audiophile.

Với 46 phòng và khu trưng bày, sự góp mặt của nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế cùng các hoạt động trải nghiệm đa dạng, AV Show Hà Nội 2026 tiếp tục tạo điểm gặp gỡ cho cộng đồng yêu công nghệ nghe nhìn tại thủ đô. Sự kiện cũng góp phần thúc đẩy hoạt động giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường thiết bị âm thanh, hình ảnh tại Việt Nam.