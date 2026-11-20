Từ thương mại ứng dụng AI, các phương thức chuyển tiền mới, cho đến yếu tố niềm tin cần thiết để thúc đẩy những đổi mới này... Tất cả đã được Visa phác hoạ thông qua sáu trung tâm năng lực toàn cầu tại Trung tâm Giải pháp được công bố tại Singapore hồi đầu tháng.

Gian hàng Visa tại SFF 2026

Các trung tâm này là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực AI, tiền kỹ thuật số, an ninh mạng, điện toán lượng tử và thanh toán thế hệ mới, nhằm phát triển những công nghệ và giải pháp có thể triển khai trên mạng lưới toàn cầu của Visa. Trung tâm Giải pháp mới tại Paya Lebar Green quy tụ hơn 1.500 chuyên gia, tiếp tục khẳng định vị thế của Singapore là một trong những trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn nhất của Visa trên toàn cầu.

Đây là nơi quy tụ các đổi mới trong lĩnh vực thương mại ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tiền kỹ thuật số và chuyển tiền, thanh toán liên thông và an ninh mạng

Chia sẻ về trung tâm, ông Stephen Karpin, Chủ tịch Visa khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết: "Tương lai của thương mại không còn là một viễn cảnh xa vời mà đang dần định hình ngay trước mắt chúng ta, từ các tác nhân AI đang thay đổi cách thức mua sắm và vận hành doanh nghiệp, đến những phương thức luân chuyển giá trị mới cùng các thách thức hoàn toàn mới về định danh, an ninh và niềm tin. Singapore ngày càng trở thành nơi hiện thực hóa nhiều tiềm năng này. Tại SFF, chúng tôi kết nối những đổi mới đó và cho thấy ý nghĩa cũng như khả năng ứng dụng của chúng trong thực tiễn. Vai trò của Visa là kết nối tương lai ấy, đồng thời biến những tiềm năng này thành các giải pháp thiết thực, an toàn và có khả năng mở rộng quy mô, để đổi mới sáng tạo không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà trở thành những giá trị mà cá nhân và doanh nghiệp có thể tin tưởng ứng dụng trong đời sống hằng ngày”.

Visa đã mang đến SFF cách những chuyển biến lớn đang định hình lại hoạt động thương mại

Với chủ đề “Định hình tương lai thương mại: Biến tiềm năng thành hoạt động thương mại thường nhật”, Visa đã mang đến SFF cách những chuyển biến lớn đang định hình lại hoạt động thương mại có thể chuyển hóa từ các công nghệ mới nổi thành những trải nghiệm thiết thực mà cá nhân và doanh nghiệp có thể ứng dụng.

Thông qua ba lĩnh vực có mối liên kết chặt chẽ trong không gian Visa Commerce Arena:

Thương mại Thông minh: Visa giới thiệu cách AI đang chuyển dịch từ vai trò giải đáp câu hỏi sang khả năng chủ động thực hiện hành động, bao gồm tương tác giữa các tác nhân AI với nhau và trải nghiệm thương mại ủy quyền cho AI trong thực tế. Những trải nghiệm này cho thấy cách người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể khám phá sản phẩm, mua sắm và thanh toán thông qua các ứng dụng AI, đồng thời vẫn duy trì quyền cấp phép và kiểm soát. Khu vực trưng bày cũng giới thiệu ý tưởng Universal Financial Account của Visa, tích hợp nhiều năng lực thông qua một lớp điều phối. Dòng chảy Giá trị Mới: Visa đưa stablecoin và các trải nghiệm thanh toán mới nổi vào những tình huống ứng dụng thực tế. Nội dung trình diễn bao gồm Visa Stablecoin Platform; các giải pháp chi trả, quyết toán và chuyển tiền xuyên biên giới được hỗ trợ bởi stablecoin; trải nghiệm mua sắm phục vụ hoạt động thương mại và thương mại ủy quyền cho AI; thanh toán xuyên biên giới thông qua Visa Pay; và Visa Accept, với trải nghiệm minh họa cách các nhà sáng tạo nội dung và tiểu thương có thể chấp nhận thanh toán và tiếp cận nguồn tiền. Bảo chứng niềm tin toàn diện: Thông qua khu trưng bày Visa Protect và các giải pháp ngăn chặn gian lận, lừa đảo thanh toán, Visa mang đến trải nghiệm tương tác trực quan về an toàn bảo mật, qua đó truyền tải thông điệp: mọi bước tiến trong thương mại đều cần đi cùng những đột phá tương xứng để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Cách ứng dụng AI vào trong các hoạt động tài chính

Từ tầm nhìn đến thực tế đó, Visa đã có những tuyên bố quan trọng. Cùng với đó là loạt sản phẩm và quan hệ hợp tác mới nhằm đón đầu sự dịch chuyển lớn đang tái định hình ngành thương mại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trong đó, chú ý các mục tiêu:

Thương mại ngày càng thông minh và tự chủ. Để làm được điều này, theo Visa, cần:

