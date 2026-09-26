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Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Thái Tuấn

Thái Tuấn

16:04 | 26/09/2026
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Các hoạt động hợp tác này mở ra cơ hội thắt chặt quan hệ kinh tế, khuyến khích đổi mới sáng tạo và mở rộng cơ hội của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu.
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Cụ thể, Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, Visa, tái khẳng định cam kết lâu dài tại Việt Nam thông qua việc tiếp tục đầu tư vào công nghệ, hạ tầng số và các quan hệ hợp tác chiến lược, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế và số hóa của đất nước.

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam
Hợp tác diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ tại New York bên lề Tuần lễ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA)

Trong đó, Visa tham gia các cuộc thảo luận về thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời mở rộng hợp tác với Sun Group và Vietnam Airlines nhằm mở ra các cơ hội mới cho du lịch, hàng không và thương mại số.

Với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, các hoạt động hợp tác thể hiện sự đồng thuận trong việc tăng cường quan hệ kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam
Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào tham dự lễ ký kết

“Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những bước tiến ấn tượng nhờ đầu tư bền bỉ, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế. Visa tự hào là một phần trong hành trình đó và cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Khi Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng nền kinh tế số phát triển và củng cố vị thế là điểm đến du lịch, hàng không và đầu tư, chúng tôi sẽ tiếp tục dành nguồn lực cho các mối quan hệ hợp tác, công nghệ và năng lực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng, nâng cao trải nghiệm du lịch và mở rộng cơ hội tham gia vào nền kinh tế số,” bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Trong thời gian tới, hoạt động của Visa tại Việt Nam tiếp tục ưu tiên quốc gia về chuyển đổi số, tài chính toàn diện và thương mại số an toàn. Thông qua hợp tác với khu vực công và khu vực tư nhân, Visa mang đến năng lực và kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực thanh toán, an ninh mạng, phòng chống gian lận, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và định danh số, góp phần nâng cao năng lực của hệ sinh thái số Việt Nam.

Tại Diễn đàn ACCA-VIFC 2026 tại Việt Nam, đại diện Visa cũng chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế về vai trò của hạ tầng số đáng tin cậy trong thúc đẩy đổi mới tài chính, thu hút đầu tư và mở rộng liên kết của Việt Nam với các thị trường toàn cầu.

Theo đó, Visa tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và đối tác trong ngành nhằm xây dựng một hệ sinh thái thanh toán an toàn, kết nối và toàn diện, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đầu tư và mở rộng khả năng tham gia vào nền kinh tế số.

Visa cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp ở mọi quy mô thông qua các giải pháp thương mại số và thanh toán xuyên biên giới, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với khách hàng, nhà cung cấp và các cơ hội kinh doanh trên toàn thế giới.

Du lịch tiếp tục là một động lực quan trọng của phát triển kinh tế Việt Nam, góp phần tạo việc làm, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư trên cả nước.

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam
Hợp tác giữa Visa và Sun Group

Cũng trong khuôn khổ hoạt động này Visa đã ký các Biên bản ghi nhớ (MoU) với Sun Group và Vietnam Airlines nhằm mở rộng hợp tác về thanh toán, công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Sun Group, Visa sẽ hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch thông qua năng lực về thanh toán, phân tích dữ liệu, AI, an ninh mạng và tương tác khách hàng. Quan hệ hợp tác này được xây dựng trên nền tảng hợp tác hiện có xoay quanh Visit Vietnam, thuộc hệ sinh thái du lịch số quốc gia do Sun Group phát triển và vận hành, được bảo trợ bởi Chính phủ, đồng hành cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA).

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam
Hợp tác giữa Visa và Vietnam Airlines

Visa cũng mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Vietnam Airlines, tiếp nối hợp tác được thiết lập từ năm 2023 trong thanh toán số và phát triển hệ sinh thái du lịch, cùng các giải pháp thanh toán thương mại, khách hàng thân thiết và thẻ đồng thương hiệu. Hai bên sẽ cùng nghiên cứu các cơ hội nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện, an toàn và nhất quán hơn cho du khách trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng khả năng hội nhập của Việt Nam với các thị trường trong khu vực và toàn cầu.

Phát huy nền tảng hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Visa cam kết đồng hành cùng các mục tiêu phát triển số, du lịch và kinh tế của đất nước thông qua hạ tầng đáng tin cậy, đổi mới sáng tạo và các quan hệ hợp tác chiến lược. Theo đó, trong thời gian tới, Diễn đàn Giải pháp Quản lý Chi phí Công tác Doanh nghiệp sẽ tiếp nối định hướng của Visa đối với hệ sinh thái du lịch công vụ, tập trung vào cách các giải pháp thanh toán số và thẻ doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh tế, tối ưu hóa chi tiêu cho công tác và giải trí (Travel & Entertainment – T&E), đồng thời gia tăng giá trị từ các chuyến công tác.

Thông qua việc mở rộng giao thương và cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, người dùng Việt Nam trên thị trường khu vực và toàn cầu, Visa góp phần phát triển nền kinh tế số toàn diện và bền vững hơn.

Visa hợp tác Sun Group Vietnam Airlines Tuần lễ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) Tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
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AUD 17711 17985 18561
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CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
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HKD 0 3181 3384
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
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Cập nhật: 26/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
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Cập nhật: 26/09/2026 18:00
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Cập nhật: 26/09/2026 18:00
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CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
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MYR 0 6470 0
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Cập nhật: 26/09/2026 18:00

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