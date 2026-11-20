Ngày 18/11/2026, Tập đoàn LEGO công bố đưa vào hoạt động hệ thống lưu trữ điện bằng pin tại nhà máy LEGO Manufacturing Vietnam ở TP.HCM. Hệ thống được phát triển cùng Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP), đánh dấu bước tiến trong kế hoạch sử dụng năng lượng tái tạo cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo LEGO, đây là một trong những giải pháp năng lượng tái tạo quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế riêng cho hoạt động công nghiệp. Hệ thống kết hợp nguồn điện mặt trời, công nghệ lưu trữ bằng pin và cơ chế mua bán điện trực tiếp, nhằm duy trì nguồn cung điện tái tạo ổn định cho nhà máy.

Kết hợp điện mặt trời với hệ thống lưu trữ bằng pin

Hệ thống điện mặt trời trên mái các nhà xưởng tại Khu công nghiệp VSIP, góp phần cung cấp năng lượng tái tạo cho nhà máy LEGO Việt Nam. Ảnh: VSIP.

Dự án được triển khai trên cơ sở hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) mà LEGO Manufacturing Vietnam và VSIP ký kết vào tháng 9/2025. Theo thỏa thuận, điện năng từ hệ thống điện mặt trời do VSIP vận hành được tích hợp với hệ thống lưu trữ điện bằng pin (BESS), sau đó cung cấp trực tiếp cho nhà máy LEGO thông qua đường dây truyền tải riêng.

Điểm đáng chú ý của mô hình nằm ở khả năng lưu trữ lượng điện mặt trời dư thừa khi sản lượng phát vượt nhu cầu sử dụng. Thay vì chỉ khai thác nguồn điện trong thời gian có nắng, hệ thống pin cho phép tích trữ năng lượng để cung cấp vào những thời điểm cần thiết, bao gồm cả khi sản lượng điện mặt trời giảm.

Cách vận hành này giúp nhà máy chủ động hơn trong việc sử dụng điện tái tạo, đồng thời hạn chế sự phụ thuộc vào tính biến động của nguồn điện mặt trời. Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có nhu cầu sử dụng điện liên tục.

Bên cạnh nguồn điện từ VSIP, nhà máy LEGO Việt Nam hiện có 12.400 tấm pin mặt trời lắp đặt trên mái các công trình. Khi kết hợp nguồn điện tại chỗ với hệ thống lưu trữ và nguồn cung từ VSIP, doanh nghiệp dự báo năng lượng tái tạo có thể đáp ứng khoảng 75% tổng nhu cầu điện của nhà máy trong 5 năm đầu vận hành.

Theo tính toán của LEGO, giải pháp này dự kiến giúp tránh phát thải khoảng 20.000 tấn CO₂ tương đương mỗi năm. Con số được ước tính dựa trên hệ số phát thải điện lưới Việt Nam là 0,561 tấn CO₂ tương đương/MWh và đã bao gồm đóng góp của hệ thống điện mặt trời trên mái nhà máy.

Tuy nhiên, đây mới là số liệu dự báo. Lượng điện tái tạo thực tế và mức giảm phát thải sẽ phụ thuộc vào sản lượng phát điện, hiệu quả vận hành cũng như sự thay đổi của hệ số phát thải điện lưới.

Hướng tới mục tiêu sử dụng 100% điện tái tạo

Để đáp ứng khoảng 25% nhu cầu điện còn lại, LEGO Manufacturing Vietnam đang nghiên cứu các thỏa thuận mua bán điện bổ sung. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục sử dụng chứng chỉ năng lượng tái tạo trong giai đoạn chưa đáp ứng toàn bộ nhu cầu điện thông qua các hợp đồng mua bán điện.

Ông Jesper Hassellund Mikkelsen, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động tại châu Á kiêm Tổng Giám đốc LEGO Manufacturing Vietnam, đánh giá việc đưa hệ thống lưu trữ vào vận hành là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn.

Đại diện LEGO và VSIP tại lễ khánh thành hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ năng lượng (BESS), phục vụ nhà máy LEGO Việt Nam. Ảnh: LEGO.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Thịnh, Tổng Giám đốc VSIP, cho rằng thỏa thuận giữa hai doanh nghiệp cho thấy khả năng hợp tác giữa đơn vị phát triển hạ tầng khu công nghiệp và nhà sản xuất trong triển khai những giải pháp năng lượng bền vững.

Nhà máy LEGO Việt Nam chính thức khánh thành vào tháng 4/2025, có diện tích 44 ha, gồm 5 tòa nhà với tổng diện tích xây dựng khoảng 150.000 m². Đây là nhà máy thứ sáu của LEGO trên toàn cầu và là cơ sở sản xuất thứ hai tại châu Á.

Việc đưa hệ thống lưu trữ điện vào hoạt động cho thấy mô hình kết hợp điện mặt trời, pin lưu trữ và hợp đồng mua bán điện trực tiếp đã chuyển từ giai đoạn ký kết sang vận hành thực tế. Tuy nhiên, LEGO chưa công bố trong thông cáo lần này công suất và dung lượng lưu trữ của hệ thống pin, tổng chi phí đầu tư hoặc sản lượng điện thực tế sau vận hành. Đây sẽ là những thông số cần thiết để đánh giá hiệu quả kinh tế và khả năng nhân rộng mô hình tại các khu công nghiệp Việt Nam.