Đưa thương mại ủy quyền cho AI từ giai đoạn sẵn sàng đến ứng dụng thực tế: Visa đang thúc đẩy thương mại ủy quyền AI trên nhiều phương diện, chuẩn bị cho toàn hệ sinh thái hỗ trợ giao dịch do AI khởi tạo, đồng thời hợp tác với các đối tác để hiện thực hóa những trải nghiệm mới. Thông qua việc mở rộng chương trình Agentic Ready, Visa sẽ tập trung vào sự chấp nhận thanh toán, hợp tác với hơn 50 đơn vị chấp nhận thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cổng thanh toán và các nhà bán hàng được lựa chọn nhằm chuẩn bị cho giao dịch Visa do tác nhân AI khởi tạo. Visa cũng đang hợp tác với Lianlian DigiTech để thúc đẩy thương mại B2B ủy quyền AI dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhìn chung, những sáng kiến này thể hiện nỗ lực của Visa trong việc xây dựng nền tảng thương mại ủy quyền cho AI và đưa mô hình này vào ứng dụng trong ngày càng nhiều tình huống thực tế trên toàn hệ sinh thái.

Tạo dựng niềm tin để phát triển thương mại ứng dụng AI: Để các tác nhân AI có thể thực hiện mua sắm thay mặt người tiêu dùng, một yếu tố thiết yếu cần được đảm bảo: niềm tin. Nghiên cứu mới nhất của Visa cho thấy tỷ lệ ứng dụng AI tạo sinh tại Singapore, Australia và Nhật Bản ở mức cao, nhưng người tiêu dùng vẫn thận trọng hơn đáng kể khi cân nhắc cho phép AI thực hiện mua sắm thay mình. Trong khi tỷ lệ sử dụng AI tạo sinh dao động từ 67% tại Nhật Bản đến 90% tại Singapore, chỉ có 20% đến 30% người tiêu dùng sẵn sàng tin tưởng AI mua các mặt hàng thiết yếu trong gia đình mà họ thường xuyên sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa mức độ ứng dụng AI và niềm tin đối với thương mại ủy quyền cho AI. Hạ tầng thanh toán an toàn, cơ chế cấp quyền rõ ràng, khả năng xác thực danh tính và các công cụ kiểm soát sẽ đóng vai trò then chốt khi AI chuyển dịch từ việc hỗ trợ người tiêu dùng sang chủ động thực hiện giao dịch thay họ.

Kỷ nguyên số hoá toàn cần cần sự kết nối liền mạch

Chuyển tiền trong kỷ nguyên số hóa, toàn cầu cần sự kết nối liền mạch. Và để hiện thực hoá điều này, cần:

Kết nối ví điện tử toàn cầu với thanh toán QR nội địa: Visa công bố triển khai trải nghiệm Scan to Pay cùng Alipay+, cổng kết nối ví điện tử toàn cầu của Ant International. Sự hợp tác này kết nối mạng lưới thanh toán toàn cầu của Visa với hệ sinh thái đơn vị chấp nhận thanh toán bằng mã QR của Alipay+, mang đến cho du khách đủ điều kiện nhiều lựa chọn và sự thuận tiện hơn khi thanh toán ở nước ngoài.

Thúc đẩy chuyển tiền thông qua stablecoin: Visa Direct đang mở rộng năng lực cấp vốn trước bằng stablecoin sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương, kết nối nguồn vốn dựa trên stablecoin với mạng lưới chuyển tiền toàn cầu của Visa. Tính năng này mang đến cho doanh nghiệp đủ điều kiện có được sự linh hoạt cao hơn trong việc cấp vốn cho các khoản chi trả xuyên biên giới, trong khi người nhận vẫn tiếp tục nhận tiền bằng đồng tiền pháp định.

Và niềm tin

Niềm tin phải song hành cùng bước tiến của thương mại. Cụ thể là:

Tăng cường năng lực phòng vệ trước các mối đe dọa an ninh mạng và gian lận: Trong nghiên cứu năm 2026 do Visa ủy quyền thực hiện, Forrester Consulting cho biết 60% lãnh đạo tổ chức tài chính được khảo sát trong khu vực ghi nhận mức độ tinh vi của các hành vi gian lận gia tăng trong 12 tháng trước đó, trong khi 57% cho biết tốc độ gian lận cũng gia tăng. Visa đang giới thiệu Threat Intelligence Platform tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, được thiết kế nhằm hỗ trợ các tổ chức tài chính phát hiện và ứng phó với những mối đe dọa an ninh mạng có thể dẫn đến gian lận và tổn thất tài chính.

Nhìn chung, các trung tâm năng lực toàn cầu cùng sự hiện diện của Visa tại SFF thể hiện chung một mục tiêu: chuyển hóa những đột phá công nghệ thành các trải nghiệm thương mại thiết thực, đáng tin cậy và có khả năng vận hành trên quy mô toàn cầu.

Ngày hội Công nghệ Tài chính Singapore 2026 diễn ra từ ngày 18-20/11/2026 tại Singapore.