Ghi dấu hành trình 1 năm chinh phục người tiêu dùng Việt với cửa hàng flagship đầu tiên ở TTTM Saigon Centre (TP.HCM) vào tháng 11/2025, JINS đã nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường bán lẻ kính mắt bằng lộ trình mở rộng mạnh mẽ.

Một năm gắn bó - Ngàn lời cảm ơn

Và sau 1 năm, JINS đã có mặt tại các khu vực trọng điểm TP.HCM như AEON MALL Tân Phú Celadon và AEON MALL Bình Tân... cũng như hiện diện trên nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa và Quảng Ninh.

Đặc biệt, JINS đã đưa trải nghiệm mua sắm kính mắt chuẩn Nhật đến gần hơn với đông đảo người tiêu dùng Việt Nam. Sức hút của JINS đến từ sự giao thoa giữa tư duy thiết kế tinh giản tại Tokyo, công nghệ chế tác đề cao tính ứng dụng và quy chuẩn phục vụ tận tâm đặc trưng của Nhật Bản. Nổi bật là dòng gọng kính siêu nhẹ JINS Airframe đến JINS 360° ứng dụng công nghệ độc quyền Multi-Direction Movement Hinge™ (Bản lề chuyển động đa chiều), mỗi sản phẩm đều mang đến sự linh hoạt trong từng chuyển động và cảm giác dễ chịu suốt ngày dài. Bên cạnh đó, JINS TODAY lại ghi dấu với tinh thần thời trang hiện đại, kiểu dáng hợp xu hướng, dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách từ thường ngày đến cá tính riêng.

Sức hút của JINS đến từ sự giao thoa giữa tư duy thiết kế tinh giản, công nghệ chế tác đề cao tính ứng dụng và quy chuẩn phục vụ tận tâm

Mỗi dòng sản phẩm JINS đều được nghiên cứu và phát triển nhằm cân bằng giữa chất liệu, công năng, thiết kế và mức giá, đem lại trải nghiệm đeo thoải mái, tính ứng dụng cao cùng giá trị thẩm mỹ trong từng chi tiết. Nhờ đó, từ những bước chân đầu tiên, với triết lý “Magnify Life – Cùng Mở Tầm Mắt” từ Nhật Bản đã dần được lan tỏa, mang đến những trải nghiệm thị giác và phong cách sống mới mẻ cho giới trẻ yêu thời trang, nhân viên văn phòng và các gia đình Việt.

Quà tặng đặc biệt dành cho khách hàng

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm hoạt động tại Việt Nam, JINS triển khai chuỗi chương trình ưu đãi và quà tặng tại hệ thống cửa hàng nhằm tri ân khách hàng.

Tặng sổ tay phiên bản kỷ niệm 1 năm

Từ ngày 15/11 đến hết ngày 30/11/2026 hoặc đến khi hết quà, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 2 triệu đồng sẽ nhận 01 sổ tay JINS phiên bản kỷ niệm 1 năm. Chương trình áp dụng tại toàn bộ cửa hàng JINS Việt Nam, ngoại trừ cửa hàng JINS AEON MALL Hạ Long.

Cơ hội du lịch Nhật Bản và nhận nhiều phần quà giá trị

Từ ngày 20/11 đến ngày 20/12/2026, khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 3 triệu đồng tại JINS Saigon Centre, AEON MALL Tân Phú Celadon và AEON MALL Bình Tân sẽ nhận 01 lượt tham gia bốc thăm trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng gồm 01 chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 2 người, trị giá đến 120 triệu đồng; 03 điện thoại iPhone 18 Pro 256GB và 15 voucher mua kính JINS trị giá 5 triệu đồng mỗi voucher.

Giảm giá đến 50% cho các mẫu kính chọn lọc

Bên cạnh quà tặng và chương trình bốc thăm, JINS áp dụng ưu đãi giảm giá đến 50% cho một số sản phẩm mắt kính thuộc chương trình “Khám phá các thiết kế kính từ Tokyo, Nhật Bản”.

Khách hàng khi ghé thăm hệ thống cửa hàng trong thời gian này, ngoài việc có thể cùng JINS nhìn lại hành trình 1 năm qua, còn có thể trải nghiệm những ưu đãi đặc biệt và nhận các phần quà tri ân ý nghĩa.