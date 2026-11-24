Ngày 23/11/2026, tại Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và Tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ”.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu tại lễ khai mạc.

Đây là hoạt động văn hóa nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) - ngày lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret cùng đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế, chuyên gia, kiến trúc sư và nhà nghiên cứu. Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh, kiến trúc góp phần tạo nên diện mạo đô thị, phản ánh lịch sử, văn hóa và những biến đổi của đời sống xã hội qua từng thời kỳ.

Trong giai đoạn 1858-1945, nhiều công trình mang phong cách kiến trúc Pháp được xây dựng tại Việt Nam. Những công trình còn tồn tại đến nay đã trở thành dấu ấn kiến trúc, góp phần định hình diện mạo nhiều đô thị.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Theo ông Đặng Thanh Tùng, để làm sáng rõ lịch sử hình thành, biến đổi và giá trị của các công trình, tài liệu lưu trữ giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bản vẽ kiến trúc, bản đồ quy hoạch, hồ sơ thiết kế, thi công, văn bản hành chính và hình ảnh do các cơ quan lưu trữ Việt Nam và Pháp bảo quản là những bằng chứng xác thực, giúp tái hiện diện mạo công trình trong bối cảnh lịch sử, đô thị và xã hội đương thời.

Hơn 300 tư liệu về gần 60 công trình kiến trúc trên cả nước

Từ nguồn tư liệu lưu trữ, Ban tổ chức lựa chọn hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh tiêu biểu về gần 60 công trình kiến trúc trên cả ba miền đất nước. Triển lãm được chia thành hai phần nội dung chính. Phần thứ nhất giới thiệu những công trình kiến trúc tiêu biểu tại nhiều địa phương, giúp công chúng tìm hiểu quá trình hình thành, biến đổi của từng công trình cũng như sự giao thoa, tiếp biến với điều kiện lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam.

Phần thứ hai tập trung vào các tài liệu về quy hoạch đô thị, phản ánh quá trình tổ chức không gian, hình thành và phát triển diện mạo các đô thị Việt Nam giai đoạn 1858-1945. Không chỉ dừng lại ở hình thức trưng bày truyền thống, triển lãm còn ứng dụng các giải pháp thiết kế, trình chiếu và công nghệ hiện đại, tạo không gian tiếp cận di sản tư liệu trực quan, sinh động.

Đáng chú ý, triển lãm góp phần lan tỏa giá trị nổi bật và ý nghĩa toàn cầu của khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp tại Việt Nam và Đông Dương. Khối tài liệu này đã được cơ quan lưu trữ hai nước phối hợp xây dựng hồ sơ đề cử vào Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO vào cuối năm 2025. Dự kiến, lễ trao Bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới đối với khối tài liệu sẽ được tổ chức vào tháng 4/2027.

Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ gắn với bảo tồn di sản đô thị

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy đánh giá triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, được tổ chức trong bối cảnh cả nước triển khai những định hướng chiến lược về phát triển văn hóa tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng nhấn mạnh, tài liệu lưu trữ quốc gia không chỉ là đối tượng quản lý, bảo quản đơn thuần mà còn là bộ phận cấu thành quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, là nguồn lực đặc biệt phục vụ nghiên cứu lịch sử, phát triển văn hóa và đời sống xã hội. Vì vậy, công tác bảo quản an toàn tài liệu cần gắn với việc tổ chức khai thác, phát huy hiệu quả giá trị tài liệu.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng.

Thứ trưởng đề nghị ngành lưu trữ tiếp tục đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ quản lý, bảo quản đơn thuần sang chủ động công bố, giới thiệu và phát huy giá trị tài liệu; lấy hiệu quả phục vụ nghiên cứu, học tập, sáng tạo và nhu cầu tiếp cận thông tin, văn hóa của nhân dân làm thước đo. Trong đó, cần đổi mới nội dung, phương thức giới thiệu tài liệu; tăng cường kết nối công tác lưu trữ với văn hóa, giáo dục, khoa học và đời sống xã hội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, khai thác tài liệu.

Đánh giá về triển lãm, GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính cho rằng đây là cuộc trưng bày đặc biệt, sang trọng và mang tính hàn lâm. Công chúng cùng lúc được tiếp cận hai di sản đặc sắc của văn hóa Pháp ở Việt Nam là di sản kiến trúc và di sản lưu trữ. Theo ông, nếu những công trình kiến trúc hiện hữu tại các đô thị như Hà Nội, TP.HCM, Đà Lạt, Hải Phòng... đã được nhiều người biết đến thì di sản lưu trữ về kiến trúc Pháp tại Việt Nam lại là nguồn tư liệu đặc biệt quan trọng nhưng chưa được công chúng tiếp cận rộng rãi.

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính cho rằng, những người quan tâm đến di sản kiến trúc đô thị Pháp tại Việt Nam, đặc biệt là các công trình tiêu biểu được hình thành trong thế kỷ XIX và XX, nên đến tham quan triển lãm để tiếp cận nguồn tư liệu có giá trị, hiểu rõ hơn lịch sử hình thành, quá trình xây dựng và những dấu ấn kiến trúc còn hiện hữu trong các đô thị Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu gìn giữ nguồn tài nguyên kiến trúc, không để những giá trị di sản bị tổn hại trong quá trình phát triển, đồng thời cần đặt di sản vào vị trí tương xứng trong đời sống đô thị hôm nay.

Triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ” mở cửa miễn phí phục vụ công chúng từ ngày 23/11/2026 tại số 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội. Đặc biệt, triển lãm mở cửa cả ngày nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tạo điều kiện để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử kiến trúc và di sản tư liệu.