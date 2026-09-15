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Ant International triển khai AMP trên toàn cầu

Phạm Anh

Phạm Anh

20:10 | 15/09/2026
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Đây là một trong những bước để các đơn vị dẫn đầu ngành thanh toán có thể đẩy nhanh tiến độ áp dụng, trong đó hệ sinh thái Alipay+ – hệ sinh thái Alipay+ – hiện kết nối hơn 50 đối tác thanh toán di động, hơn 10 hệ thống QR quốc gia và phục vụ hơn 2 tỷ tài khoản người dùng, sẽ phát triển thành mạng lưới thanh toán agentic lớn nhất thế giới dành cho thương mại di động.
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Cụ thể trong Giai đoạn 1 vào năm 2026, AMP sẽ hợp tác cùng 10 ví điện tử Alipay+ hàng đầu (hiện phục vụ 1,5 tỷ tài khoản người dùng), cùng 7 đối tác chấp nhận thẻ bao gồm Adyen, Allinpay, Checkout.com, Fiserv, Global Payments, Nuvei và Worldline.

Ngoài ra, Ant International, Mastercard và Visa cũng chính thức hợp tác phát triển khung định danh KYA (Know-Your-Agent), được thiết kế để giúp các mạng lưới thẻ, hệ sinh thái ví điện tử, nền tảng agent AI và các sàn thương mại đơn giản hóa quá trình tiếp nhận cũng như định danh agent liên mạng lưới.

Đây chính là tiền đề để Ant International có thể đang mở rộng Agentic Mobile Protocol (AMP) với khả năng liên thông sâu rộng hơn và thúc đẩy các sáng kiến mã nguồn mở, các đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ tài chính và thanh toán đang đẩy nhanh việc triển khai giao thức này trên phạm vi toàn cầu.

Nền kinh tế AI phụ thuộc vào khả năng của ngành tài chính trong việc đảm bảo các agent AI có thể tương tác để đưa ra quyết định và thực hiện các giao dịch từ đầu tới cuối cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Quá trình này phải được thực hiện an toàn, liền mạch và ủy quyền đầy đủ trên mọi hạ tầng thanh toán, đặc biệt là qua các kịch bản di động phổ biến như quét mã QR, quẹt thẻ hay chạm điện thoại

Được ra mắt vào tháng 4 năm 2026, AMP là một giao thức thanh toán mở do Ant International phát triển dành cho các ví điện tử, siêu ứng dụng, thiết bị thông minh và các giao diện di động khác nhằm cho phép AI agent thực hiện thanh toán.

Hiện nay, quá trình áp dụng đang được triển khai trên toàn bộ hệ sinh thái Alipay+ của Ant International, mạng lưới thanh toán di động đang phục vụ hơn 50 đối tác thanh toán di động và hơn 10 mạng lưới QR quốc gia, giúp kết nối 150 triệu đơn vị chấp nhận thanh toán với 2 tỷ tài khoản người dùng trên toàn cầu.

Ant International triển khai AMP trên toàn cầu
Ant International triển khai AMP trên toàn cầu

Cụ thể trong giai đoạn 1, các đối tác sau sẽ triển khai AMP để thúc đẩy chiến lược thương mại agentic của riêng mình:

Đầu tiên là 10 đối tác ví điện tử Alipay+ sẽ ứng dụng AMP vào kiến trúc bảo mật dành cho agent của họ trong Giai đoạn 1 bao gồm Alipay (China), AlipayHK (Hong Kong SAR, China), DANA (Indonesia), GCash (Philippines), KakaoPay (South Korea), MPay (Macao SAR, China), TNG eWallet (Malaysia), TrueMoney (Thailand), Toss (South Korea), và Starryblu (Singapore).

Trong đó, các đối tác chấp nhận thẻ giai đoạn 1 bao gồm Adyen, Allinpay, Checkout.com, Fiserv, Global Payments, Nuvei và Worldline.

Một hợp tác liên ngành về niềm tin với các mạng lưới thẻ và cơ quan quản lý tiền tệ Singapore sẽ xây dựng một hạ tầng mang tính toàn cầu và bao hàm cho thương mại AI đòi hỏi sự hợp tác liên ngành cũng như công - tư về các cơ chế niềm tin và quản trị.

Ngay từ bây giờ Ant International, Mastercard và Visa đã bắt đầu hợp tác phát triển khung định danh KYA về khả năng liên thông. Khung này được thiết kế để giúp các mạng lưới thẻ, hệ sinh thái ví điện tử, nền tảng agent AI và các sàn thương mại tinh gọn quy trình đăng ký và định danh agent giữa các mạng lưới. Quy trình mới này vận hành dựa trên các nguyên tắc chung, trong khi vẫn duy trì quy trình xác thực và ra quyết định riêng của từng hệ thống.

Dựa trên Safeguards for Agentic Finance at Runtime (SAFR), Ant International, Mastercard và Visa sẽ hợp tác thông qua BuildFin.ai để thúc đẩy các phương pháp chung cho việc xác thực agent AI, trách nhiệm giải trình và quản lý rủi ro trên khắp các hệ sinh thái thanh toán tại Singapore. BuildFin.ai là một nền tảng ngành do Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) quy tụ nhằm kết nối các tổ chức tài chính, nhà cung cấp công nghệ và các nhà nghiên cứu để phát triển và mở rộng quy mô các giải pháp AI có trách nhiệm cho dịch vụ tài chính.

Nỗ lực này nhằm mục đích hỗ trợ thương mại AI an toàn và có khả năng mở rộng, cho phép các agent AI vận hành an toàn và đáng tin cậy trên các hệ sinh thái thanh toán trong khi vẫn duy trì các cơ chế bảo vệ chặt chẽ cho người tiêu dùng, đơn vị chấp nhận thanh toán và các tổ chức tài chính.

“AMP được phát triển để cho phép các agent tham gia vào những hệ thống thanh toán di động hiện có với tư cách là các chủ thể đáng tin cậy. Chúng tôi rất hào hứng khi chứng kiến, chỉ vài tháng sau khi ra mắt, ngày càng có nhiều ví điện tử và đối tác thanh toán đẩy nhanh chiến lược AI của mình bằng cách đưa tính năng đầy tiềm năng này đến với người dùng trong thực tế,” ông Jiang-Ming Yang, Giám đốc Đổi mới Sáng tạo tại Ant International, chia sẻ.
Ant International Mastercard Visa phát triển khung định danh hệ sinh thái Alipay+ – hệ sinh thái Alipay+ - hệ thống QR quốc gia

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Hà Nội - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Miền Tây - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Cập nhật: 15/09/2026 21:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,890 ▼30K 14,490 ▼30K
Trang sức 99.99 13,900 ▼30K 14,500 ▼30K
Cập nhật: 15/09/2026 21:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,423 ▼3K 14,532 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,423 ▼3K 14,533 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,418 ▼3K 1,448 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,418 ▼3K 1,449 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,393 ▼3K 1,438 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,376 ▼297K 142,376 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,211 ▼225K 108,011 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,144 ▼204K 97,944 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,077 ▲70251K 87,877 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,194 ▼175K 83,994 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,321 ▼125K 60,121 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cập nhật: 15/09/2026 21:00
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Cập nhật: 15/09/2026 21:00
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