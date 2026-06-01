Nội dung biên bản ghi nhớ (MoU) nêu rõ sẽ kết hợp các khả năng tài chính được quản lý của KBank với những giải pháp finAI của Ant International để thực hiện các giao dịch USD xuyên biên giới theo thời gian thực 24/7. Sáng kiến này sẽ khai thác tài khoản tiền gửi Blockchain (Blockchain Deposit Accounts) từ Kinexys bởi J.P. Morgan, đơn vị đầu ngành về kinh doanh blockchain thuộc J.P. Morgan Payments, nhằm luân chuyển thanh khoản USD theo thời gian thực, đồng thời được kỳ vọng nâng cao đáng kể tốc độ giao dịch và cho phép hệ sinh thái vận hành liên tục 24/7.

Đồng thời KBank và Ant International cũng sẽ nỗ lực tối đa để phát triển các giải pháp toàn diện từ đầu đến cuối xuyên suốt các quy trình chấp nhận thanh toán, bù trừ và quyết toán. Các bước tiến này sẽ tiếp tục được triển khai sau khi hoàn tất mọi thủ tục phê duyệt pháp lý cần thiết.

Bên cạnh đó cả hai cũng sẽ cùng nâng cao hiệu quả giao dịch và quyết toán đầu vào cũng như đầu ra của Ant International, từ đó cải thiện dòng tiền kinh doanh của các đơn vị kinh doanh mà công ty phục vụ.

Ông Kelvin Li, Tổng Giám đốc Mảng Công nghệ Nền tảng kiêm Phó Chủ tịch Cấp cao của Ant International (bên trái) và Tiến sĩ Karin Boonlertvanich, Phó Tổng Giám đốc KASIKORNBANK (bên phải) chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU)

Được xây dựng dựa trên sự hợp tác hiện có giữa KBank với các dịch vụ thanh toán toàn cầu của Ant International thông qua Alipay+, cổng ví điện tử của Ant International, qua đó ứng dụng ngân hàng di động KPLUS của Kbank được kết nối vào một hệ sinh thái gồm 150 triệu đơn vị chấp nhận thanh toán và 2 tỷ tài khoản người dùng trên toàn thế giới. KPLUS cũng là một lựa chọn thanh toán đang tăng trưởng trên Google Pay dành cho các đơn vị chấp nhận thanh toán tại Thái Lan nhờ vào việc tích hợp với Antom, dịch vụ thanh toán dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán của Ant International.

Chia sẻ về quan hệ hợp tác này, tiến sĩ Karin Boonlertvanich, Phó Tổng Giám đốc KASIKORNBANK, cho rằng “Sự hợp tác này giải quyết một hạn chế cơ bản trong các hệ thống tài chính xuyên biên giới hiện nay, nơi mà việc luân chuyển thanh khoản vẫn bị hạn chế bởi hạ tầng phân mảnh. Bằng cách tích hợp blockchain với các hệ thống tài chính được quản lý, chúng tôi đang tạo ra một dòng vốn liên tục, minh bạch và có khả năng mở rộng quy mô lớn hơn giữa các mạng lưới toàn cầu và các nền kinh tế địa phương.”

Đại diện Ant International, ông Kelvin Li, Tổng Giám đốc Mảng Công nghệ Nền tảng kiêm Phó Chủ tịch Cấp cao cho biết: “Tại các thị trường mới nổi, những đơn vị đầu ngành như KBank đang chuẩn bị cho các cộng đồng hướng tới một nền kinh tế toàn cầu kết nối chặt chẽ hơn, thông qua việc mở rộng ứng dụng AI và công nghệ blockchain với nền tảng bảo mật vững chắc hơn. Chúng tôi rất hào hứng được hỗ trợ KBank bằng các giải pháp công nghệ tài chính này để giúp cho các đơn vị tại Thái Lan - đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ - có được những công cụ thanh toán hiệu quả hơn để phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.”

Biên bản ghi nhớ một lần nữa khẳng định cam kết chung của hai bên đối với việc phát triển các hệ thống tài chính xuyên biên giới tích hợp và có khả năng mở rộng, giúp nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các hệ thống thanh toán toàn cầu phục vụ cho thương mại quốc tế.